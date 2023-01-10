3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»

3 дня на Южном Урале
Путешествие в горах всероссийского курорта Банное на озере Якты-куль, это вызов для подготовленных туристов, уверенных в своих силах – это переход в другую реальность.

Холмы, заснеженные склоны, чередующиеся со скальными стенами Крыкты-Тау, первозданная красота Южного Урала.
4
1 отзыв
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Уфа - Банное

14:00 Выезд из Уфы.

19:00 Прибытие на Банное, размещение в отеле. Отдых.

2 день

Горные восхождения, треккинг в снегоступах

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на начальную точку маршрута.

Горные восхождения, треккинг в снегоступах.

Обед в горах, готовится инструктором на газовой горелке.

19:00 Возвращение в отель.

Отдых.

По желанию баня, ресторан.

Горные восхождения, треккинг в снегоступахГорные восхождения, треккинг в снегоступахГорные восхождения, треккинг в снегоступахГорные восхождения, треккинг в снегоступах
3 день

Выезд

Завтрак.

12:00 Выезд из отеля.

18:00 Ориентировочное время возвращения в Уфу.

Проживание

Тур предусматривает размещение в отеле в одноместных номерах.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

  • с проездом из Уфы – 28 333 руб.;
  • без проезда – 23 983 руб.;
  • присоединиться к группе: инструктор, снаряжение, страховка – 9 483 руб.

Варианты проживания

«Экодеревня» на Банном

2 ночи

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Уфы и обратно согласно программе тура
  • Проживание: 2 ночи
  • Снаряжение: снегоступы, трекинговые палки, бахилы на ноги
  • Работа инструктора-проводника
  • Страховка
  • Организация путешествия
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
  • Питание (завтрак 500-600 руб., обед, ужин от 1000 руб.)
  • Баня
  • Трансфер до места сбора туристской группы в г. Уфе
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

  • Удобная одежда, соответствующая погодным условиям в день выезда. Погода в горах часто переменчива, ветрено. Температура воздуха всегда ниже, чем внизу на равнине. Обязательно учитывайте эти моменты.
  • Надежная обувь: ботинки, сапоги. Зимняя, теплая обувь.
  • Ходовые штаны. Удобные штаны, брюки, тёплые трико, не стесняющие движений.
  • Термобельё, верх и низ.
  • Толстовка, свитер, флисовая кофта.
  • Куртка утепленная.
  • Носки ходовые треккинговые. Тёплые. Также нужно взять запасные.
  • Шапка. Шерстяная или флисовая, закрывающая уши.
  • Варежки и перчатки. Должен быть комплект.
  • Защита горла и лица. Балаклава, шарф, или зимний «бафф», закрывающий горло и лицо.
  • Бахилы (гамаши, фонарики) на ноги.
  • Копия, или фото паспорта, или свидетельства о рождении.
  • Деньги.

НУЖНЫЕ ВЕЩИ:

  • Рюкзак. Небольшой, 20-30 л.
  • Треккинговые, или лыжные палки. С большими наконечниками.
  • Сидушка туристическая (хоба, пенка).
  • Фонарик.
  • Термос.
  • Личная аптечка: таблетки, требующие регулярного приема; обезбаливающие.
  • Фотоаппараты, камеры, аккумуляторы, зарядки, наушники и т. д.
  • Индивидуальный перекус.
  • Солнцезащитные очки.
  • Гигиеническая помада. Против обветривания губ.
  • Носовой платок.

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ:

  • Одежда для отдыха в отеле.
  • Тапочки, сланцы.
  • Нижнее бельё.
  • Носки.
  • Средства личной гигиены: зубная паста, щетка, расчёска, туалетная бумага, влажные салфетки.
  • Банные принадлежности: купальник/плавки, сланцы, мочалка, шампунь, гель для душа/мыло, полотенце.

Необходимо иметь с собой деньги, личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

На сколько сложный маршрут тура?

Уровень сложности тура – высокий.

Подойдет для подготовленных туристов. Сложности могут возникнуть у людей при болезнях опорно-двигательного аппарата.

Обязательно необходимо наличие вещей, указанных в списке. Нужно быть готовым к переменам погоды.

Когда лучше прибывать и убывать?

Туристам из других городов или регионов желательно приехать в Уфу утром или накануне вечером.

Самое позднее, когда они смогут прибыть в аэропорт/жд вокзал, это в день начала тура, до 13:00 часов.

При этом улететь/уехать по окончании тура они смогут не раньше 19:00 часов.

Как обеспечена безопасность туриста?

Безопасность туриста, для нас это не просто «обязательный пункт». Безопасности туристов мы уделяем особое внимание.

Наши взаимоотношения с туристами оформляются официально, никаких серых схем. Заключается договор О предоставлении туристских услуг, О защите персональных данных, выдаётся Квитанция на оплату, Ваучер.

На стадии документального оформления, турист ознакомляется и подписывает Инструкцию по технике безопасности и поведения в турах.

Каждый турист застрахован от несчастных случаев во время активного отдыха, на сумму 50000 руб., а также информируется о возможности добровольного страхования.

Каждая туристская группа регистрируется в МЧС России.

Руководит туристской группой профессиональный инструктор-проводник, прошедший специальное обучение согласно действующего законодательства.

Есть ли скиди на тур?

Да, скидки на тур предоставляются:

  • постоянного клиента 5% (при участии в турах от 3 раз);
  • для семей и групп от 5 человек – 5%;
  • для пенсионеров 10% (при наличии пенсионного удостоверения);
  • для детей: до 14 лет включительно – 12%;
  • для студентов 5%;
  • для группы студентов от 5 человек и более – 10% на всю группу (при наличии студенческого билета);
  • ветераны, участники боевых действий 10% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа);
  • при инвалидности 10% (при наличии справки);
  • в день рождения – 10%.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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О
10 янв 2023
Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️

Тур входит в следующие категории Уфы

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