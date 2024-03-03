1 день

Заезд в с. Кага. История с. Кага и уральских железоделательных заводов

Базовая стоимость тура предполагает самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага, ул. Школьная, д. 12): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Завтрак - не включен.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

По желанию, возможно добавить трансфер из г. Уфа или г. Белорецк за дополнительную плату.

1 вариант: Встреча группы в г. Уфа: 10 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда: 14:30.

Завтрак - не включен.

2 вариант: Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

в день заезда с 4 до 06.00.

накануне дня заезда с 20 до 22.00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км). Завтрак – включен. Ранее заселение возможно при наличии свободных мест.

Размещение в 2-х местных номерах в купольных домах из энергосберегающего материала на основе модульных быстровозводимых конструкций (возможно 1-местное размещение за доп. плату).

Обед.

Экскурсия “История с. Кага и уральских железоделательных заводов”.

Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек – мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

“Лепка пельменей”: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

Ужин.