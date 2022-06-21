Экскурсия в Ясную Поляну. Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека»

2 день

Пешеходная экскурсия по Туле, музей международного пряника. Дополнительные экскурсии по желанию

Завтрак.

Освобождение номеров (вещи можно оставить на ресепшн).

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Пешеходная экскурсия по городу.

Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия.

Необычно положение Тульского кремля (на низменном болотистом берегу), его малые размеры по сравнению с другими крепостями, своеобразное архитектурное решение.

Далее мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.

Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».

Обед (по желанию).

Экскурсия в музей международного пряника.

Вам расскажут о старинных традициях и обрядах.

Кроме того, туристам предлагается дегустация пряника с чаем + мастер-класс по изготовлению пряника и возможность приобрести свежайшие вкусные сувениры.

Экскурсия в музей "Тульские самовары".

В экспозиции музея «Тульские самовары» представлены все этапы развития тульского самоварного производства с конца XVIII века до наших дней, а также история самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства.

По желанию рекомендуем посетить (доп. плата):

Экскурсия музыкальная в музей «Гармони Деда Филимона».

Здесь вы узнаете и увидите, как совершенствовался музыкальный промысел от миниатюрных «гармоник-черепашек» XIX века, которые использовали в основном эстрадные артисты и цирковые музыканты, до огромных концертных баянов и аккордеонов, которые аккомпанировали великим русским исполнителям.

В сопровождении колоритного хозяина музея – «деда Филимона» вы узнаете много интересного о русской гармошке, а также услышите виртуозное звучание самых разных видов гармоней, баянов и аккордеонов.

Такой праздничный мини-концерт – оркестр!

Экскурсия в "Музей Оружия».

Удивительное здание в форме шлема появилось на набережные реки Упы в 2012 году.

В музее представлены тысячи экспонатов, огромное количество оружия – холодного и огнестрельного, новейшего и старинного.

Это единственный в России музей, где можно проследить эволюцию русского стрелкового оружия, развитие инженерно-технической мысли, прогресса русской промышленности, где можно познакомиться с непревзойденным мастерством тульских оружейников, искусство которых сродни искусству тульского Левши.

18:32 № 7049 Отправление в Москву (рекомендуемый поезд).