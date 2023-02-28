Всего за 2 дня вы увидите Тульский Кремль, музей оружия «Шлем», музей-усадьбу Ясная Поляна и станционный комплекс «Козлова засека».
апр
мая
июн
июл
июл
авг
авг
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский Кремль
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная, (у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).
08:00 Отправление, путевая экскурсия.
В ходе обзорной экскурсии мы погрузимся в историю старинного русского города.
Побываем на главной площади, проедем по центральной магистрали — проспекту им. Ленина, посетим историческое ядро Тулы.
Побываем и в старом заводском районе Заречье, где находилась раньше знаменитая Кузнецкая слобода — гордость древней Тулы.
Здесь в историческом месте, связанном с зарождением оружейного производства, расположен Музей Оружия.
Здесь подлинные исторические реликвии и современные образцы, интерактивные и игровые зоны, голографические витрины и виртуальные рассказчики, созданные с помощью новейших мультимедийных технологий.
Обед в уютном ресторане в центре города.
Тульский Кремль — выдающийся памятник русского оборонного зодчества, сохранивший свой первозданный облик.
Настоящим украшением Кремля стали златоглавый Успенский собор и Богоявленский, возведенный как памятник тулякам — участникам Отечественной войны 1812 года.
А также жемчужина Соборной площади — нарядная четырехъярусная колокольня, в стиле московского барокко, увенчанная высоким позолоченным шпилем, с часами наверху.
Купить знаменитые тульские пряники и множество других сладостей и сувениров можно будет в Торговых рядах Кремля.
Мы прогуляемся по территории бывшего Посада и перенесёмся в атмосферу 19 века на пешеходной улице Металлистов с красивыми сохранившимися купеческими особняками, бывшей Пятницкой.
Полюбуемся Казанской набережной и увидим загадочную тульскую реку Упу.
В музейном квартале нам встретятся Тульский Городовой и Тульский Мастеровой.
Размещение в гостинице «Москва», свободное время.
Ужина нет.
В свободное время можно дополнительно посетить музей Самоваров, выставки в Кремле и экспозиции Музейного квартала.
Экскурсия в Ясную поляну и Козлову засеку. Отправление в Москву
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
9:00 Отправление на экскурсию.
Второй день полностью посвятим Льву Николаевичу Толстому, местам, связанным с его насыщенной жизнью, поскольку отправляемся в Ясную поляну и Козлову засеку.
Аллея из берез («Прешпект»), Большой пруд, мостики, Дом Волконского, комната «со сводами» — все это описано в произведениях Льва Николаевича и знакомо нам и по картинам И. Репина, Л. О. Пастернака, И. Н. Крамского, М. В. Нестерова и других.
Обед.
Станционный комплекс «Козлова засека»: при жизни писателя это была ближайшая к Ясной Поляне железнодорожная станция.
Здесь Толстые встречали гостей, отсюда уезжали в Москву, на «Козловку» приходила вся корреспонденция на имя Толстых.
Оказавшись на Козловой Засеке, мы погрузимся в атмосферу действующего провинциального ж/д вокзала начала 20 века.
Внимание: в связи с ограничениями на посещение Дома Л. Н. Толстого в усадьбе «Ясная поляна», в некоторых заездах предоставляется альтернативная экскурсия: «Традиции русской усадьбы» — экскурсия по территории комплекса с мастер-классом и посещение мемориального дома-музея Вересаева в г. Тула.
Экскурсия знакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых без посещения мемориальных зданий.
Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника.
Посетив мастер-класс по флористике гости познакомятся с одним из увлечений С. А. Толстой и увезут с собой памятный сувенир.
Экскурсия в единственную сохранившуюся городскую усадьбу в Туле, в Дом-музей В. В. Вересаева, который открылся 15 января 1992 года.
Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) — писателя, литературного критика и пушкиниста (1867 – 1945 гг.).
Отъезд в столицу.
Место высадки — метро Аннино.
Ориентировочное время прибытия в Москву — 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 чел. при двухместном размещении — 11 390 руб.
Доплата за одноместное размещение — 1 200 руб.
Варианты проживания
Отель «Москва»
Гостиница «Москва» — одна из известных и востребованных в городе. Здание находится на привокзальной площади, вблизи развитой инфраструктуры и достопримечательностей.
Номера выполнены в строгом классическом стиле и располагают мебелью, техникой для проживания. Для большего комфорта в каждой категории есть ванные комнаты.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда национальной кухни. Близлежащие рестораны и бары готовы порадовать изысканным меню.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 88 км, а до железнодорожного вокзала - 0,2 км. Культурные центры и торговые комплексы в 1,8 км от места размещения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице: номера категории «стандарт»
- Питание: 2 обеда, 1 завтрак
- Услуги сопровождающего гида
- Экскурсии по программе (включая входные билеты в музеи)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Страховка от несчастного случая
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместное размещение — 1 200 руб.
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- На чем мы будем передвигаться?
Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).
- Как я найду гида?
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная, (у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание).
В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Удачи вам! До новых встреч!