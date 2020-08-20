Если Вы мечтаете увидеть горы с плоскими вершинами и низкими облаками, фьордовые озера и водопады, если Вы хотите побывать там, где нет дорог и где не живут люди – добро пожаловать на Плато Путорана! Данный авторский тур – единственный из всех на Путорана, чей маршрут ведет в самый центр плато – к самому мощному водопаду России.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Тур с 30.08 и с 06.09: заезд только для готовой группы от 10 человек.

Программа тура по дням

1 день Туруханск – Светлогорск

Перелет Красноярск – Туруханск накануне. Размещение в гостинице (самостоятельно). Рейс ЭК-173 Красноярск –Туруханск по понедельникам вылет в 15:50, прилет в Туруханск 18:35 (билеты приобретаются самостоятельно). Начало тура, вторник. Скоростной катер доставит группу из Туруханска в п. Светлогорск (200 км.) Встреча с гидами, размещение в катере. Выход на маршрут.

2 день Переход по Курейскому водохранилищу

Выход на маршрут. Переход по Курейскому водохранилищу около 100-150 км. Время в пути 5-6 час. Остановка на ночлег. Подъем вверх по р. Курейка от водохранилища до оз. Дюпкун. Здесь река Курейка течет в первозданном природном виде. На данном участке имеется 8-й порог. Порог не сложен для прохождения катеров и лодок, но очень коварен из-за малой глубины. Берега р. Курейка образуют галечные и песчанные косы. В этих местах хорошо клюет хариус, бывали случаи поимки тайменя. По желанию туристов возможна остановка на рыбалку в устье реки Эндэ (левый приток Курейки). С этой рекой связан рассказ В.П. Астафьева «Сон о белых горах», который экранизирован в фильме «Таежная повесть». На 10 км. выше р. Энде находится гидрометеопост Курейской ГЭС. Подойдя к истоку реки Курейки из оз. Дюпкун становится заметно сужение берегов, которое считается «воротами Путоран». Войдя в озеро, путешественники заметят возвышающиеся горы и разительное отличие пейзажей озера от видов Курейки и водохранилища. Остановка на стоянку запланирована в 25 км. от начала озера, на ручье водопада «Фокинский». Название водопада простонародное, т.к. на ручье под водопадом стоит охотничья избушка охотника Игоря Фокина, который пропал без вести в этих краях осенью 2014г. Стоянка располагается на живописной галечной косе, где легко можно отыскать агаты. Водопад находится 500 м. от уреза воды, посещение водопада будет происходить вечером или утром следующего дня.

3 день Переход по оз. Малый Дюпкун

Этот день посвящен переходу по оз. Дюпкун – около 130 км. По ходу движения можно будет наблюдать, как повышаются горы т.к. путь пролегает в самый центр Плато. Необычные столовые горы непривычны для понимания и взгляда так, как у них нет вершин и пиков, они плоские. Дюпкун – узкое длинное озеро фиордового типа протяженностью 160 км., шириной 2-3 км. с глубинами до 120 м. Если лето засушливое, то видно, что по чистоте Дюпкун не уступает Байкалу. В дождливое лето с гор стекает большое количество маленьких и больших водопадов, которые интересно рассматривать в бинокль. Катер идет все дальше и дальше, а горы становятся все выше и выше, все загадочней и причудливей. Высота гор достигает над урезом воды до 1100 м. – это целый километр в высоту. В этот день путешествие закончится у одного из планируемых для посещения водопадов. Отсюда начинаются самые красивые и разнообразные водопады. Их очень много и за время тура невозможно не то, что посетить, но даже посчитать их все. По физической подготовке группы будет определено, на какие из водопадов группа сможет сходить.

4 день Посещение водопадов оз. Дюпкун или экскурсия на Курейский водопад

В этот день группа разделится на две части. Одна часть туристов пойдет на водометной лодке к Курейскому водопаду – самому мощному водопаду России, где предстоит трекинг по террасе каньона (около 3 км. в одну сторону) (доп.плата). Вторая часть группы посетит водопады, впадающие в оз. Дюпкун – 2-3 водопада (в зависимости от физической подготовки группы и погодных условий).

5 день Посещение водопадов оз. Дюпкун или экскурсия на Курейский водопад

В этот день произойдет ротация подгрупп. Те, кто ходил на Курейский водопад, пойдут по водопадам оз. Дюпкун, а те, кто ходил по водопадам оз. Дюпкун – пойдут на Курейский водопад (доп.плата).

6 день Выход с плато Путорана

В этот день катер отправляется в обратный путь. По пути будет организовано посещение грандиозного водопада «Чашки». Это вертикально падающий многоступенчатый водопад, в котором вся струя как бы перетекает из одной огромной чаши в другую. Он находится на самом малом расстоянии от уреза воды озера Дюпкун. В цирках водопадов можно будет наблюдать причудливые формы базальтовых гранитов, напоминающие окаменелые шестигранные столбы. Их формы настолько разнообразны, что остается только удивляться искусству природы. Геология в этих местах тоже очень интересна. Здесь можно найти агаты, аметисты, горный хрусталь, датолит, апофелит, клеофан, пренит, друзы кварца. Планирующим путешествие по нашему маршруту рекомендуем заранее ознакомиться с тем, как выглядят эти минералы. Как правило, многие увозят с собой на память о Путоранах весьма симпатичные образцы.

7 день Переход через Курейское водохранилище.

Катер уже идет в обратный путь. Необходимо будет пройти более 340 км от начала оз. Дюпкун до пос. Светлогорск. На протяжении всего этого пути путешественники могут отдыхать или читать. Но, как правило, все смотрят на проплывающие горы и водопады, которые за время путешествия успели посетить и полюбить. Весь этот день пройдет в пути на катере. На коротких стоянках рыбаки могут успеть поймать рыбу для изысканных рыбных блюд и закусок. Никого не оставят равнодушными закаты полярного дня, полыхающие по несколько часов. Вечером катер придет в пос. Светлогорск.

8 день Светлогорск – Туруханск