Туры на 3 дня в Туле

Найдено 5 туров в категории «3-дневные туры» в Туле, цены от 10 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Страницы тульской истории. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Страницы тульской истории. Экскурсионный тур
Начало: Тула музей самоваров
22 сен в 10:00
20 окт в 10:00
10 900 за человека
Изюминки Тульского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Изюминки Тульского края
Начало: Тула
21 июня в 10:00
10 990 за человека
Новый год в Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Туле
Начало: Россия, Тула
28 дек в 10:00
от 16 500 за человека
Семейные праздники в новогодней Туле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Семейные праздники в новогодней Туле
Начало: Россия, Тула
3 янв в 10:00
от 14 500 за человека
День защитника Отечества в Туле. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
День защитника Отечества в Туле. Экскурсионный тур
Начало: Тула
23 фев в 10:00
12 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Новый год в Туле
    Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Изюминки Тульского края
    Очень понравилась программа тура, за 3 дня смогли посетить все основные значимые места и погрузиться в историю города.
  • А
    Анна
    17 января 2024
    Новый год в Туле
    Все хорошо, спасибо.
    Все хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибоВсе хорошо, спасибо
  • Ф
    Филатова
    11 января 2024
    Страницы тульской истории. Экскурсионный тур
    Поездка понравилась, хорошая организация, интересные музеи. Особенно отмечаю поездку на Куликово поле. Великолепный музей!!! Отличные экскурсоводы, транспорт и обед на хорошем уровне. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «3-дневные туры»

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  5. День защитника Отечества в Туле. Экскурсионный тур
Сколько стоит тур в Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "3-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 10 900 до 16 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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