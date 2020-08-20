Тур с 30.08 и с 06.09: заезд только для готовой группы от 10 человек.
Перелет Красноярск – Туруханск накануне.
Размещение в гостинице (самостоятельно).
Рейс ЭК-173 Красноярск –Туруханск по понедельникам вылет в 15:50, прилет в Туруханск 18:35 (билеты приобретаются самостоятельно).
Начало тура, вторник.
Скоростной катер доставит группу из Туруханска в п. Светлогорск (200 км.)
Встреча с гидами, размещение в катере.
Выход на маршрут.
Выход на маршрут.
Переход по Курейскому водохранилищу около 100-150 км.
Время в пути 5-6 час.
Остановка на ночлег.
Подъем вверх по р. Курейка от водохранилища до оз. Дюпкун.
Здесь река Курейка течет в первозданном природном виде.
На данном участке имеется 8-й порог.
Порог не сложен для прохождения катеров и лодок, но очень коварен из-за малой глубины.
Берега р. Курейка образуют галечные и песчанные косы.
В этих местах хорошо клюет хариус, бывали случаи поимки тайменя.
По желанию туристов возможна остановка на рыбалку в устье реки Эндэ (левый приток Курейки).
С этой рекой связан рассказ В.П. Астафьева «Сон о белых горах», который экранизирован в фильме «Таежная повесть».
На 10 км. выше р. Энде находится гидрометеопост Курейской ГЭС.
Подойдя к истоку реки Курейки из оз. Дюпкун становится заметно сужение берегов, которое считается «воротами Путоран».
Войдя в озеро, путешественники заметят возвышающиеся горы и разительное отличие пейзажей озера от видов Курейки и водохранилища.
Остановка на стоянку запланирована в 25 км. от начала озера, на ручье водопада «Фокинский».
Название водопада простонародное, т.к. на ручье под водопадом стоит охотничья избушка охотника Игоря Фокина, который пропал без вести в этих краях осенью 2014г.
Стоянка располагается на живописной галечной косе, где легко можно отыскать агаты.
Водопад находится 500 м. от уреза воды, посещение водопада будет происходить вечером или утром следующего дня.
Этот день посвящен переходу по оз. Дюпкун – около 130 км.
По ходу движения можно будет наблюдать, как повышаются горы т.к. путь пролегает в самый центр Плато.
Необычные столовые горы непривычны для понимания и взгляда так, как у них нет вершин и пиков, они плоские.
Дюпкун – узкое длинное озеро фиордового типа протяженностью 160 км., шириной 2-3 км. с глубинами до 120 м.
Если лето засушливое, то видно, что по чистоте Дюпкун не уступает Байкалу.
В дождливое лето с гор стекает большое количество маленьких и больших водопадов, которые интересно рассматривать в бинокль.
Катер идет все дальше и дальше, а горы становятся все выше и выше, все загадочней и причудливей.
Высота гор достигает над урезом воды до 1100 м. – это целый километр в высоту.
В этот день путешествие закончится у одного из планируемых для посещения водопадов.
Отсюда начинаются самые красивые и разнообразные водопады.
Их очень много и за время тура невозможно не то, что посетить, но даже посчитать их все.
По физической подготовке группы будет определено, на какие из водопадов группа сможет сходить.
В этот день группа разделится на две части.
Одна часть туристов пойдет на водометной лодке к Курейскому водопаду – самому мощному водопаду России, где предстоит трекинг по террасе каньона (около 3 км. в одну сторону) (доп.плата).
Вторая часть группы посетит водопады, впадающие в оз. Дюпкун – 2-3 водопада (в зависимости от физической подготовки группы и погодных условий).
В этот день произойдет ротация подгрупп.
Те, кто ходил на Курейский водопад, пойдут по водопадам оз. Дюпкун, а те, кто ходил по водопадам оз. Дюпкун – пойдут на Курейский водопад (доп.плата).
В этот день катер отправляется в обратный путь.
По пути будет организовано посещение грандиозного водопада «Чашки».
Это вертикально падающий многоступенчатый водопад, в котором вся струя как бы перетекает из одной огромной чаши в другую.
Он находится на самом малом расстоянии от уреза воды озера Дюпкун.
В цирках водопадов можно будет наблюдать причудливые формы базальтовых гранитов, напоминающие окаменелые шестигранные столбы.
Их формы настолько разнообразны, что остается только удивляться искусству природы.
Геология в этих местах тоже очень интересна.
Здесь можно найти агаты, аметисты, горный хрусталь, датолит, апофелит, клеофан, пренит, друзы кварца.
Планирующим путешествие по нашему маршруту рекомендуем заранее ознакомиться с тем, как выглядят эти минералы.
