Тур рассчитан на неподготовленных туристов.

Тур не требует от участников физической нагрузки.

Возраст от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 7 лет в сопровождении родителей.

Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором.

Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.