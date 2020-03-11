24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Сюжеты Углича

Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города

Наталья
Задать вопрос
Наталья – экскурсионное агентство
Знакомство с Угличем не представить без одного из ключевых сюжетов русской истории.

Вы посетите место убийства Дмитрия и попытаетесь взглянуть на ситуацию с разных ракурсов.

Услышите о последствиях: Смутном времени и воцарении Романовых.

Подниметесь на колокольню, рассмотрите убранство церквей и прикоснетесь к святыням в монастырях.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии24 отзыва
4.92
Сюжеты Углича
Сюжеты Углича

Что вас ожидает

Кто убил царевича Дмитрия?
Мы отправимся в угличский Кремль и посетим церковь Дмитрия на крови, возведенную на месте гибели царевича. Вы услышите печальный звон колокола, который первым известил горожан о трагедии, увидите носилы, в которых тело ребенка было перенесено в Москву. Старинные фрески покажут сцены убиения Дмитрия и расправы над убийцами. Мы поговорим о различных версиях произошедшего и о том, какие события последовали после.
В Спасо-Преображенском соборе полюбуемся копиями работ Рафаэля, Рэни, Доминикино — и потрясающим иконостасом. А после поднимемся на колокольню: с высоты птичьего полета вам откроется панорама Кремля, а рядом сам прозвонит в колокол механизм удивительных часов — не зря угличский часовой завод «Чайка» знаменит на всю страну.

Прогулка по городу
Знакомство с Угличем продолжится на обзорной экскурсии. Каким был город изначально, каким достался в «удел» царевичу Дмитрию, сколько раз возрождался после нашествий врагов, почему получил такое имя — ответим на эти и другие вопросы. Расскажем о воцарении новой династии и угличских корнях Ксении Шестовой-Романовой.

Мы пройдем по провинциальным улочкам и полюбуемся купеческими особняками, соревнующимися между собой в красоте. В женском Алексеевском монастыре вы подивитесь Дивной церкви и сможете приложиться к чудотворной иконе Свеча Неугасимая. В Воскресенском мужском увидите мощи монаха Иакима и услышите о его судьбе и подвиге. А история самого «душевного» храма Углича никого не оставит равнодушным.

Далее поговорим о том, каков город в наши дни и чем он знаменит. Проедем по плотине, по угличской Гидроэлектростанции, посмотрим на гладь водохранилища и шлюзовую камеру. Вы узнаете об их строительстве и поймете принцип работы, а еще насладитесь панорамой города.

После экскурсии вы сможете отправиться в любой из частных музеев: мы о каждом расскажем, проводим или сориентируем. А еще подскажем, где купить сувениры, чтобы порадовать близких!

Организационные детали

  • Мы можем провести экскурсию с уклоном в архитектуру или историю — сообщайте о ваших интересах в переписке
  • Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно: 85 рублей за взрослого, 75 рублей за ребенка + 700 рублей со всей группы за право входа на территорию

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсию можно организовать и для большего числа человек, доплата за каждого — 400 рублей
  • Обзорная часть может проходить на вашей машине, общая длительность составит 3 часа. Если у вас нет машины, длительность экскурсии увеличится до 4,5 часов.
Сюжеты Углича
Сюжеты Углича
Сюжеты Углича
Сюжеты Углича
Сюжеты Углича
Сюжеты Углича
Сюжеты Углича
Сюжеты Углича

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Наталья
Наталья
Мы — агентство профессиональных аккредитованных гидов с многолетним стажем. При проведении экскурсий всегда отталкиваемся от ваших предпочтений и интересов, работаем с разными социальными категориями. Среди нас есть и научные сотрудники, и эксперты в искусстве и истории, и педагоги, и психологи — на экскурсии будет интересно даже самым маленьким путешественникам! Предлагаем вам вырваться из суеты шумного мегаполиса и прикоснуться к вечному. Увидеть храмы белокаменные и услышать колокола — не в ушах, а в душе. Приосанясь, как цари, пройти по каменке. Надышаться до головокружения чистым воздухом — и вернуться возродившимся с новыми силами.
Напишите мне

24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Мы были удивлены!!! Углич - супер!!! Сделали для себя вывод!!! - Всё дело в экскурсоводе!!! Так интересно.., так весело.., и так информативно , не было никогда !!! Огромное спасибо!!! Даже нашему сыну, которому в принципе ничего не интересно, было что послушать и посмотреть. !! Огромное спасибо Наталья!!! В следующий раз в Ярославль только с Вашей командой!!
8 марта 2020
Отлично! Спасибо Александру Валентиновичу! Мы полюбили Углич благодаря экскурсоводу!
4 марта 2020
Дорогие путешественники! Планируя поездку в город Углич, вы, наверняка, озаботитесь выбором гида. Так вот, не раздумывайте и обращайтесь к прекрасному гиду Наталье. Три часа, проведенные с Натальей, пролетели, как одно мгновенье. Наташа увлекла нас своими рассказами об истории города. Поведала нам интересные истории и учла все наши интересы, за что ей огромное СПАСИБО.
Сожалеем только об одном, что приехали на два дня. Надеемся вернуться сюда летом и провести больше времени с Натальей. Она обещала нам еще многое рассказать.
Благодарим Вас, Наташа!!! ВЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ГИД!!! Ваши гости из г.Домодедово, Наталья,Алексей и Татьяна.
4 марта 2020
Хороший экскурсовод, много знает, но не очень структурированно повествовала, так что у нас под конец экскурсии случился перегруз. Несмотря на то, что просили поменьше про религию, в основном этому и была посвящена экскурсия.
25 февраля 2020
Все понравилось, Наталья отличный рассказчик и организатор, спасибо!
24 февраля 2020
Нам экскурсия понравилась по содержанию, подаче информации и настроению. Всё это благодаря Наталье. Очень душевный, добрый, внимательный ГИД. У Натальи потрясающий талант удерживать детское внимание, все 3 часа, что называется «с открытым ртом». Возвращаясь домой, в машине повторяли «материал», устроили викторину)))
18 января 2020
Надежда Владимировна, наш гид, знает множество интереснейших подробностей и сюжетов из русской истории, относящейся к Угличу, и в течении экскурсии не раз нас удивляла хитросплетением человеческих судеб и исторических событий. Рассказ был интересен как нам, взрослым, так и 10-летнему сыну. Уникальные объекты расположены очень плотно - церковь Дмитрия на крови, Преображенский собор, тут же панорама Волги с видом на плотину Угличского гидроузла.

