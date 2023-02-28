Тульские выходные

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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В этом туре вас ждет увлекательная программа, позволяющая познакомиться с основными культурными достопримечательностями Тульской области.

Всего за 2 дня вы увидите Тульский Кремль, музей оружия «Шлем», музей-усадьбу Ясная Поляна и станционный комплекс «Козлова засека».
Тульские выходные
Тульские выходные
Тульские выходные
Тульские выходные
Тульские выходные
Тульские выходные
Тульские выходные
Тульские выходные
Тульские выходные
Тульские выходные
Тульские выходные
Тульские выходные
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Что вас ожидает:

История великого писателя
История великого писателя
Мы не только познакомимся с биографией Толстого, но и пытаемся понять сложные отношения в семье, причины столкновений характеров с женой Софьей
Символ Тулы
Символ Тулы
Сможем попробовать знаменитые тульские пряники и множество других сладостей и сувениров в торговых рядах Кремля
По следам книг
По следам книг
Увидим вживую знакомые места из произведений Льва Николаевича и картин И. Репина, Л. О. Пастернака, И. Н. Крамского, М. В. Нестерова

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский Кремль

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная, (у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).

08:00 Отправление, путевая экскурсия.

В ходе обзорной экскурсии мы погрузимся в историю старинного русского города.

Побываем на главной площади, проедем по центральной магистрали — проспекту им. Ленина, посетим историческое ядро Тулы.

Побываем и в старом заводском районе Заречье, где находилась раньше знаменитая Кузнецкая слобода — гордость древней Тулы.

Здесь в историческом месте, связанном с зарождением оружейного производства, расположен Музей Оружия.

Здесь подлинные исторические реликвии и современные образцы, интерактивные и игровые зоны, голографические витрины и виртуальные рассказчики, созданные с помощью новейших мультимедийных технологий.

Обед в уютном ресторане в центре города.

Тульский Кремль — выдающийся памятник русского оборонного зодчества, сохранивший свой первозданный облик.

Настоящим украшением Кремля стали златоглавый Успенский собор и Богоявленский, возведенный как памятник тулякам — участникам Отечественной войны 1812 года.

А также жемчужина Соборной площади — нарядная четырехъярусная колокольня, в стиле московского барокко, увенчанная высоким позолоченным шпилем, с часами наверху.

Купить знаменитые тульские пряники и множество других сладостей и сувениров можно будет в Торговых рядах Кремля.

Мы прогуляемся по территории бывшего Посада и перенесёмся в атмосферу 19 века на пешеходной улице Металлистов с красивыми сохранившимися купеческими особняками, бывшей Пятницкой.

Полюбуемся Казанской набережной и увидим загадочную тульскую реку Упу.

В музейном квартале нам встретятся Тульский Городовой и Тульский Мастеровой.

Размещение в гостинице «Москва», свободное время.

Ужина нет.

В свободное время можно дополнительно посетить музей Самоваров, выставки в Кремле и экспозиции Музейного квартала.

Прибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский КремльПрибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский КремльПрибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский КремльПрибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский Кремль
2 день

Экскурсия в Ясную поляну и Козлову засеку. Отправление в Москву

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

9:00 Отправление на экскурсию.

Второй день полностью посвятим Льву Николаевичу Толстому, местам, связанным с его насыщенной жизнью, поскольку отправляемся в Ясную поляну и Козлову засеку.

Аллея из берез («Прешпект»), Большой пруд, мостики, Дом Волконского, комната «со сводами» — все это описано в произведениях Льва Николаевича и знакомо нам и по картинам И. Репина, Л. О. Пастернака, И. Н. Крамского, М. В. Нестерова и других.

Обед.

Станционный комплекс «Козлова засека»: при жизни писателя это была ближайшая к Ясной Поляне железнодорожная станция.

Здесь Толстые встречали гостей, отсюда уезжали в Москву, на «Козловку» приходила вся корреспонденция на имя Толстых.

Оказавшись на Козловой Засеке, мы погрузимся в атмосферу действующего провинциального ж/д вокзала начала 20 века.

Внимание: в связи с ограничениями на посещение Дома Л. Н. Толстого в усадьбе «Ясная поляна», в некоторых заездах предоставляется альтернативная экскурсия: «Традиции русской усадьбы» — экскурсия по территории комплекса с мастер-классом и посещение мемориального дома-музея Вересаева в г. Тула.

Экскурсия знакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых без посещения мемориальных зданий.

Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника.

Посетив мастер-класс по флористике гости познакомятся с одним из увлечений С. А. Толстой и увезут с собой памятный сувенир.

Экскурсия в единственную сохранившуюся городскую усадьбу в Туле, в Дом-музей В. В. Вересаева, который открылся 15 января 1992 года.

Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) — писателя, литературного критика и пушкиниста (1867 – 1945 гг.).

Отъезд в столицу.

Место высадки — метро Аннино.

Ориентировочное время прибытия в Москву — 21:00.

Экскурсия в Ясную поляну и Козлову засеку. Отправление в МосквуЭкскурсия в Ясную поляну и Козлову засеку. Отправление в МосквуЭкскурсия в Ясную поляну и Козлову засеку. Отправление в МосквуЭкскурсия в Ясную поляну и Козлову засеку. Отправление в Москву

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении — 11 390 руб.

Доплата за одноместное размещение — 1 200 руб.

Варианты проживания

Отель «Москва»

1 ночь

Гостиница «Москва» — одна из известных и востребованных в городе. Здание находится на привокзальной площади, вблизи развитой инфраструктуры и достопримечательностей.

Номера выполнены в строгом классическом стиле и располагают мебелью, техникой для проживания. Для большего комфорта в каждой категории есть ванные комнаты.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда национальной кухни. Близлежащие рестораны и бары готовы порадовать изысканным меню.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 88 км, а до железнодорожного вокзала - 0,2 км. Культурные центры и торговые комплексы в 1,8 км от места размещения.

Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице: номера категории «стандарт»
  • Питание: 2 обеда, 1 завтрак
  • Услуги сопровождающего гида
  • Экскурсии по программе (включая входные билеты в музеи)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Доплата за одноместное размещение — 1 200 руб.
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).

Как я найду гида?

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная, (у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание).

В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
28 фев 2023
Спасибо Юле Шутемовой, которая очень подробно отвечала не все вопросы, подсказывала нам и всегда была не связи)
Т
17 мая 2022
Все организованно, все четко.
Удачи вам! До новых встреч!
В
7 мая 2022
Владимир, безусловно, много знает, но его информация избыточна, даже для людей привыкших к большому объему оной (например, я историк,проработавший 41 год с людьми). У него нет выделения ключевых моментов, переизбыток фактов и прочего, перескакивание с одного на другое, повторение уже сказанного. Сложно воспринимать. Как организатор он учтив и заботлив, но не всегда дожидается всю группу и начинает говорить.
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