24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кто убил царевича Дмитрия?

Мы отправимся в угличский Кремль и посетим церковь Дмитрия на крови, возведенную на месте гибели царевича. Вы услышите печальный звон колокола, который первым известил горожан о трагедии, увидите носилы, в которых тело ребенка было перенесено в Москву. Старинные фрески покажут сцены убиения Дмитрия и расправы над убийцами. Мы поговорим о различных версиях произошедшего и о том, какие события последовали после.

В Спасо-Преображенском соборе полюбуемся копиями работ Рафаэля, Рэни, Доминикино — и потрясающим иконостасом. А после поднимемся на колокольню: с высоты птичьего полета вам откроется панорама Кремля, а рядом сам прозвонит в колокол механизм удивительных часов — не зря угличский часовой завод «Чайка» знаменит на всю страну.

Прогулка по городу

Знакомство с Угличем продолжится на обзорной экскурсии. Каким был город изначально, каким достался в «удел» царевичу Дмитрию, сколько раз возрождался после нашествий врагов, почему получил такое имя — ответим на эти и другие вопросы. Расскажем о воцарении новой династии и угличских корнях Ксении Шестовой-Романовой.

Мы пройдем по провинциальным улочкам и полюбуемся купеческими особняками, соревнующимися между собой в красоте. В женском Алексеевском монастыре вы подивитесь Дивной церкви и сможете приложиться к чудотворной иконе Свеча Неугасимая. В Воскресенском мужском увидите мощи монаха Иакима и услышите о его судьбе и подвиге. А история самого «душевного» храма Углича никого не оставит равнодушным.

Далее поговорим о том, каков город в наши дни и чем он знаменит. Проедем по плотине, по угличской Гидроэлектростанции, посмотрим на гладь водохранилища и шлюзовую камеру. Вы узнаете об их строительстве и поймете принцип работы, а еще насладитесь панорамой города.

После экскурсии вы сможете отправиться в любой из частных музеев: мы о каждом расскажем, проводим или сориентируем. А еще подскажем, где купить сувениры, чтобы порадовать близких!