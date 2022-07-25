Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Больше, чем музей
Наш музей в 2020 году получил специальную отметку жюри международного форума «Европейский Музей Года». Этот проект много значит для нас как для авторов и важен для остальных местных жителей — потому что он словно хрупкая нить, что связывает их с прошлым. И конечно, он интересен для гостей из любых уголков страны, ведь это не только вклад в сохранение общей историческом памяти, но и пример жизни людей, которые сознательно выбрали необычный путь, вложив в него особый смысл. Об этом немного написано в нашем профиле ниже, а подробнее мы расскажем при встрече.
Экспозиции и прогулка на лодочке (по желанию)
В музее вы познакомитесь с тремя экспозициями: «История бывшей Кассиановой пустыни и ее людей», «Один день из жизни деревни», «Своя лодка — старухи о любви». А после экскурсии сможете прогуляться по душевному волжскому селу или прокатиться самостоятельно на лодочке по волжской заводи — к месту бывшего монастыря.
«Мостики», соединяющие истории и судьбы людей разных стран, эпох и социального положения, дают возможность остановиться во времени и не только получить новую информацию, но и прислушаться к своим собственным мыслям и ощущениям…
Ждем встречи с вами!
Организационные детали
До места начала экскурсии вам нужно добраться самостоятельно. Учма находится в 25 км от Углича в сторону Рыбинска, в километре от трассы Р104. В село ведет асфальтированная дорога.
Магазина и кафе здесь нет, о еде нужно позаботится самостоятельно или заказать чаепитие на территории музея
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у входа в музей Учмы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Василий — ваш гид в Угличе
Экскурсии проводят создатели музея: супружеская пара Василия и Елены. Василий — бывший лесник, лауреат фонда Д. С. Лихачева «За подвижничество». Родился в Учме в 1966 году в семье рыбака и крестьянки. С детства наблюдал за работой мастеров-плотников, читал книги по истории и расспрашивал старожилов об Учме. Однажды, гуляя по лесу, 10-летний Вася услышал необычный голос. Он принадлежал Владимиру Александровичу Гречухину, мышкинскому краеведу, историку, создателю Мышкинского народного музея. Сидя у костра в лесу, он рассказывал местным мальчишкам о судьбе греческого князя и необыкновенной связи времен. Зерно живого слова дало свои плоды. В 1989 году — в 23 года — Василий вместе с мышкинцами установил на могиле святого крест, заложив точку роста всего села. Следом появилась часовня у могилы гения места, св. Кассиана Грека. А через 10 лет в Учму было перевезено первое здание музея. В 2006 году к Василию присоединилась Елена. Она родилась в московской профессорской семье в 1966 году, закончила Физфак МГУ, лауреат конкурсов по дизайну. Оставила должность руководителя в банке и переехала к мужу. Музей судьбы русской деревни — совместное детище Василия и Елены. Дизайн в основном продуман Еленой, а воплощение с минимальным ощущением «неправды» — задача Василия. Но часто, как бывает в тандеме, роли меняются местами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
25 июля 2022
Были на экскурсии семьей с ребенком 4- х лет, очень понравился формат экскурсии, окунулись в атмосферу настоящей старой деревни, места потрясающей красоты, как и души людей, вложивших столько сил в любимую деревню!
Ольга
11 июля 2022
Восхищена работой организаторов музея!!! Вы молодцы!!! Спасибо за память!