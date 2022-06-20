Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур

Автобусное путешествие проходит по горной местности, через три заповедника Южного Урала. Отдых привлекает экзотикой

5
3 отзыва
Автобусное путешествие проходит по горной местности, через три заповедника Южного Урала. Отдых привлекает экзотикой малообжитых мест. Высокие горы и скалы, хвойные леса радуют глаз, наполняют восторгом душу.
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Красота зимней природы Южного Урала
Красота зимней природы Южного Урала
Полюбуемся на видовые панорамы на смотровой вышке Башкирского государственного заповедника и покатаемся на сноутюбингах
Тайны заповедных мест
Тайны заповедных мест
Посетим уникальные природные и исторические памятники Южного Урала и познакомимся с их тайнами
Колоритные угощения
Колоритные угощения
По желанию продегустируем бортевой мед и поучаствуем в чайной церемонии

Программа тура по дням

1 день
Заезд

Встреча группы: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км). По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника. В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.

Ориентировочное время приезда: 14:00.

Размещение в горном русском селе на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).

Обед.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Русское старинное село Кага, образованное в 1740 году с целью строительства железоделательного завода династии Демидовых.

Во многих источниках кто-то называет жителей этого села «старообрядцами», кто-то «кержаками». Так ли это?

Ужин.

Автопереезд за день – 300 км.

В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.

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2 день
Заповедники Южного Урала

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).

Переезд до заповедника «Шульган-таш».

Обед.

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: территория комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», включающая в себя уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Загадочная темнота Каповой пещеры, её сырая прохлада и таинственные рисунки на стенах оставляют ощущение прикосновения к вечности.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».

Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества –башкирского народного промысла.

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату).

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Ужин.

Автопереезд за день – 200 км

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш», Баш.гос.заповедник.

Заповедники Южного УралаЗаповедники Южного УралаЗаповедники Южного УралаЗаповедники Южного Урала
3 день
Музей «Домъ заводского крестьянина 19 века», активности по желанию, чайная церемония, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Отдых на базе.

Возможно разнообразить свой отдых прогулкой в конных санях, на лыжах или снегоходах (за дополнительную плату).

Обед.

За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай).

Групповой трансфер до г. Уфа.

Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.

Ориентировочный приезд к 21:00.

Автопереезд за день – 300 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед; музей.

Музей «Домъ заводского крестьянина 19 века», активности по желанию, чайная церемония, отъездМузей «Домъ заводского крестьянина 19 века», активности по желанию, чайная церемония, отъездМузей «Домъ заводского крестьянина 19 века», активности по желанию, чайная церемония, отъездМузей «Домъ заводского крестьянина 19 века», активности по желанию, чайная церемония, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.

Доплата за одноместное размещение – 4 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание на турбазе (2-3 местный номер)
  • Питание (по программе)
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Аренда на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза);
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные!);
  • предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага),
  • личная аптечка;
  • фонарь;
  • фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле);
  • внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам);
  • необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание?

Питание стационарное, по программе, еду готовит повар;

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какая будет погода?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Для кого подойдет этот тур?

Тур рассчитан на неподготовленных туристов.

Тур не требует от участников физической нагрузки.

Возраст от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 7 лет в сопровождении родителей.

Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором.

Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 июня 2022
Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
С
19 июня 2022
Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.
Н
15 июня 2022
Все супер. Без заминок, четко. Процветания Вам в Вашем деле.

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