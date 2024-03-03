За одну поездку Вы испытаете разные виды отдыха: погрузитесь в историю и быт горного села, побываете в пещере с наскальными рисунками, прогуляетесь по сказочному зимнему лесу, совершите конно-санное путешествие и вдоволь пообщаетесь с лошадьми. Подходит для всей семьи!
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Заезд в с. Кага. История с. Кага и уральских железоделательных заводов
Базовая стоимость тура предполагает самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага, ул. Школьная, д. 12): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Завтрак - не включен.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
По желанию, возможно добавить трансфер из г. Уфа или г. Белорецк за дополнительную плату.
1 вариант: Встреча группы в г. Уфа: 10 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Ориентировочное время приезда: 14:30.
Завтрак - не включен.
2 вариант: Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
- в день заезда с 4 до 06.00.
- накануне дня заезда с 20 до 22.00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).
Групповой трансфер до с. Кага (80 км). Завтрак – включен. Ранее заселение возможно при наличии свободных мест.
Размещение в 2-х местных номерах в купольных домах из энергосберегающего материала на основе модульных быстровозводимых конструкций (возможно 1-местное размещение за доп. плату).
Обед.
Экскурсия “История с. Кага и уральских железоделательных заводов”.
Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек – мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
“Лепка пельменей”: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.
Ужин.
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника
Завтрак на турбазе.
Ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью в санях.
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (~20 км, ~ 6 часов).
Почувствовать себя героем сказки «Морозко», как в детстве, радоваться возможности дотронуться до хвойных лап елки и скинуть с них снег, налюбоваться бескрайним просторами, рассматривать покрытые снегом хребты среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами, вдоволь насладиться тишиной и звуками зимнего леса.
Выезд рассчитан ~ на 6 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе.
Поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды.
Во время выезда запланирован обед в зимнем лесу среди заснеженных деревьев: горячая еда в термосах, и, конечно, теплый чай, который придаст сил дальше любоваться природой.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Башкирский государственный заповедник. «Шульган-Таш»
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.
У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.
Переезд в Бурзянский район (70 км).
По дороге обед.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш» (пешеходная часть 4 км).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Возвращение на турбазу (100 км).
Ужин.
Лыжная прогулка. Отъезд
Завтрак на турбазе.
Подбор снаряжения.
Инструктаж.
Лыжная прогулка в окрестностях села Кага (~8 км, ~ 3 часа).
Направление прогулки определяет инструктор в зависимости от подготовленности группы и погодных условий.
Обед на турбазе.
«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Отъезд.
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15 ч. по местному времени).
По желанию можно добавить групповой трансфер за дополнительную плату.
- Отъезд в г. Уфа: в день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага. Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа. Ориентировочный приезд к 21.00.
- Отъезд в г. Белорецк: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 по местному времени).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|31 900
|7 500
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Туристическая база «Тенгри» расположена в историческом загородном имении в поселке Кага, в 20 км от самой высокой вершины Уральских гор — горы Большой Шатак. К услугам гостей сауна, экскурсионное бюро и общая зона лаунджа.
Светлые общие номера турбазы обставлены деревянной мебелью. Удобства находятся на улице, в доме – умывальник рукомойного типа. Гости могут пользоваться общей ванной комнатой.
В туристической базе можно заказать еду, а по запросу — диетические блюда.
На территории турбазы и в округе к услугам гостей множество возможностей для проведения досуга, в том числе занятия лыжным спортом, велосипедные и конные прогулки, а также настольный теннис. Велосипеды и лыжный инвентарь можно арендовать прямо здесь.
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация - централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату);
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на турбазе и в гостинице (2-3 местный номер)
- Питание (по программе)
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Эко-сборы
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Групповой трансфер «Уфа-Кага-Уфа»: 4 000 руб. /чел
- Групповой трансфер «Белорецк-Кага-Белорецк»: 3 600 руб. /чел
- Самостоятельное питание
- Одноместное размещение
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Въезд и стоянка автомашины на территории турбазы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка;
- тёплый головной убор, закрывающий уши;
- возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза;
- шарф;
- непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
- валенки (или забронировать в аренду);
- 2-3 пары шерстяных носков;
- удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
- тёплый спортивный костюм;
- шерстяное трико;
- сменный комплект термобелья;
- купальник/плавки (бани бывают разные).
Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Как организовано питание в туре?
Питание по программе.
На турбазе стационарное, по программе, еду готовит повар;
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Какая ожидается погода в туре?
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Как организован трансфер?
Базовая стоимость тура предполагает самостоятельный заезд/выезд на турбазу в с. Кага, групповой трансфер можно добавить по желанию, оплачивается дополнительно.
Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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