Экскурсионные туры на 4 дня в Уфе

Найдено 5 туров в категории «4-дневные туры» в Уфе, цены от 21 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зилимский конный тур на 4 дня
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зилимский конный тур на 4 дня
Начало: Г. Уфа
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
35 600 за человека
Башкирия для Вас
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Башкирия для Вас
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
7 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
31 900 за человека
Снежный Крака. Расширенная программа
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Снежный Крака. Расширенная программа
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
5 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 21 500 за человека
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 65 000 за человека
Зимняя Башкирия
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимняя Башкирия
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Башкирия для Вас
    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
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    уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще!

    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Башкирия для Вас
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Башкирия для Вас
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень
  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Снежный Крака. Расширенная программа
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    Снежный Крака. Расширенная программа
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
  • В
    Владимир
    23 ноября 2023
    Снежный Крака. Расширенная программа
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно
  • М
    Мария
    22 августа 2023
    Новогодний Ялангас и гора Малиновая
    Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
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    в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.

  • И
    Ирина
    2 августа 2023
    Башкирия для вас. Семейный экскурсионно-активный тур на 4 дня
    Насыщеная и интересная программа, при этом было время и для себя. Внимательный сопровождающие на конной прогулке и сплаве.
  • В
    Вдовина
    1 августа 2023
    Новогодний Ялангас и гора Малиновая
    В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
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    не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.

  • Е
    Емилия
    17 июля 2023
    Башкирия для вас. Семейный экскурсионно-активный тур на 4 дня
    Были на туре с подругой 13-16 июля. Она сначала не очень хотела ехать, боялась диких условий и опасных активностей типа
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    сплава на реке и конной прогулки. В итоге в последний день ворчала что взяли только 4 дня а не 6) Условия проживания - замечательные! Чистые уютные домики с современным ремонтом, красивая столовая с панорамными окнами, замечательный доброжелательный персонал! Особенно порадовал гид Артур, невероятно эрудированный молодой человек с огромным запасом знаний о природе и истории этих мест! Готов был рассказать буквально про каждый камень на пути!))) Обязательно расспросите его о невероятном башкирском фольклёре, услышите много невероятного, чего скорее всего, ни в одном туристическом справочнике не прочитаете) PS Одним словом весь тур получился насыщенным, увлекательным и благодаря хорошей организации абсолютно безопасным! Обязательно приедем зимой!)

    Были на туре с подругой 13-16 июля. Она сначала не очень хотела ехать, боялась диких условийБыли на туре с подругой 13-16 июля. Она сначала не очень хотела ехать, боялась диких условийБыли на туре с подругой 13-16 июля. Она сначала не очень хотела ехать, боялась диких условийБыли на туре с подругой 13-16 июля. Она сначала не очень хотела ехать, боялась диких условийБыли на туре с подругой 13-16 июля. Она сначала не очень хотела ехать, боялась диких условий

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «4-дневные туры»

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  5. Зимняя Башкирия
Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
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