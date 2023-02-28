1 день

Прибытие. Отправление в Тулу. Музей оружия, Тульский Кремль

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная, (у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).

08:00 Отправление, путевая экскурсия.

В ходе обзорной экскурсии мы погрузимся в историю старинного русского города.

Побываем на главной площади, проедем по центральной магистрали — проспекту им. Ленина, посетим историческое ядро Тулы.

Побываем и в старом заводском районе Заречье, где находилась раньше знаменитая Кузнецкая слобода — гордость древней Тулы.

Здесь в историческом месте, связанном с зарождением оружейного производства, расположен Музей Оружия.

Здесь подлинные исторические реликвии и современные образцы, интерактивные и игровые зоны, голографические витрины и виртуальные рассказчики, созданные с помощью новейших мультимедийных технологий.

Обед в уютном ресторане в центре города.

Тульский Кремль — выдающийся памятник русского оборонного зодчества, сохранивший свой первозданный облик.

Настоящим украшением Кремля стали златоглавый Успенский собор и Богоявленский, возведенный как памятник тулякам — участникам Отечественной войны 1812 года.

А также жемчужина Соборной площади — нарядная четырехъярусная колокольня, в стиле московского барокко, увенчанная высоким позолоченным шпилем, с часами наверху.

Купить знаменитые тульские пряники и множество других сладостей и сувениров можно будет в Торговых рядах Кремля.

Мы прогуляемся по территории бывшего Посада и перенесёмся в атмосферу 19 века на пешеходной улице Металлистов с красивыми сохранившимися купеческими особняками, бывшей Пятницкой.

Полюбуемся Казанской набережной и увидим загадочную тульскую реку Упу.

В музейном квартале нам встретятся Тульский Городовой и Тульский Мастеровой.

Размещение в гостинице «Москва», свободное время.

Ужина нет.

В свободное время можно дополнительно посетить музей Самоваров, выставки в Кремле и экспозиции Музейного квартала.