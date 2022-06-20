Снежный Крака. Конно-санные приключения

Южный Урал - идеальное место для зимнего отдыха

5
3 отзыва
Южный Урал – идеальное место для зимнего отдыха.

Зима здесь по-прежнему морозная и снежная, а укрытые белым покрывалом горы сияют на солнце, поражая своим величием и красотой. Конно-санный тур разработан для любителей зимнего отдыха.
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Ближайшие даты:
02
янв
04
янв
06
янв
08
янв
14
янв
17
янв
21
янв
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Приятные конные прогулки в санях
Приятные конные прогулки в санях
Ознакомимся с упряжью и навыками управления лошадью. Прокатимся в окрестностях и посетим обзорно-видовые точки Южного Урала
Памятные фото в народных костюмах
Памятные фото в народных костюмах
Посетим музей «Домъ заводского крестьянина 19 века» и погрузимся в быт горнозаводских крестьян
Вкуснейший Башкирский мед
Вкуснейший Башкирский мед
Попробуем Башкирский мед, который возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России, а также насладимся травяным чаем

Программа тура по дням

1 день
С. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях села
  • Встреча группы в г. Уфа:

10:00 Местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) (доп. плата).

Ориентировочное время приезда: 14:00

Завтрак – не включен.

  • Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

1. в день заезда с 04:00 до 06:00.

2. накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка)

Групповой трансфер до с. Кага (80 км) (доп. плата)..

Завтрак – не включен.

  • Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

По приезду – размещение на туристской базе «Тенгри» («туркласс» или «комфорт»).

Обед.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек. 

Возможно (за дополнительную плату) – верхом на лошади.

Ужин.

С. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях селаС. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях селаС. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях села
2 день
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Обед в термосах.

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Ужин. 

Баня.

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника
3 день
Конный двор «Деревенские хлопоты», отъезд

Завтрак.

Освобождение комнат.

Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты».

Конно-санная прогулка.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Обед.

«За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

  • Отъезд в г. Уфа:

В день отъезда организован групповой трансфер (доп.плата) из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00

  • Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда организован групповой трансфер (доп.плата) из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени).

  • Самостоятельный отъезд:

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 ч. до 18:00 по местному времени).

Конный двор «Деревенские хлопоты», отъездКонный двор «Деревенские хлопоты», отъездКонный двор «Деревенские хлопоты», отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб.:

с 10.12 по 29.12, с 14.01 по 02.03, с 07.03 по 27.0312 500
с 31.12 по 02.0118 500
с 02.01 по 10.01 15 500
с 04.03 по 06.0314 000

Турбаза «Тенгри»

Туристическая база «Тенгри» расположена в историческом загородном имении в поселке Кага, в 20 км от самой высокой вершины Уральских гор — горы Большой Шатак. К услугам гостей сауна, экскурсионное бюро и общая зона лаунджа.

Светлые общие номера турбазы обставлены деревянной мебелью. Удобства находятся на улице, в доме – умывальник рукомойного типа. Гости могут пользоваться общей ванной комнатой.

В туристической базе можно заказать еду, а по запросу — диетические блюда.

На территории турбазы и в округе к услугам гостей множество возможностей для проведения досуга, в том числе занятия лыжным спортом, велосипедные и конные прогулки, а также настольный теннис. Велосипеды и лыжный инвентарь можно арендовать прямо здесь.

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.  

Размещение «туркласс». Гостевой дом: деревянный дом с комнатами на 8-10 человек; каждому туристу предлагается спальное место (кровать) с ортопедическим матрацем + комплект постельного белья. В доме печное отопление, электричество, умывальник. Во дворе – туалет.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на турбазе (многоместное размещение)
  • 3-х разовое питание
  • Работа персонала, конюхов и инструкторов
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Экскурсии и бани (по программе)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа / г. Белорецк и обратно
  • Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» – 2 800 руб.
  • Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» – 2 600 руб.
  • Доплата за двухместное размещение на турбазе Тенгри (2 ночи) (в НГ период не предусмотрено) – 1 000 руб.
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка (удобные для перевозки в санях);
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза;
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные).

Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на маршруте: трехразовое, или по усмотрению группы, пища готовится на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.
Какое предоставляется снаряжение?

Групповое туристское оборудование для ночёвок в зимних походно-туристских условиях: спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики / ватные матрацы (в избах), костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь, термосы, посуда на группу; Специальное: санки-кошёвки с конной упряжью.

За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой.

Какая ожидается погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Особенности трансфера

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время за дополнительную плату.

Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 июня 2022
Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
С
19 июня 2022
Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.
Н
15 июня 2022
Все супер. Без заминок, четко. Процветания Вам в Вашем деле.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Уфы

🐴Конные прогулки🐼Животные🧳Экскурсионные туры3-дневные туры🐴Конные туры

Похожие туры в Уфе

Обзорная экскурсия по южной части Уфы
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по южной части Уфы
На башкирском языке слово «Уфа», написанное заглавными буквами, напоминает три круга, перечеркнутых линиями
4 500 за всё до 10 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Проследите за тем, как формировалась история города, на увлекательной прогулке по самым значимым местам Уфы
590 за 1 человека
Вечерняя Уфа на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
1 отзыв
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Сегодня
27 июня
28 июня
29 июня
5 500 за всё до 4 чел.
Многоликая Уфа
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Гюльнара
Гюльнара
4.9
17 отзывов
Многоликая Уфа
Увидеть, услышать и почувствовать башкирскую столицу на душевной обзорной экскурсии
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
5 200 за всё до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Расширенная обзорная экскурсия по Уфе
Вас ждет обзорная увлекательная экскурсия по столице Республики Башкортостан, которая познакомит Вас с главными
6 500 за всё до 10 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
21 отзыв
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Заглянуть в озеро Зянгяр-куль, увидеть святыни Красноусольского и посетить страусиную ферму
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
9 900 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
4
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Исследовать одну из частей города или обе - и узнать о нем самое интересное
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
4 500 за всё до 10 чел.
Уфа: люди, факты, парадоксы
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.9
41 отзыв
Уфа: люди, факты, парадоксы
Историко-культурная автопрогулка по столице Башкирии
2 июля
4 июля
5 июля
9 июля
6 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Уфе
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