Надежду Владимировну можем смело рекомендовать желающим прикоснуться к удивительной и захватывающей российской истории в Угличе.
9 января 2020
Интересно, увлекательно. Наташа - замечательный гид. И вообще, индивидуальная экскурсия - это очень здорово!
9 января 2020
Были на экскурсии семьей с детьми 12 и 6 лет. Младшему было немного тяжеловато, но это особенности самого ребенка. Старшей дочери и нам с мужем очень понравилось. Спасибо большое экскурсоводу Надежде Владимировне! Экскурсия длилась 3 часа. Основная часть экскурсии проходила в Кремле, затем была часть по городу. По городу мы передвигались на своей машине, что оказалось очень удобно с учетом младшего ребенка. Время начала экскурсии было скорректировано по нашей просьбе.
8 января 2020
Понравилась гид Надежда Геннадьевна Рассказ и прогулка получились очень увлекательными. Несмотря на возраст)), это лёгкий и чудесный человек от которого заряжаешся позитивом. Спасибо.
Ещё 14 отзывов

Обзорные экскурсии в Угличе

Углич сквозь столетияУглич сквозь столетияУглич сквозь столетия
2300 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Погулять по древнему городу, узнать его историю и почувствовать дух русской провинции
За три часа вы совершите увлекательное путешествие во времени — с X века до современности. Посетите угличский Кремль и монастыри, пройдете по уютным старинным улицам и узнаете, что на них происходило. А еще услышите, как живет Углич сегодня и чем он отличается от других городов страны.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремляОбзорная экскурсия по Угличу с посещением кремляОбзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
От 2500 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции
Приглашаю познакомиться с одним из древнейших и красивейших городов страны. Вы погрузитесь в его многовековую историю, услышите версии гибели последнего сына Ивана Грозного, узнаете местные легенды и посетите главные памятники кремля и действующие монастыри.
Уютная старина УгличаУютная старина УгличаУютная старина Углича
От 2150 за экскурсию
2.5 часа
28 отзывов
Познакомиться с летописью города на Волге и ощутить дух древнерусской земли
На живописном берегу великой реки больше тысячи лет стоит небольшой городок — Углич. Хотите проникнуть в его многовековые тайны? Угличанка по рождению и гид по призванию, я раскрою вам все, даже самые мрачные, секреты города. От убийства последнего потомка Рюриковичей до рождения завода часов «Чайка» — вы пройдёте по эпохам Углича и изучите его современное лицо. Занимательные факты и легенды помогут проникнуться историей, а золотые купола церквей, старинные улочки и виды Волги поразят красотой и умиротворённостью. Вы увидите Углич глазами его жительницы — уютным и интересным.
Историческое и духовное наследие УгличаИсторическое и духовное наследие УгличаИсторическое и духовное наследие Углича
От 2500 за экскурсию
3 часа
61 отзыв
Узнать о жизни на Руси и о событиях, повлиявших на историю России
Во время этой обзорной экскурсии вы познакомитесь с историческим и духовным наследием города, откроете значение каждого памятника в прошлом и настоящем, узнаете о быте и мировоззрении жителей Руси, а также о важнейших событиях и персонажах, которые повлияли на историю не только Углича, но и всей России.
Загадка-Углич: секреты городка на ВолгеЗагадка-Углич: секреты городка на ВолгеЗагадка-Углич: секреты городка на Волге
2000 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на прогулке по главным достопримечательностям
Несмотря на скромный размер, Углич хранит множество загадок, над которыми уже много лет бьются великие умы. Этот город — драгоценная шкатулка с народными преданиями и событиями, менявшими ход истории России. На прогулке вы станете свидетелями судьбоносных поворотов, в которые тоненькой нитью я вплету туманные городские легенды, не забыв упомянуть и о современности.
Углич от древности до наших днейУглич от древности до наших днейУглич от древности до наших дней
3250 за экскурсию
4 часа
14 отзывов
Погружение в историю города и знакомство с самыми живописными местами
Город многовековой старины, полупарадиз, полуострог — так пишут об Угличе поэты. На этой насыщенной экскурсии вы проследите историю сквозь века, рассмотрите древние церкви и палаты, полюбуетесь волжскими панорамами и почувствуете лиричность Углича.

Выбирайте и другие экскурсии в Угличе

История и архитектураПешкомОбзорныеНа автомобилеВсеИндивидуальные