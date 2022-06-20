10:00 Местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)
Групповой трансфер до с. Кага (300 км) (доп. плата).
Ориентировочное время приезда: 14:00
Завтрак – не включен.
1. в день заезда с 04:00 до 06:00.
2. накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка)
Групповой трансфер до с. Кага (80 км) (доп. плата)..
Завтрак – не включен.
С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
По приезду – размещение на туристской базе «Тенгри» («туркласс» или «комфорт»).
Обед.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью.
Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек.
Возможно (за дополнительную плату) – верхом на лошади.
Ужин.
Завтрак на турбазе «Тенгри».
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Обед в термосах.
Возвращение на турбазу «Тенгри».
Ужин.
Баня.
Завтрак.
Освобождение комнат.
Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты».
Конно-санная прогулка.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Обед.
«За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.
В день отъезда организован групповой трансфер (доп.плата) из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00
В день отъезда организован групповой трансфер (доп.плата) из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени).
Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 ч. до 18:00 по местному времени).
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Стоимость на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб.:
|с 10.12 по 29.12, с 14.01 по 02.03, с 07.03 по 27.03
|12 500
|с 31.12 по 02.01
|18 500
|с 02.01 по 10.01
|15 500
|с 04.03 по 06.03
|14 000
Турбаза «Тенгри»
Туристическая база «Тенгри» расположена в историческом загородном имении в поселке Кага, в 20 км от самой высокой вершины Уральских гор — горы Большой Шатак. К услугам гостей сауна, экскурсионное бюро и общая зона лаунджа.
Светлые общие номера турбазы обставлены деревянной мебелью. Удобства находятся на улице, в доме – умывальник рукомойного типа. Гости могут пользоваться общей ванной комнатой.
В туристической базе можно заказать еду, а по запросу — диетические блюда.
На территории турбазы и в округе к услугам гостей множество возможностей для проведения досуга, в том числе занятия лыжным спортом, велосипедные и конные прогулки, а также настольный теннис. Велосипеды и лыжный инвентарь можно арендовать прямо здесь.
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение «туркласс». Гостевой дом: деревянный дом с комнатами на 8-10 человек; каждому туристу предлагается спальное место (кровать) с ортопедическим матрацем + комплект постельного белья. В доме печное отопление, электричество, умывальник. Во дворе – туалет.
Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Групповое туристское оборудование для ночёвок в зимних походно-туристских условиях: спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики / ватные матрацы (в избах), костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь, термосы, посуда на группу; Специальное: санки-кошёвки с конной упряжью.
За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой.
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время за дополнительную плату.
Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.