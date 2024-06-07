🚶 Пешая Групповая 2 часа 121 отзыв Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ... 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 664 отзыва Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей Начало: На Менделеевской улице 4 500 ₽ за всё до 7 чел.

Групповая 1 час 72 отзыва Учимся печатать тульские пряники: групповой мастер-класс в Туле Погрузитесь в мир сладостей и традиций Тулы, научитесь создавать знаменитые тульские пряники под руководством настоящих мастеров Начало: В городском пространстве «Искра» 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 108 отзывов Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника Начало: У музея Самоваров 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 417 отзывов О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников Начало: На Советской улице 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 2.5 часа 93 отзыва Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников Начало: У музея Самоваров 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 71 отзыв Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями Начало: На площади Ленина 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 297 отзывов Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии Начало: В исторической части города 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 193 отзыва Популярное предложение Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 52 отзыва Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города Начало: Площадь В.И. Ленина 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 141 отзыв О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам Начало: На ул. Менделеевская 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 79 отзывов Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой Начало: У музея Самоваров 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 32 отзыва Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ... Расписание: в среду и пятницу в 19:00 650 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа 77 отзывов Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле) Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей Начало: Ясная Поляна 8 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 20 отзывов Увлекательный детский квест в Тульском кремле Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов 27 отзывов Тульская земля и Лев Толстой: индивидуальная экскурсия Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя Начало: По договоренности 9 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 56 отзывов Поездка в Кондуки из Тулы: индивидуальная фото-прогулка по Романцевским горам Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас 7 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 90 отзывов Тульский кремль и Казанская набережная: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Тулы, посетив Тульский кремль и Казанскую набережную. Узнайте о выдающихся личностях, легендах и современной архитектуре Начало: Около кремля 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1 час 29 отзывов Филимоновская игрушка своими руками: мастер-класс в Туле Погрузитесь в мир тульского народного промысла и создайте уникальную филимоновскую игрушку. Все материалы предоставляются Начало: Недалеко от Музея оружия 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 23 отзыва Тульские бренды - пряник, самовар и гармонь Погрузитесь в атмосферу Тулы, познакомьтесь с её главными символами и насладитесь уникальной экскурсией по историческим местам города 9 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Два в одном: Тульский кремль и археологический музей Узнайте историю Тульского кремля и откройте для себя уникальные артефакты в археологическом музее. Индивидуальная экскурсия для всех любителей истории Начало: У музея Самоваров 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта Начало: Менделевская, д. 8 11 500 ₽ за всё до 18 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 36 отзывов Куликово поле: путешествие из Тулы Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии 8 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 25 отзывов Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды Начало: На ферме Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 2.5 часа 21 отзыв По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ... 1 100 ₽ за человека

Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле) Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими Начало: На проспекте Ленина 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 3 отзыва Фотопрогулка в Туле: яркие снимки на фоне достопримечательностей Прогулка по Туле с профессиональным фотографом: живые снимки на фоне исторических и современных мест. Идеально для семей и друзей Начало: У скульптуры «Тульский пряник» 7000 5 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 65 отзывов Гастрономическое путешествие по исторической Туле с дегустацией калачей Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, открывая тайны купеческой жизни и наслаждаясь вкусами дореволюционных рецептов Начало: Конец улицы Металлистов, около памятника Мосину 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1 час 5 отзывов Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей Начало: У памятника Тульскому прянику 5700 4 275 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 36 отзывов Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии Начало: На ул. Менделеевская 10 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва Популярное предложение Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями 11 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского Начало: У Кремля 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

Групповая 1 час 1 отзыв Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников Начало: На ул. Благовещенская 2 500 ₽ за человека

Мини-группа 30 минут 5 отзывов Детский мастер-класс по украшению пряников в Туле: творчество и веселье Приглашаем юных туристов и жителей Тулы окунуться в мир тульских пряников! Вас ждет не только мастерство украшения, но и вкусный чай из самовара Начало: В городском пространстве «Искра» 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 5 отзывов Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук Погрузитесь в историю Куликовской битвы вместе с кандидатом наук. Узнайте о событиях, изменивших ход истории, и посетите знаковые места Куликова поля 13 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Популярное предложение «И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов Начало: В центре Тулы 8 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Индивидуальная экскурсия по центральной улице Тулы: проспект Ленина Прогулка по проспекту Ленина в Туле - это путешествие во времени. Узнайте о знаменитых писателях, памятниках и тайных местах города Начало: На площади Ленина 3 747 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 43 отзыва Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел Начало: У Кремля 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Из Тулы - в старинный Венёв Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой 8 150 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 3 отзыва Из Тулы в Одоев - на родину слонов Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов 8 150 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле Начало: ул. Менделеевская, д. 8 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Лев Толстой и Тула: связующие нити Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества 4 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии 4 600 ₽ за всё до 5 чел.