Как правило, многие увозят с собой на память о Путоранах весьма симпатичные образцы.
Катер уже идет в обратный путь.
Необходимо будет пройти более 340 км от начала оз. Дюпкун до пос. Светлогорск.
На протяжении всего этого пути путешественники могут отдыхать или читать.
Но, как правило, все смотрят на проплывающие горы и водопады, которые за время путешествия успели посетить и полюбить.
Весь этот день пройдет в пути на катере.
На коротких стоянках рыбаки могут успеть поймать рыбу для изысканных рыбных блюд и закусок.
Никого не оставят равнодушными закаты полярного дня, полыхающие по несколько часов.
Вечером катер придет в пос. Светлогорск.
Трансфер группы из Светлогорска в Туруханск.
Окончание тура.
Перелет Туруханск – Красноярск.
Рейс ЭК-174 Туруханск – Красноярск по вторникам в 19:25, прилет в Красноярск 22:10 (билеты приобретаются самостоятельно).
Вес не должен превышать 20 кг:
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Желательно приобретение следующих видов страховок:
Экскурсия: Посещение самого большого водопада России – Большого Курейского водопада.
Экскурсия проводится на надувной моторной лодке вместимостью до 12 чел., занимает целый день.
Сначала на лодке группа поднимается на 25 километров вверх по р. Курейка с входом в Курейский каньон с многочисленными небольшими бортовыми водопадами.
Затем туристы совершают 4-хкилометровый трекинг к самому Курейскому водопаду.
Экскурсия совершается при наборе группы желающих не менее 5 чел.
Стоимость экскурсии – от 10 000 руб. /чел.
Наш тур является туром экспедиционного туристического класса (не является туром VIP-класса).
На маршруте предусмотрено трехразовое горячее питание, пищу готовит повар. Во время треккинговых выходов на водопады обед заменяется перекусом с горячим чаем из термосов или у костра, возможно самостоятельное приготовление ухи.
Для более слаженного и быстрого передвижения по маршруту приветствуется помощь группы как при приготовлении пищи, так и при заготовке дров для костра, истоплении походной бани, чистке и приготовлении выловленной рыбы и в других хозяйственных делах.
Употребление спиртных напитков на туре не приветствуется.
На борту катера имеется газовая плита, на которой можно приготовить пищу или разогреть чай, а также полный комплект посуды для приготовления и приема пищи как на катере, так и у костра.
В пос. Светлогорск перед началом маршрута при желании группа может самостоятельно приобрести в магазинах продукты премиум класса, а также различные деликатесы у местного населения (оленина, рыба, икра) – при наличии.
Приблизительное меню уточняйте при бронировании.
В летний период времени, с 1 июля по 30 августа, погода на Путоранах не всегда стабильна. Как правило, температура воздуха составляет от +15 до +25 градусов, но иногда бывает и всего +10. Дожди непредсказуемы, но затяжными бывают редко. Июль и половина августа – это период полярного дня, и только во второй половине августа начинаются сумерки - белые ночи.
В сентябре наступают темные ночи, погода становится прохладней, в среднем +10 - +15 градусов, а с середины сентября не редки и ночные заморозки ниже нуля градусов. Появляются полярные сияния.
Климат: возможно палящее солнце, холодный ветер, затяжные дожди, выпадение снега.
Температура в июле возможна до +30 С
Температура сентября возможна до -15 С
Категорически запрещено участие в туре, выезд на катере или лодке туриста в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Турист обязан выполнять распоряжения инструктора – руководителя группы на всем маршруте.
Инструктор имеет право снять Туриста с маршрута в любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности, денежная компенсация в этом случае не предусмотрена.
Турист обязан до поездки сообщить об имеющихся у него заболеваниях или противопоказаниях к участию в путешествии с умеренной физической нагрузкой.
Турист несет материальную ответственность в случае умышленного нанесения вреда имуществу Туроператора или в случае нарушения правил техники безопасности.
Турист обязан уважительно относиться к инструкторам, другим участникам группы, местным жителям, а также к окружающей природе.
Авиабилеты Красноярск – Туруханск и Туруханск – Красноярск необходимо приобретать заранее, сразу после открытия продаж билетов на летний период – в начале марта (не входят в стоимость тура, около 28000 руб.). Перед началом тура билетов, как правило, уже в продаже нет.
Во избежание неприятных моментов, связанных с опозданием на маршрут, настоятельно рекомендуем прибывать в аэропорт не позднее, чем за 2 часа до вылета. Опоздание на самолет приведет к потере невозможности участия в туре.
По прибытию к месту начала маршрута, инструктор знакомит участников тура с техникой безопасности на маршруте и с правилами поведения в походных условиях. Каждый участник обязан соблюдать технику безопасности и выполнять команды и указания инструктора.
