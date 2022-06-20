С. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях села

Встреча группы в г. Уфа:

10:00 Местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) (доп. плата).

Ориентировочное время приезда: 14:00

Завтрак – не включен.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

1. в день заезда с 04:00 до 06:00.

2. накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка)

Групповой трансфер до с. Кага (80 км) (доп. плата)..

Завтрак – не включен.

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

По приезду – размещение на туристской базе «Тенгри» («туркласс» или «комфорт»).

Обед.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек.

Возможно (за дополнительную плату) – верхом на лошади.

Ужин.