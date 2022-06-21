Выходные в Туле

Экскурсионный тур выходного дня в Туле

5
3 отзыва
Экскурсионный тур выходного дня в Туле – это прекрасная возможность провести свободное время на родине великого писателя Льва Толстого. Вас ждут экскурсии в музеи, мастер-класс по росписи пряника и родовое имение Л. Н. Толстого.
Выходные в Туле
Выходные в Туле
Выходные в Туле
Выходные в Туле
Выходные в Туле
Выходные в Туле
Выходные в Туле
Выходные в Туле
Выходные в Туле
Выходные в Туле
Выходные в Туле
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • познавательный маршрут – Ясная Поляна – Козлова Засека – обзорная экскурсия по Туле;
  • гастрономическое удовольствие – дегустация пряника с чаем + мастер класс по изготовлению тульского пряника;
  • знаменитые "Тульские самовары" и музыкальная фиерия в музее «Гармони Деда Филимона» + мини оркестр.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Ясную Поляну. Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека»

08:48 № 715 "Ласточка".

Отправление из Москвы (Курский вокзал).

11:02 Прибытие в Тулу.

Рекомендуемый поезд.

Встреча на вокзале с координатором

Отправление в Ясную Поляну.

Экскурсия в Ясную Поляну.

Экскурсия предназначена для широкого круга посетителей, желающих познакомиться с традициями усадебной жизни семьи Толстых без посещения мемориальных зданий. Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника. Посетители познакомятся с историей развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, садово-парковым искусством, а также с основными этапами создания архитектурного ансамбля усадьбы."

Обед (по желанию за доп. плату).

Экскурсия в музейно-вокзальный комплекс "Козлова Засека".

Место, которое непосредственно связано с Львом Толстым.

Сюда приезжали Репин, Шишкин, Короленко и другие гости Ясной Поляны, чтобы далее последовать в усадьбу.

Здесь Лев Николаевич получал почту. Сюда доставили тело Толстого в ноябре 1910 года.

Возвращение в Тулу.

Заселение в гостиницу.

2 день

Пешеходная экскурсия по Туле, музей международного пряника. Дополнительные экскурсии по желанию

Завтрак.

Освобождение номеров (вещи можно оставить на ресепшн).

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Пешеходная экскурсия по городу.

Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия.

Необычно положение Тульского кремля (на низменном болотистом берегу), его малые размеры по сравнению с другими крепостями, своеобразное архитектурное решение.

Далее мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.

Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».

Обед (по желанию).

Экскурсия в музей международного пряника.

Вам расскажут о старинных традициях и обрядах.

Кроме того, туристам предлагается дегустация пряника с чаем + мастер-класс по изготовлению пряника и возможность приобрести свежайшие вкусные сувениры.

Экскурсия в музей "Тульские самовары".

В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.

По желанию рекомендуем посетить (доп. плата):

Экскурсия музыкальная в музей «Гармони Деда Филимона».

Здесь вы узнаете и увидите, как совершенствовался музыкальный промысел от миниатюрных «гармоник-черепашек» XIX века, которые использовали в основном эстрадные артисты и цирковые музыканты, до огромных концертных баянов и аккордеонов, которые аккомпанировали великим русским исполнителям.

В сопровождении колоритного хозяина музея – «деда Филимона» вы узнаете много интересного о русской гармошке, а также услышите виртуозное звучание самых разных видов гармоней, баянов и аккордеонов.

Такой праздничный мини-концерт – оркестр!

Экскурсия в "Музей Оружия».

Удивительное здание в форме шлема появилось на набережные реки Упы в 2012 году.

В музее представлены тысячи экспонатов, огромное количество оружия – холодного и огнестрельного, новейшего и старинного.

Это единственный в России музей, где можно проследить эволюцию русского стрелкового оружия, развитие инженерно-технической мысли, прогресса русской промышленности, где можно познакомиться с непревзойденным мастерством тульских оружейников, искусство которых сродни искусству тульского Левши.

18:32 № 7049 Отправление в Москву (рекомендуемый поезд).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:

Категория размещения в номерахОтель 2*Отель 3*Отель 4*
Двухместный, руб. 9 90011 75012 400
Одноместный, руб. 11 70013 60014 100

Варианты проживания

Гостиница

1 ночь

Проживание в гостинице, выбранного класса.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание
  • Питание (1 завтрак)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Тула и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии:экскурсия музыкальная в музей «Гармони Деда Филимона»экскурсия в "Музей Оружия».
  • Экскурсия музыкальная в музей «Гармони Деда Филимона»
  • Экскурсия в "Музей Оружия»
Место начала и завершения?
г. Тула
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
21 июня 2022
Спасибо за выходные в Туле и интересные экскурсии.
А
14 июля 2022
Ездили в Тулу на выходные в конце июня. Сейчас появилось время оставить отзыв:) Замечательная поездка! Быстро подтвердили отель (бронировали за 2 дня). Нас встретила чудесный гид Анастасия, она проводила нам обзорную экскурсию, подсказала интересные места. Осталась масса эмоций, вспоминаем поездку с теплом.
Спасибо большое компании «Большая страна» и принимающей стороне за прекрасно проведённое время на выходных:)

P.S: если вы планируете выезжать из Тулы на поезде, приобретайте билеты заранее, потому что их быстро раскупают.
И
16 сен 2020
Благодарю за замечательно организованный тур! Отдельно - нашего гида Игоря, за отличное знание города и области, за доброжелательность и терпение. Все ваши гиды любезно подсказали, где ещё можно погулять, какие музеи посетить и как туда добраться. Очень хотелось посмотреть больше, почувствовать атмосферу города, но, к сожалению, время было ограничено. Удивило огромное количество музеев в городе.
Очень понравился музей Оружия, там много интерактива. В музее можно провести целый день.
Замечательные музей гармони Деда Филимона, частный музей самоваров. Также, стоит отметить музей Пряника. Замечательно, что он находится в "родном здании", и как бонус - магазинчик сладостей при музее.

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