При возникновении претензий, связанных с качеством приема или обслуживания, все вопросы решаются на месте с представителем принимающей стороны. В случае невозможности такого решения, следует составить письменную Претензию.
Данная Претензия может быть принята к рассмотрению лишь в том случае, если она будет подписана представителем Принимающей стороны или подтвержден документально.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Не рекомендуется участие в туре лицам, имеющим заболевания:
В Туруханске работают основные операторы мобильной связи МТС, Теле2, Билайн, Мегафон. В Светлогорске работает только оператор связи Мегафон. Далее по маршруту тура мобильная связь отсутствует. На борту катера имеется спутниковый телефон, предназначенный только для экстренной связи. Для свободного пользования спутниковая связь не предоставляется.
Группу сопровождают 2 гида: капитан катера и инструктор-повар. При треккинге на водопады - 1 инструктор.
Внимание! Данный тур не является рыболовным. Рыбалка только попутная.
Рыба в р. Курейка и оз. Дюпкун абсолютно экологически чистая и очень вкусная. Вся рыба, которую вылавливают туристы, используется для питания. Условий для длительного хранения рыбы в экспедиции нет, да и необходимости в этом тоже. Поэтому на маршруте мы настоятельно советуем ловить рыбы ровно столько, сколько требуется для того, чтобы накормить группу. Рыбу, выловленную сверх нормы, ради спортивного интереса мы рекомендуем отпускать.
На наших турах на Плато Путорана ловятся следующие виды рыб: крупный хариус (до 1,2-1,4 кг), щука (до 10-12 кг.), окунь (до 1 кг.), голец (до 4-5 кг.), сиг (до 1 кг.), налим (до 4-6 кг.). Таймень в Курейском водохранилище и оз. Дюпкун практически отсутствует, но он и не озерная рыба. В ограниченном количестве таймень встречается в притоках. Нам удавалось поймать тайменя от 3 до 12 кг. При случайной поимке тайменя на наших маршрутах работает принцип "Поймал-Отпустил".
Главными трофейными рыбами на нашем маршруте считаются голец и щука. Голец по бойцовским характеристикам не уступает тайменю, а по вкусовым качествам – семге. Щука на Плато Путорана живет в холодной проточной воде и часто встречается в порогах, все это самым положительным образом сказывается на вкусовых качествах ее мяса - оно совсем не имеет традиционного запаха и похоже на "мраморное".
Характерной особенностью северной местности является наличие комара с июля по август, а в жаркую погоду и паута. С августа по сентябрь присутствует мошка. При этом на плато Путорана полностью отсутствуют энцефалитные клещи. Для защиты от насекомых рекомендуется иметь антимоскитную сетку на голову, одежду из сетчатой или мембранной ткани, футболки или рубашки с длинными рукавами. Не помешает иметь 2-3 баллончика средства от комаров. Людям, подверженным аллергии от укусов насекомых, ехать на тур категорически не рекомендуется. Гнус присутствует в таежной зоне, при треккинге к водопадам. На озере Дюпкун он практически отсутствует, т. к. сдувается ветрами и не живет над прохладной водой.
Водное путешествие в центр Плато Путорана – достаточно протяженный маршрут, он составляет почти 350 км в одну сторону. В общей сложности водная часть тура составит почти 800 км. Но это пока единственный «безвертолетный» путь в самый центр плато. Дневной переход будет составлять 8-10 часов, но за это время катер будет делать небольшие остановки – чтобы половить рыбу, собрать ягоды, грибы, искупаться или посетить водопад.
Водопады от берега озера находятся на расстоянии 0,5 - 2 км., но, несмотря на, казалось бы, небольшое расстояние, их посещение требует довольно хорошей физической формы, так как идти придется по первозданной тайге и курумнику (скопление валунных камней, покрытых мхом). Туристических троп здесь нет, изредка встречаются звериные тропы, натоптанные оленями или лосями.
Мы, как правило, движемся к водопаду вверх по ручью, текущему с него. Члены группы обязательно должны соблюдать дисциплину, двигаться строго за инструктором, держаться вместе, не разбегаясь по сторонам, т. к. горы и стены каньонов сильно разрушены эрозией, и любое неосторожное движение может вызвать камнепад. Для переходов желательно иметь треккинговые ботинки. Разбивка группы на подготовленных и неподготовленных не допускается.
Программа тура в части посещения водопадов может быть изменена в связи с погодными условиями, уровнем подготовки участников, прочими факторами, не зависящими от Туроператора. Решение об изменении маршрута принимается инструктором на месте, с извещением участников тура.