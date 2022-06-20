Встреча группы: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км). По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника. В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.
Ориентировочное время приезда: 14:00.
Размещение в горном русском селе на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).
Обед.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Русское старинное село Кага, образованное в 1740 году с целью строительства железоделательного завода династии Демидовых.
Во многих источниках кто-то называет жителей этого села «старообрядцами», кто-то «кержаками». Так ли это?
Ужин.
Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).
Переезд до заповедника «Шульган-таш».
Обед.
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: территория комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», включающая в себя уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Загадочная темнота Каповой пещеры, её сырая прохлада и таинственные рисунки на стенах оставляют ощущение прикосновения к вечности.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества –башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату).
Возвращение на турбазу «Тенгри».
Ужин.
Автопереезд за день – 200 км
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш», Баш.гос.заповедник.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Отдых на базе.
Возможно разнообразить свой отдых прогулкой в конных санях, на лыжах или снегоходах (за дополнительную плату).
Обед.
За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай).
Групповой трансфер до г. Уфа.
Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.
Ориентировочный приезд к 21:00.
Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед; музей.
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.
Доплата за одноместное размещение – 4 000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание стационарное, по программе, еду готовит повар;
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Тур рассчитан на неподготовленных туристов.
Тур не требует от участников физической нагрузки.
Возраст от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 7 лет в сопровождении родителей.
Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.