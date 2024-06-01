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Авторский тур
3 дня
Страницы тульской истории. Экскурсионный тур
Начало: Тула музей самоваров
22 сен в 10:00
20 окт в 10:00
10 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Изюминки Тульского края
Начало: Тула
21 июня в 10:00
10 990₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Туле
Начало: Россия, Тула
28 дек в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Семейные праздники в новогодней Туле
Начало: Россия, Тула
3 янв в 10:00
от 14 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
23 фев в 10:00
12 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария1 июня 2024Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Очень понравилась программа тура, за 3 дня смогли посетить все основные значимые места и погрузиться в историю города.
- ААнна17 января 2024Все хорошо, спасибо.
- ФФилатова11 января 2024Поездка понравилась, хорошая организация, интересные музеи. Особенно отмечаю поездку на Куликово поле. Великолепный музей!!! Отличные экскурсоводы, транспорт и обед на хорошем уровне. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «3-дневные туры»
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