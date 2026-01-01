Описание тура
Организационные детали
Групповой трансфер осуществляется только от/до аэропорта в дни начала и окончания тура и только в случае прибытия/отъезда рекомендованными рейсами. Если время ваших рейсов отличается или вы выбрали другой отель, необходимо добираться до/от места старта/финиша самостоятельно.
Программа тура по дням
Тюмень купеческая и семейная
Встретим вас у аэропорта и к завтраку доставим в отель. Затем пойдём в усадьбу Колокольниковых, где познакомимся с торговыми традициями купечества на рубеже 19-20 веков. Также заглянем в дом Машарова, экспозиция которого рассказывает о дореволюционной жизни и быте зажиточной семьи.
Театрализованная экскурсия с тюменской купчихой
Погрузиться в атмосферу и историю старинного города нам сегодня поможет купчиха. Она поведает, где в дореволюционной Тюмени шла самая бойкая торговля, какие товары сибиряки поставляли в Европу, какие тайны хранили торговые дома. Вы погуляете по Ямской слободе, кварталам с резными деревянными домами, мосту Влюблённых.
Далее — свободное время. Можно самостоятельно отдохнуть на термальных источниках.
Урал казачий, прогулка по Кургану и Царёву городищу
Едем в Рычково — нас ждут в гости в Казачьем подворье. Тут стоит 5 подлинных деревянных домов, привезённых со всей области. Познакомимся с бытом, сельским образом жизни, традициями, послушаем фольклорные песни и выпьем чая.
Следующий на пути — Курган, где мы останемся ночевать. Увидим знак «Нулевой километр», Городской сад, памятник Красину, деревянные здания. Посетим Царёво городище — реконструкцию первого поселения на берегу Тобола.
Кабинет Илизарова
Отправимся в Музей травматологии и ортопедии. Тут воссоздан рабочий кабинет академика Илизарова, запатентовавшего аппарат для сращивания и вытягивания костей. Рассмотрим личные вещи, фотографии, мебель, книги хирурга. Далее — обед, свободное время, переезд в Челябинск.
Знакомство с Челябинском
Весь день посвятим городу на границе Урала и Сибири. Осмотрим достопримечательности, погрузимся в прошлое и настоящее — от башкирской деревни Челяба до промышленного мегаполиса. Сходим в Исторический музей и ещё подробней узнаем, как формировался «опорный край державы».
Сысерть заводская
Движемся дальше — в Сысерть, на родину Бажова. Здесь находится дом писателя, внутри которого воссоздан быт заводского рабочего 19-20 веков. Пройдём по горнице, кухне, чулану, сеням, а потом доберёмся в следующую точку маршрута — Екатеринбург.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Познакомимся со столицей Урала. Поговорим, как старообрядческое село прошло путь до столицы конструктивизма и крупного машиностроительного центра. Побеседуем о богатых самоцветами недрах и первом президенте Борисе Ельцине, посетим Краеведческий музей.
Екатеринбург императорский
Напоследок вспомним трагедию династии Романовых. Посетим Музей царской семьи, в котором хранятся личные вещи августейших особ и их слуг, фотографии, архивные документы. Зайдём в Храм на Крови на месте снесённого Ипатьевского дома. Съездим в мужской монастырь в урочище Ганина Яма.
Затем — трансфер в аэропорт к обратным рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|106 500 ₽
|1-местное проживание
|128 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с ранним заселением
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе (кроме Казачьего подворья и Исторического музея)
Что не входит в цену
- Билеты в Тюмень и обратно в ваш город из Екатеринбурга
- Обеды, ужины
- Экскурсия с чаепитием в Казачьем подворье, билет в Исторический музей
- 1-местное проживание