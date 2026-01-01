Города-самородки Сибири и Урала: Тюмень, Курган, Челябинск, Сысерть, Екатеринбург

Дореволюционный быт, традиции купцов и казаков, труд академика Илизарова, последняя царская семья
Деревянное зодчество и конструктивизм, народное творчество и металлургия, купеческий размах и сибирское гостеприимство — покажем, насколько интересны и разнообразны эти земли. Вы изучите главное в городах, обсудите их прошлое, настоящее,
архитектуру. А самое интересное — узнаете больше о людях. Поймёте, как до революции жили зажиточные торговцы, заводские рабочие, зауральские казаки.

Вспомните великого сказителя Бажова, советского изобретателя-ортопеда Илизарова и первого российского президента Ельцина.

А также поговорите о трагедии династии Романовых, поставившей точку в истории империи, — гибели семьи и слуг Николая II.

Описание тура

Организационные детали

Групповой трансфер осуществляется только от/до аэропорта в дни начала и окончания тура и только в случае прибытия/отъезда рекомендованными рейсами. Если время ваших рейсов отличается или вы выбрали другой отель, необходимо добираться до/от места старта/финиша самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Тюмень купеческая и семейная

Встретим вас у аэропорта и к завтраку доставим в отель. Затем пойдём в усадьбу Колокольниковых, где познакомимся с торговыми традициями купечества на рубеже 19-20 веков. Также заглянем в дом Машарова, экспозиция которого рассказывает о дореволюционной жизни и быте зажиточной семьи.

2 день

Театрализованная экскурсия с тюменской купчихой

Погрузиться в атмосферу и историю старинного города нам сегодня поможет купчиха. Она поведает, где в дореволюционной Тюмени шла самая бойкая торговля, какие товары сибиряки поставляли в Европу, какие тайны хранили торговые дома. Вы погуляете по Ямской слободе, кварталам с резными деревянными домами, мосту Влюблённых.

Далее — свободное время. Можно самостоятельно отдохнуть на термальных источниках.

3 день

Урал казачий, прогулка по Кургану и Царёву городищу

Едем в Рычково — нас ждут в гости в Казачьем подворье. Тут стоит 5 подлинных деревянных домов, привезённых со всей области. Познакомимся с бытом, сельским образом жизни, традициями, послушаем фольклорные песни и выпьем чая.

Следующий на пути — Курган, где мы останемся ночевать. Увидим знак «Нулевой километр», Городской сад, памятник Красину, деревянные здания. Посетим Царёво городище — реконструкцию первого поселения на берегу Тобола.

4 день

Кабинет Илизарова

Отправимся в Музей травматологии и ортопедии. Тут воссоздан рабочий кабинет академика Илизарова, запатентовавшего аппарат для сращивания и вытягивания костей. Рассмотрим личные вещи, фотографии, мебель, книги хирурга. Далее — обед, свободное время, переезд в Челябинск.

5 день

Знакомство с Челябинском

Весь день посвятим городу на границе Урала и Сибири. Осмотрим достопримечательности, погрузимся в прошлое и настоящее — от башкирской деревни Челяба до промышленного мегаполиса. Сходим в Исторический музей и ещё подробней узнаем, как формировался «опорный край державы».

6 день

Сысерть заводская

Движемся дальше — в Сысерть, на родину Бажова. Здесь находится дом писателя, внутри которого воссоздан быт заводского рабочего 19-20 веков. Пройдём по горнице, кухне, чулану, сеням, а потом доберёмся в следующую точку маршрута — Екатеринбург.

7 день

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу

Познакомимся со столицей Урала. Поговорим, как старообрядческое село прошло путь до столицы конструктивизма и крупного машиностроительного центра. Побеседуем о богатых самоцветами недрах и первом президенте Борисе Ельцине, посетим Краеведческий музей.

8 день

Екатеринбург императорский

Напоследок вспомним трагедию династии Романовых. Посетим Музей царской семьи, в котором хранятся личные вещи августейших особ и их слуг, фотографии, архивные документы. Зайдём в Храм на Крови на месте снесённого Ипатьевского дома. Съездим в мужской монастырь в урочище Ганина Яма.

Затем — трансфер в аэропорт к обратным рейсам.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении106 500 ₽
1-местное проживание128 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с ранним заселением
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе (кроме Казачьего подворья и Исторического музея)
Что не входит в цену
  • Билеты в Тюмень и обратно в ваш город из Екатеринбурга
  • Обеды, ужины
  • Экскурсия с чаепитием в Казачьем подворье, билет в Исторический музей
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тюмени, 6:30
Завершение: Аэропорт Екатеринбурга, 17:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей
Алексей — Организатор в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

