Холмы, заснеженные склоны, чередующиеся со скальными стенами Крыкты-Тау, первозданная красота Южного Урала.
Программа тура по дням
Уфа - Банное
14:00 Выезд из Уфы.
19:00 Прибытие на Банное, размещение в отеле. Отдых.
Горные восхождения, треккинг в снегоступах
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на начальную точку маршрута.
Горные восхождения, треккинг в снегоступах.
Обед в горах, готовится инструктором на газовой горелке.
19:00 Возвращение в отель.
Отдых.
По желанию баня, ресторан.
Выезд
Завтрак.
12:00 Выезд из отеля.
18:00 Ориентировочное время возвращения в Уфу.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле в одноместных номерах.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- с проездом из Уфы – 28 333 руб.;
- без проезда – 23 983 руб.;
- присоединиться к группе: инструктор, снаряжение, страховка – 9 483 руб.
Варианты проживания
«Экодеревня» на Банном
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Уфы и обратно согласно программе тура
- Проживание: 2 ночи
- Снаряжение: снегоступы, трекинговые палки, бахилы на ноги
- Работа инструктора-проводника
- Страховка
- Организация путешествия
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Питание (завтрак 500-600 руб., обед, ужин от 1000 руб.)
- Баня
- Трансфер до места сбора туристской группы в г. Уфе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- Удобная одежда, соответствующая погодным условиям в день выезда. Погода в горах часто переменчива, ветрено. Температура воздуха всегда ниже, чем внизу на равнине. Обязательно учитывайте эти моменты.
- Надежная обувь: ботинки, сапоги. Зимняя, теплая обувь.
- Ходовые штаны. Удобные штаны, брюки, тёплые трико, не стесняющие движений.
- Термобельё, верх и низ.
- Толстовка, свитер, флисовая кофта.
- Куртка утепленная.
- Носки ходовые треккинговые. Тёплые. Также нужно взять запасные.
- Шапка. Шерстяная или флисовая, закрывающая уши.
- Варежки и перчатки. Должен быть комплект.
- Защита горла и лица. Балаклава, шарф, или зимний «бафф», закрывающий горло и лицо.
- Бахилы (гамаши, фонарики) на ноги.
- Копия, или фото паспорта, или свидетельства о рождении.
- Деньги.
НУЖНЫЕ ВЕЩИ:
- Рюкзак. Небольшой, 20-30 л.
- Треккинговые, или лыжные палки. С большими наконечниками.
- Сидушка туристическая (хоба, пенка).
- Фонарик.
- Термос.
- Личная аптечка: таблетки, требующие регулярного приема; обезбаливающие.
- Фотоаппараты, камеры, аккумуляторы, зарядки, наушники и т. д.
- Индивидуальный перекус.
- Солнцезащитные очки.
- Гигиеническая помада. Против обветривания губ.
- Носовой платок.
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В ОТЕЛЕ:
- Одежда для отдыха в отеле.
- Тапочки, сланцы.
- Нижнее бельё.
- Носки.
- Средства личной гигиены: зубная паста, щетка, расчёска, туалетная бумага, влажные салфетки.
- Банные принадлежности: купальник/плавки, сланцы, мочалка, шампунь, гель для душа/мыло, полотенце.
Необходимо иметь с собой деньги, личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
На сколько сложный маршрут тура?
Уровень сложности тура – высокий.
Подойдет для подготовленных туристов. Сложности могут возникнуть у людей при болезнях опорно-двигательного аппарата.
Обязательно необходимо наличие вещей, указанных в списке. Нужно быть готовым к переменам погоды.
Когда лучше прибывать и убывать?
Туристам из других городов или регионов желательно приехать в Уфу утром или накануне вечером.
Самое позднее, когда они смогут прибыть в аэропорт/жд вокзал, это в день начала тура, до 13:00 часов.
При этом улететь/уехать по окончании тура они смогут не раньше 19:00 часов.
Как обеспечена безопасность туриста?
Безопасность туриста, для нас это не просто «обязательный пункт». Безопасности туристов мы уделяем особое внимание.
Наши взаимоотношения с туристами оформляются официально, никаких серых схем. Заключается договор О предоставлении туристских услуг, О защите персональных данных, выдаётся Квитанция на оплату, Ваучер.
На стадии документального оформления, турист ознакомляется и подписывает Инструкцию по технике безопасности и поведения в турах.
Каждый турист застрахован от несчастных случаев во время активного отдыха, на сумму 50000 руб., а также информируется о возможности добровольного страхования.
Каждая туристская группа регистрируется в МЧС России.
Руководит туристской группой профессиональный инструктор-проводник, прошедший специальное обучение согласно действующего законодательства.
Есть ли скиди на тур?
Да, скидки на тур предоставляются:
- постоянного клиента 5% (при участии в турах от 3 раз);
- для семей и групп от 5 человек – 5%;
- для пенсионеров 10% (при наличии пенсионного удостоверения);
- для детей: до 14 лет включительно – 12%;
- для студентов 5%;
- для группы студентов от 5 человек и более – 10% на всю группу (при наличии студенческого билета);
- ветераны, участники боевых действий 10% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа);
- при инвалидности 10% (при наличии справки);
- в день рождения – 10%.