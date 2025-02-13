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Туры из аэропорта Тюмени

Найдено 3 тура в категории «Из аэропорта» в Тюмени, цены от 15 445 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
На машине
3 дня
2 отзыва
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
Попробовать старосибирские блюда, расписать ангела и заглянуть в косторезную мастерскую
Начало: Аэропорт Рощино в Тюмени, утро. Программа начинает...
31 окт в 08:00
45 900 ₽ за человека
Cердце Сибири: Тюмень, Тобольск и село Абалак
На автобусе
3 дня
Cердце Сибири: Тюмень, Тобольск и село Абалак
Осмотреть старинные памятники зодчества, посетить Тобольский кремль и Свято-Знаменский монастырь
Начало: Тюмень, в аэропорту или на ж/д вокзале до 13:00
2 авг в 13:00
9 авг в 13:00
15 445 ₽ за человека
Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
На машине
5 дней
Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
Пройти посвящение в сибиряки, попробовать кухню коренных народов севера и искупаться в источниках
Начало: Тюмень, аэропорт «Рощино», 13:05. Время ориентиров...
5 янв в 08:00
77 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    13 февраля 2025
    Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
    Очень двоякое осталось впечатление от данной поездки. С одной стороны мы были очень довольны работой гида Алёны, но Алёна работает
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    не только с этим агентством, так уж получилось, что 04.01 мы у нее же заказали экскурсию по Тюмени. Тобольск очень красив и стоит двух-трех дней визита. И вроде побывали мы в обещанных Покровском, и в Абалаке, но…. нюансы…. И вот к нюансам работы агентства, как организаторов, есть некоторые вопросы… Началось для меня лично все с момента просмотра предлагаемой в объявлении программы по Тобольску, удивил заявленный тайминг:"Продолжим культурную программу в Тобольском драматическом театре в 18:00. Будем смотреть спектакль «Тётушка Чарли». В 19:00 заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время" Странно было видеть указание, что спектакль идет всего час, когда заявленная в программе тура "Тётка Чарлея" (она же "Здравствуйте, я ваша тётя") обычно идет 2,5-3 часа. Я решила свериться с афишей тобольского театра, и не обнаружила этого спектакля в январе в принципе! Сразу скажу, что спектакль был, НО ДРУГОЙ, «Когда наступает вечер» (и в договоре был указан уже он), с совсем не таким веселым и легко-развлекательным сюжетом, подходившим к тематике "тура на Рождество". Игра актеров была вполне достойна, о проведенном времени не пожалела, НО НЕ ТО, что обещали в рекламе тура! И такая "пересортица" между рекламой и реальной программой фактически присутствовала во многом. Например, одна из тем, на которую повелась тут в описании тура:"Пообедаем в кафе «Поварня» блюдами старосибирской кухни. Здесь готовят лучшие в регионе ромовые бабы по рецепту 17 века. Только представьте: мягкое влажное тесто, сливочная помадка, кедровые орешки, изюм и домашние цукаты. Это обязательно нужно попробовать!" О, да! Кафе отличное, много интересных блюд с местным колоритом, ромовая баба - восхитительное пирожное! Откуда я это знаю? А потому что в первый день я именно это место выбрала нам для ужина. А фактически на все обеды для группы были заказаны стандартные бизнес-ланчи без каких-либо интересностей, простейшие и примитивнейшие варианты салата+суп+второе, как было накрыто и у более бюджетных туров, больше того, чай и кофе мы заказывали за свои деньги, т. к. никакого напитка предусмотрено не было. И именно я разрекламировала нашему столику ту самую ромовую бабу, которую обязательно надо попробовать! Разумеется в обед в рамках тура ее никто не включал! А обещанный Рождественский ужин, к которому по таймингу необходима была даже "подготовка к Рождественскому ужину", по факту оказался тем же комплексным ужином, а не обедом…. Ничего особенно Рождественского в нем не было, сидели мы все за разными столиками, развлекали себя сами кто как мог, напитки все тоже заказывали и оплачивали сами. Видела дам из нашей группы, которые нарядившись на этот ужин, уходили с него в некотором разочаровании. Единственным плюсом можно посчитать только то, что в рождественский сочельник в Тобольске возможно было бы не так легко найти место для ужина в ресторане. И во многом с этим туром так, вроде что-то сделано, но не то, что заявлено в рекламе тура и на что ты повелся, а программа тура в договоре таких пышных формулировок не имеет, так что вроде официально и не придерешься. И при этом фирма позиционирует себя, как программы для обеспеченных туристов, такое мнение я слышала от местных жителей, да и сама цены сравнивала…. только вот цену ставят высокую, а на нее не дорабатывают! Причем недоработки агентства начались прямо с момента старта тура: в моей программе указано 9-00 отъезд из гостиницы Спасская. Собственно мы тоже жили в этой гостинице, что нам немного помогло (сама ее бронировала, поскольку за дополнительный день фирма с нас запросила невменяемых и неоправданных денег). В 8-15 мы спустились на завтрак, и тут же звонок от гида, что весь автобус нас ждет, т. к. отъезд был назначен на 8-00, о чем турфирма меня забыла предупредить, и что не соответствовало присланной программе. Срочно за вещами, выезжаем без завтрака! Кстати, потом в автобусе выяснилось, что не только у нас в программе было неправильным время, но людей хотя бы предупредили накануне! Мы приходим последними в этот комфортабельный маломестный автобус и понимаем, что нам остался последний ряд, который выше остальных на пару ступенек, т. е. в окна можно смотреть только нагнувшись, да еще и расстояние до предыдущих кресел такое, что ноги не поставить, т. е. муж расположился напротив прохода, а я все эти несколько часов сидела по диагонали, ни на что толком не опереться и спина в итоге разболелась! Кстати, с тем же автобусом в последний день в Тобольске был неприятный момент: опустилась температура, мы все выходим утром с вещами из гостиницы, а он стоит весь заиндивевший с замороженными окнами и неоткрывающимся багажником, а другие автобусы к туристам были готовы! Итого все чемоданы всех туристов загружали по факту на наш задний ряд и в проход, т. е. среди горы чемоданов для меня места практически совсем не оставалось, а каждый вход-выход из автобуса для всех был связан с переставлением багажа в проходе. Итого окна оттаяли только к середине дня, а багажник со скандалом заставили открыть перед выездом в Тюмень, т. к. терпеть неудобства несколько часов никто не собирался. Вот и думайте, в Тобольск съездить стоит, да только с этой ли фирмой!

  • A
    Alena
    13 января 2025
    Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
    Идеальный уютный тур! Все совпало- синее небо, искрящийся снег, замечательный экскурсовод, прекрасная организация всего путешествия!!!
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Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Из аэропорта»

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Сколько стоит тур в Тюмени в июле 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 тура от 15 445 до 77 400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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