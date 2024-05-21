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сплава на реке и конной прогулки. В итоге в последний день ворчала что взяли только 4 дня а не 6) Условия проживания - замечательные! Чистые уютные домики с современным ремонтом, красивая столовая с панорамными окнами, замечательный доброжелательный персонал! Особенно порадовал гид Артур, невероятно эрудированный молодой человек с огромным запасом знаний о природе и истории этих мест! Готов был рассказать буквально про каждый камень на пути!))) Обязательно расспросите его о невероятном башкирском фольклёре, услышите много невероятного, чего скорее всего, ни в одном туристическом справочнике не прочитаете) PS Одним словом весь тур получился насыщенным, увлекательным и благодаря хорошей организации абсолютно безопасным! Обязательно приедем зимой!)