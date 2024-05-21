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Авторский тур
4 дня
Зилимский конный тур на 4 дня
Начало: Г. Уфа
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
35 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Башкирия для Вас
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
7 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
31 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Снежный Крака. Расширенная программа
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
5 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 21 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимняя Башкирия
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
70 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория21 мая 2024Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
- ВВалентина15 мая 2024Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
- ВВиктория15 мая 2024Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
- ААндрей3 марта 2024Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ЭЭльвира26 января 2024Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
- ВВладимир23 ноября 2023Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
- ММария22 августа 2023Новогодний Ялангас и гора МалиноваяПрограмма потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
- ИИрина2 августа 2023Башкирия для вас. Семейный экскурсионно-активный тур на 4 дняНасыщеная и интересная программа, при этом было время и для себя. Внимательный сопровождающие на конной прогулке и сплаве.
- ВВдовина1 августа 2023Новогодний Ялангас и гора МалиноваяВ целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
- ЕЕмилия17 июля 2023Башкирия для вас. Семейный экскурсионно-активный тур на 4 дняБыли на туре с подругой 13-16 июля. Она сначала не очень хотела ехать, боялась диких условий и опасных активностей типа
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «4-дневные туры»
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