Экскурсия в Ясную Поляну. Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека»

Преимущества этого путешествия:
08:48 № 715 "Ласточка".
Отправление из Москвы (Курский вокзал).
11:02 Прибытие в Тулу.
Рекомендуемый поезд.
Встреча на вокзале с координатором
Отправление в Ясную Поляну.
Экскурсия в Ясную Поляну.
Экскурсия предназначена для широкого круга посетителей, желающих познакомиться с традициями усадебной жизни семьи Толстых без посещения мемориальных зданий. Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника. Посетители познакомятся с историей развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, садово-парковым искусством, а также с основными этапами создания архитектурного ансамбля усадьбы."
Обед (по желанию за доп. плату).
Экскурсия в музейно-вокзальный комплекс "Козлова Засека".
Место, которое непосредственно связано с Львом Толстым.
Сюда приезжали Репин, Шишкин, Короленко и другие гости Ясной Поляны, чтобы далее последовать в усадьбу.
Здесь Лев Николаевич получал почту. Сюда доставили тело Толстого в ноябре 1910 года.
Возвращение в Тулу.
Заселение в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров (вещи можно оставить на ресепшн).
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная экскурсия по городу.
Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия.
Необычно положение Тульского кремля (на низменном болотистом берегу), его малые размеры по сравнению с другими крепостями, своеобразное архитектурное решение.
Далее мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.
Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».
Обед (по желанию).
Экскурсия в музей международного пряника.
Вам расскажут о старинных традициях и обрядах.
Кроме того, туристам предлагается дегустация пряника с чаем + мастер-класс по изготовлению пряника и возможность приобрести свежайшие вкусные сувениры.
Экскурсия в музей "Тульские самовары".
В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.
По желанию рекомендуем посетить (доп. плата):
Экскурсия музыкальная в музей «Гармони Деда Филимона».
Здесь вы узнаете и увидите, как совершенствовался музыкальный промысел от миниатюрных «гармоник-черепашек» XIX века, которые использовали в основном эстрадные артисты и цирковые музыканты, до огромных концертных баянов и аккордеонов, которые аккомпанировали великим русским исполнителям.
В сопровождении колоритного хозяина музея – «деда Филимона» вы узнаете много интересного о русской гармошке, а также услышите виртуозное звучание самых разных видов гармоней, баянов и аккордеонов.
Такой праздничный мини-концерт – оркестр!
Экскурсия в "Музей Оружия».
Удивительное здание в форме шлема появилось на набережные реки Упы в 2012 году.
В музее представлены тысячи экспонатов, огромное количество оружия – холодного и огнестрельного, новейшего и старинного.
Это единственный в России музей, где можно проследить эволюцию русского стрелкового оружия, развитие инженерно-технической мысли, прогресса русской промышленности, где можно познакомиться с непревзойденным мастерством тульских оружейников, искусство которых сродни искусству тульского Левши.
18:32 № 7049 Отправление в Москву (рекомендуемый поезд).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:
|Категория размещения в номерах
|Отель 2*
|Отель 3*
|Отель 4*
|Двухместный, руб.
|9 900
|11 750
|12 400
|Одноместный, руб.
|11 700
|13 600
|14 100
Проживание в гостинице, выбранного класса.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
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