Учма. Судьба русской деревни

Посетить частный музей и встретиться с людьми, посвятившими жизнь восстановлению исторической памяти

5
2 отзыва
Учма — небольшое село между Мышкиным и Угличем. На полуострове напротив него в 90-е годы лесник Василий установил часовню и поклонный крест. Раньше здесь 500 лет стоял монастырь, основанный византийским князем. А в 20 веке церкви уничтожили.

Но историю сберегли старожилы — колхозники, рыбаки и переселенцы с затопленных Рыбинским морем земель. На их аудио-воспоминаниях и построены экспозиции музея, в который мы рады вас пригласить.
Учма. Судьба русской деревни
Учма. Судьба русской деревни
Учма. Судьба русской деревни
Учма. Судьба русской деревни
Учма. Судьба русской деревни
Учма. Судьба русской деревни
Учма. Судьба русской деревни
Учма. Судьба русской деревни
Учма. Судьба русской деревни
Учма. Судьба русской деревни
Учма. Судьба русской деревни
Учма. Судьба русской деревни
Ближайшие даты:
4
авг
5
авг
6
авг
7
авг
8
авг
9
авг
10
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Больше, чем музей

Наш музей в 2020 году получил специальную отметку жюри международного форума «Европейский Музей Года». Этот проект много значит для нас как для авторов и важен для остальных местных жителей — потому что он словно хрупкая нить, что связывает их с прошлым. И конечно, он интересен для гостей из любых уголков страны, ведь это не только вклад в сохранение общей историческом памяти, но и пример жизни людей, которые сознательно выбрали необычный путь, вложив в него особый смысл. Об этом немного написано в нашем профиле ниже, а подробнее мы расскажем при встрече.

Экспозиции и прогулка на лодочке (по желанию)

В музее вы познакомитесь с тремя экспозициями: «История бывшей Кассиановой пустыни и ее людей», «Один день из жизни деревни», «Своя лодка — старухи о любви». А после экскурсии сможете прогуляться по душевному волжскому селу или прокатиться самостоятельно на лодочке по волжской заводи — к месту бывшего монастыря.

«Мостики», соединяющие истории и судьбы людей разных стран, эпох и социального положения, дают возможность остановиться во времени и не только получить новую информацию, но и прислушаться к своим собственным мыслям и ощущениям…

Ждем встречи с вами!

Организационные детали

  • До места начала экскурсии вам нужно добраться самостоятельно. Учма находится в 25 км от Углича в сторону Рыбинска, в километре от трассы Р104. В село ведет асфальтированная дорога.
  • Магазина и кафе здесь нет, о еде нужно позаботится самостоятельно или заказать чаепитие на территории музея

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в музей Учмы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
25 июля 2022
Были на экскурсии семьей с ребенком 4- х лет, очень понравился формат экскурсии, окунулись в атмосферу настоящей старой деревни, места потрясающей красоты, как и души людей, вложивших столько сил в любимую деревню!
Ольга
11 июля 2022
Восхищена работой организаторов музея!!! Вы молодцы!!! Спасибо за память!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Углича

😎Индивидуальные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🖼Музеи☀️Летние🏡Выездные

Похожие туры в Угличе

Историческое и духовное наследие Углича
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
4.9
63 отзыва
Историческое и духовное наследие Углича
Узнать о жизни на Руси и о событиях, повлиявших на историю России
28 сен
29 сен
30 сен
3 окт
от 2 500 за всё до 6 чел.
Экскурсия по городу и в музей Гидроэнергетики
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
5
1 отзыв
Экскурсия по городу и в музей Гидроэнергетики
Программа стартует с обзорной экскурсии по Угличу
По согласованию с гидом
6 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением музея легендарного часового завода
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением музея легендарного часового завода
В начале экскурсии мы прогуляемся по историческому центру Углича
Успенская площадь
3 000 за всё до 15 чел.
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
2 отзыва
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Познакомиться с символами Углича и культурой самобытной общины в русской глубинке
на Успенской площади
6 авг
7 авг
8 авг
9 авг
5 000 за всё до 10 чел.
Углич - душа русской провинции
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алёна
Алёна
Нет отзывов
Углич - душа русской провинции
Познакомиться со старинным городом, где закончилась эпоха Рюриковичей и началась эпоха Романовых
Завтра
6 авг
7 авг
8 авг
от 4 200 за всё до 5 чел.
Душа русской провинции - красавец Углич
2.5 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии А-Тур
А-Тур
5
1 отзыв
Душа русской провинции - красавец Углич
Место встречи по договорённости с гидом
от 4 200 за 1 человека
Углич и Мышкин за один день
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.9
15 отзывов
Очень популярно сейчас
Углич и Мышкин за один день
Посетить два старинных волжских города, услышать исторические тайны и ощутить дух уютной провинции
в центре Углича
6 авг
7 авг
8 авг
9 авг
5 000 за всё до 10 чел.
По святым местам Углича
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
По святым местам Углича
Увидите известные угличские монастыри и храмы, и услышите любопытные исторические факты о них
Площадь Успенская, Углич
3 000 за всё до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
5
141 отзыв
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции
у Успенской площади
9 авг
11 авг
12 авг
13 авг
2 500 за всё до 10 чел.
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
15 отзывов
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Изучить архитектурные памятники и погрузиться в атмосферу самобытной кацкой деревни
на Успенской площади
10 авг
11 авг
12 авг
14 авг
от 3 200 за всё до 3 чел.
Углич сквозь столетия
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
69 отзывов
Углич сквозь столетия
Погулять по древнему городу, узнать его историю и почувствовать дух русской провинции
на Успенской площади
6 авг
7 авг
8 авг
9 авг
2 600 за всё до 10 чел.
Сюжеты Углича
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.9
219 отзывов
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Сегодня
Завтра
6 авг
7 авг
2 600 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Угличе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Угличе
ХОРОШО
🧭
ТАМ