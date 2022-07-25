Учма — небольшое село между Мышкиным и Угличем. На полуострове напротив него в 90-е годы лесник Василий установил часовню и поклонный крест. Раньше здесь 500 лет стоял монастырь, основанный византийским князем. А в 20 веке церкви уничтожили. Но историю сберегли старожилы — колхозники, рыбаки и переселенцы с затопленных Рыбинским морем земель. На их аудио-воспоминаниях и построены экспозиции музея, в который мы рады вас пригласить.

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Описание

Что вас ожидает

Больше, чем музей

Наш музей в 2020 году получил специальную отметку жюри международного форума «Европейский Музей Года». Этот проект много значит для нас как для авторов и важен для остальных местных жителей — потому что он словно хрупкая нить, что связывает их с прошлым. И конечно, он интересен для гостей из любых уголков страны, ведь это не только вклад в сохранение общей историческом памяти, но и пример жизни людей, которые сознательно выбрали необычный путь, вложив в него особый смысл. Об этом немного написано в нашем профиле ниже, а подробнее мы расскажем при встрече.

Экспозиции и прогулка на лодочке (по желанию)

В музее вы познакомитесь с тремя экспозициями: «История бывшей Кассиановой пустыни и ее людей», «Один день из жизни деревни», «Своя лодка — старухи о любви». А после экскурсии сможете прогуляться по душевному волжскому селу или прокатиться самостоятельно на лодочке по волжской заводи — к месту бывшего монастыря.

«Мостики», соединяющие истории и судьбы людей разных стран, эпох и социального положения, дают возможность остановиться во времени и не только получить новую информацию, но и прислушаться к своим собственным мыслям и ощущениям…

Ждем встречи с вами!

Организационные детали