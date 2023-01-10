Безопасность туриста, для нас это не просто «обязательный пункт». Безопасности туристов мы уделяем особое внимание.

Наши взаимоотношения с туристами оформляются официально, никаких серых схем. Заключается договор О предоставлении туристских услуг, О защите персональных данных, выдаётся Квитанция на оплату, Ваучер.

На стадии документального оформления, турист ознакомляется и подписывает Инструкцию по технике безопасности и поведения в турах.

Каждый турист застрахован от несчастных случаев во время активного отдыха, на сумму 50000 руб., а также информируется о возможности добровольного страхования.

Каждая туристская группа регистрируется в МЧС России.

Руководит туристской группой профессиональный инструктор-проводник, прошедший специальное обучение согласно действующего законодательства.