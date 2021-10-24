Все экскурсии в Угличе
Доступно 24 экскурсии 🚌 в Угличе на 2021 год, 544 ⭐ отзыва, цены от 1200₽, посетите достопримечательности: Кремль, Старый город. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
1ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по Угличскому кремлю
Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю позволяет детально познакомиться со знаменитым...
Ежедневно, по запросу
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Расширенная экскурсия по Угличу
Комбинированная экскурсия по Угличу - и пешеходная, и на автомобиле - позволит максимально полно...
Ежедневно, по запросу
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 600₽
за 1-5 чел.
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением Кремля
Пешеходная экскурсия по Угличу - это погружение в историю, позволяющее ощутить обаяние одной из...
Ежедневно, по запросу
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Углич сквозь столетия
Погулять по древнему городу, узнать его историю и почувствовать дух русской провинции
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-10 чел.
Время по Угличу
Вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по Угличу, на которой вы познакомитесь с...
Ежедневно, по запросу
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Углич и Мышкин за один день
Посетить два старинных волжских города, услышать исторические тайны и ощутить дух уютной провинции
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по городу и в музей Гидроэнергетики
Программа стартует с обзорной экскурсии по Угличу
Ежедневно, по запросу
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 600₽
за 1-5 чел.
Главные святыни Углича
Посетить важнейшие храмы города и раскрыть их многовековую историю
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 200₽
за 1-7 чел.
Экскурсия по историческим местам Углича
Углич - жемчужина России и один из старейших городов России, основанный более тысячи лет назад
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 680₽
за 1-10 чел.
Экспресс-прогулка по Угличу
За 1, 5 часа обойти главные достопримечательности и узнать о городе самое интересное
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Вас ждет любопытная обзорная экскурсия по старинному Угличу в сопровождении увлеченного гида
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 700₽
за 1-10 чел.
Тайны Угличского кремля
Узнать громкие факты и загадочные легенды из жизни города, исследовав его историческое ядро
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно по запросу
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 400₽
за 1-10 чел.
Уютная старина Углича
Познакомиться с летописью города на Волге и ощутить дух древнерусской земли
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-2 чел.
Углич: Битва. Престол. OFF
Добро пожаловать на серию брутальных экскурсий Дмитрия Захарова «Битва. Престол. OFF» © - экскурсия...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 850₽
за 1-5 чел.
Углич в лучах закатного солнца
Проникнуться спокойствием и поразиться тысячелетней истории
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 400₽
за 1-30 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
Поразиться истории и вдохновиться душевной атмосферой города, украсившего Золотое кольцо
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 000₽
за 1-15 чел.
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Изучить архитектурные памятники и погрузиться в атмосферу самобытной кацкой деревни
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 000₽
за 1-20 чел.
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 200₽
за 1-10 чел.
Углич — душа русской провинции
Познакомиться со старинным городом, где закончилась эпоха Рюриковичей и началась эпоха Романовых
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на обзорной прогулке с посещением кремля
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Историческое и духовное наследие Углича
Узнать о жизни на Руси и о событиях, повлиявших на историю России
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Последние отзывы «Экскурсии Углича»
- Отзыв на: Углич сквозь столетияААндрей24 октября 2021Спасибо Анне за прекрасно проведённую экскурсию! За интересными рассказами о прошлом Углича не заметили как пролетело время экскурсии. Ещё раз спасибо.
- ЕЕкатерина24 октября 2021Сегодня были на экскурсии с Надеждой! Получили массу впечатлений, новой информации и тем для размышлений! Надежда - настоящий профессионал! По-настоящему влюблена в свой город и профессию! На одном дыхании пролетели 3 Часа! Мы обязательно ещё вернёмся к Вам за новыми впечатлениями!
- Отзыв на: Углич и Мышкин за один деньССергей24 октября 2021Анна, спасибо за экскурсию. Это было как погружение сначала в историю, потом современность, потом опять история. В общем очень круто, живо и интересно. Нас было 4-ро, все понравилось.
- Отзыв на: Углич в лучах закатного солнцаТТатьяна21 октября 2021Анастасия, прекрасный гид! Великолепная речь, прекрасно излагает исторический материал! Большое спасибо ❤️
- Отзыв на: Сюжеты УгличаООксана20 октября 202116 октября были на экскурсии «Сюжеты Углича».. четверо взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсоводом была Марина Владимировна. Получили просто колоссальное удовольствие, было очень интересно. Большое спасибо за ответы на кучу вопросов, которые задавал ребёнок и за терпение. На эти 3 часа мы погрузились в историю Углича. Спасибо огромное Марине Владимировне за увлекательнейший рассказ! Было здорово!
- Отзыв на: Углич сквозь столетияЕЕлена18 октября 2021Анна замечательный рассказчик, увлекает историей - хочется задавать вопросы и после экскурсии остается желание разобраться в материале глубже. Углич очень откликнулся в сердце, благодаря прогулке с Анной по старинным улицам города. Отлично провели время! Анна, большое спасибо!
- Отзыв на: Углич в лучах закатного солнцаИИгорь18 октября 2021Очень интересная экскурсия! Очень красивый город. Очень приятный и познавательный рассказ экскурсовода!
- ААлександр15 октября 2021Изумительная прогулка по очаровательном у Угличу свсопровождении замечательной Надежды прошло незаметно. Потрясший рассказчик, эрудированный профессионал. Мы очень довольны, что выбрали Надежду, в качестве нашего проводника. Исторические факты, истории, из своей многолетней работы в качестве экскурсовода. Так захватывающе интересно. Вот это точно ни в одном поисковике не найдешь. . Искренние слова благодарности от большой и дружной семьи.
- ММарина12 октября 2021Добрый день! Самая лучшая экскурсия за последнее время. Надежда грамотный гид и приятный человек, получили море удовольствия и впечатлений. Информация преподнесена легко и интересно. Рекомендую
- Отзыв на: Тайны Угличского кремляТТатьяна12 октября 2021Нам очень повезло с Надеждой! Безусловно любит свой город и как рассказывает! 1, 5 часа пролетели незаметно! Я не могу передвигаться на большие расстояния, но все прошло комфортно. . Где-то остановились, где-то присели, нигде не бежали. . Однозначно рекомендую!