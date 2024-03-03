Башкирия для Вас

Групповой тур в Уфе
5
3 отзыва
Программа для любителей зимних пейзажей, общения с лошадьми и ценителей спокойного, но насыщенного отдыха в новом для себя регионе.

За одну поездку Вы испытаете разные виды отдыха: погрузитесь в историю и быт горного села, побываете в пещере с наскальными рисунками, прогуляетесь по сказочному зимнему лесу, совершите конно-санное путешествие и вдоволь пообщаетесь с лошадьми. Подходит для всей семьи!
Башкирия для Вас
Башкирия для Вас
Башкирия для Вас
Ближайшие даты:
11
янв
18
янв
25
янв
1
фев
8
фев
15
фев
22
фев
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даты

Что вас ожидает:

Вкусные национальные традиции
Вкусные национальные традиции
Дегустация башкирского меда и чайная церемония
Загадочный "Шульган-Таш"
Загадочный "Шульган-Таш"
Познакомимся с объектом природного и культурного наследия, поднимемся на смотровую вышку и побываем в Каповой пещере
Лыжная прогулка
Лыжная прогулка
Насладимся тишиной и звуками зимнего леса, катаясь на лыжах в окрестностях села
Поездка в санях
Поездка в санях
Обучимся навыкам управления лошадью в санях и налюбуемся бескрайним просторами

Программа тура по дням

1 день

Заезд в с. Кага. История с. Кага и уральских железоделательных заводов

Базовая стоимость тура предполагает самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага, ул. Школьная, д. 12): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Завтрак - не включен.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

По желанию, возможно добавить трансфер из г. Уфа или г. Белорецк за дополнительную плату.

1 вариант: Встреча группы в г. Уфа: 10 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда: 14:30.

Завтрак - не включен.

2 вариант: Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 4 до 06.00.
  • накануне дня заезда с 20 до 22.00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км). Завтрак – включен. Ранее заселение возможно при наличии свободных мест.

Размещение в 2-х местных номерах в купольных домах из энергосберегающего материала на основе модульных быстровозводимых конструкций (возможно 1-местное размещение за доп. плату).

Обед.

Экскурсия “История с. Кага и уральских железоделательных заводов”.

Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек – мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

“Лепка пельменей”: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

Ужин.

Заезд в с. Кага. История с. Кага и уральских железоделательных заводовЗаезд в с. Кага. История с. Кага и уральских железоделательных заводовЗаезд в с. Кага. История с. Кага и уральских железоделательных заводовЗаезд в с. Кага. История с. Кага и уральских железоделательных заводов
2 день

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак на турбазе.

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью в санях.

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (~20 км, ~ 6 часов).

Почувствовать себя героем сказки «Морозко», как в детстве, радоваться возможности дотронуться до хвойных лап елки и скинуть с них снег, налюбоваться бескрайним просторами, рассматривать покрытые снегом хребты среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами, вдоволь насладиться тишиной и звуками зимнего леса.

Выезд рассчитан ~ на 6 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе.

Поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды.

Во время выезда запланирован обед в зимнем лесу среди заснеженных деревьев: горячая еда в термосах, и, конечно, теплый чай, который придаст сил дальше любоваться природой.

Возвращение на турбазу.

Ужин.

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника
3 день

Башкирский государственный заповедник. «Шульган-Таш»

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.

У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.

Переезд в Бурзянский район (70 км).

По дороге обед.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш» (пешеходная часть 4 км).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Возвращение на турбазу (100 км).

Ужин.

Башкирский государственный заповедник. «Шульган-Таш»Башкирский государственный заповедник. «Шульган-Таш»Башкирский государственный заповедник. «Шульган-Таш»Башкирский государственный заповедник. «Шульган-Таш»
4 день

Лыжная прогулка. Отъезд

Завтрак на турбазе.

Подбор снаряжения.

Инструктаж.

Лыжная прогулка в окрестностях села Кага (~8 км, ~ 3 часа).

Направление прогулки определяет инструктор в зависимости от подготовленности группы и погодных условий.

Обед на турбазе.

«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Отъезд.

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15 ч. по местному времени).

По желанию можно добавить групповой трансфер за дополнительную плату.

  • Отъезд в г. Уфа: в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага. Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа. Ориентировочный приезд к 21.00.
  • Отъезд в г. Белорецк: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 по местному времени).
Лыжная прогулка. ОтъездЛыжная прогулка. ОтъездЛыжная прогулка. ОтъездЛыжная прогулка. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
31 9007 500

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

3 ночи

Туристическая база «Тенгри» расположена в историческом загородном имении в поселке Кага, в 20 км от самой высокой вершины Уральских гор — горы Большой Шатак. К услугам гостей сауна, экскурсионное бюро и общая зона лаунджа.

Светлые общие номера турбазы обставлены деревянной мебелью. Удобства находятся на улице, в доме – умывальник рукомойного типа. Гости могут пользоваться общей ванной комнатой.

В туристической базе можно заказать еду, а по запросу — диетические блюда.

На территории турбазы и в округе к услугам гостей множество возможностей для проведения досуга, в том числе занятия лыжным спортом, велосипедные и конные прогулки, а также настольный теннис. Велосипеды и лыжный инвентарь можно арендовать прямо здесь.

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация - централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату);

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазе и в гостинице (2-3 местный номер)
  • Питание (по программе)
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Групповой трансфер «Уфа-Кага-Уфа»: 4 000 руб. /чел
  • Групповой трансфер «Белорецк-Кага-Белорецк»: 3 600 руб. /чел
  • Самостоятельное питание
  • Одноместное размещение
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
  • Въезд и стоянка автомашины на территории турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза;
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные).

Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Как организовано питание в туре?

Питание по программе.

На турбазе стационарное, по программе, еду готовит повар;

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какая ожидается погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Как организован трансфер?

Базовая стоимость тура предполагает самостоятельный заезд/выезд на турбазу в с. Кага, групповой трансфер можно добавить по желанию, оплачивается дополнительно.

Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
Э
26 янв 2024
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
В
23 ноя 2023
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.
Природа красивая!
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.

Тур входит в следующие категории Уфы

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