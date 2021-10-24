Экскурсии Углича

Все экскурсии в Угличе

Доступно 24 экскурсии 🚌 в Угличе на 2021 год, 544 ⭐ отзыва, цены от 1200₽, посетите достопримечательности: Кремль, Старый город. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Экскурсия по Угличскому кремлю
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по Угличскому кремлю
Прогулка с экскурсоводом по Угличскому кремлю позволяет детально познакомиться со знаменитым...
Ежедневно, по запросу
Расширенная экскурсия по Угличу
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Расширенная экскурсия по Угличу
Комбинированная экскурсия по Угличу - и пешеходная, и на автомобиле - позволит максимально полно...
Ежедневно, по запросу
Сюжеты Углича
Индивидуальная экскурсия
4.9
145
2 600
за 1-5 чел.
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением Кремля
Пешеходная экскурсия по Угличу - это погружение в историю, позволяющее ощутить обаяние одной из...
Ежедневно, по запросу
Углич сквозь столетия
Индивидуальная экскурсия
5
47
2 500
за 1-10 чел.
Углич сквозь столетия
Погулять по древнему городу, узнать его историю и почувствовать дух русской провинции
Время по Угличу
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Время по Угличу
Вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по Угличу, на которой вы познакомитесь с...
Ежедневно, по запросу
Углич и Мышкин за один день
Индивидуальная экскурсия
5
9
5 000
за 1-10 чел.
Углич и Мышкин за один день
Посетить два старинных волжских города, услышать исторические тайны и ощутить дух уютной провинции
Экскурсия по городу и в музей Гидроэнергетики
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Экскурсия по городу и в музей Гидроэнергетики
Программа стартует с обзорной экскурсии по Угличу
Ежедневно, по запросу
Главные святыни Углича
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
2 600
за 1-5 чел.
Главные святыни Углича
Посетить важнейшие храмы города и раскрыть их многовековую историю
Экскурсия по историческим местам Углича
Индивидуальная экскурсия
1 200
за 1-7 чел.
Экскурсия по историческим местам Углича
Углич - жемчужина России и один из старейших городов России, основанный более тысячи лет назад
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Экспресс-прогулка по Угличу
Индивидуальная экскурсия
4.8
29
1ч 30м
1 680
за 1-10 чел.
Экспресс-прогулка по Угличу
За 1, 5 часа обойти главные достопримечательности и узнать о городе самое интересное
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Вас ждет любопытная обзорная экскурсия по старинному Угличу в сопровождении увлеченного гида
По договоренности
Тайны Угличского кремля
Индивидуальная экскурсия
5
22
1ч 30м
1 700
за 1-10 чел.
Тайны Угличского кремля
Узнать громкие факты и загадочные легенды из жизни города, исследовав его историческое ядро
Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
Индивидуальная экскурсия
5
2
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Угличу
Ежедневно по запросу
Уютная старина Углича
Индивидуальная экскурсия
4.9
57
2ч 30м
2 400
за 1-10 чел.
Уютная старина Углича
Познакомиться с летописью города на Волге и ощутить дух древнерусской земли
Углич: Битва. Престол. OFF
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-2 чел.
Углич: Битва. Престол. OFF
Добро пожаловать на серию брутальных экскурсий Дмитрия Захарова «Битва. Престол. OFF» © - экскурсия...
По договоренности
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Индивидуальная экскурсия
5
78
2 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции
Углич в лучах закатного солнца
Индивидуальная экскурсия
5
23
1ч 30м
1 850
за 1-5 чел.
Углич в лучах закатного солнца
Проникнуться спокойствием и поразиться тысячелетней истории
Неповторимый и незабываемый Углич
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
2ч 30м
2 400
за 1-30 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
Поразиться истории и вдохновиться душевной атмосферой города, украсившего Золотое кольцо
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Индивидуальная экскурсия
5
9
3 000
за 1-15 чел.
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Изучить архитектурные памятники и погрузиться в атмосферу самобытной кацкой деревни
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Индивидуальная экскурсия
5
3
3 000
за 1-20 чел.
Гастрономический Углич с прогулкой по кремлю
Получить общее представление о памятниках старины и побывать в загородном фермерском хозяйстве
Углич — душа русской провинции
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 200
за 1-10 чел.
Углич — душа русской провинции
Познакомиться со старинным городом, где закончилась эпоха Рюриковичей и началась эпоха Романовых
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Индивидуальная экскурсия
5
40
2 500
за 1-10 чел.
Загадка-Углич: секреты городка на Волге
Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на обзорной прогулке с посещением кремля
Историческое и духовное наследие Углича
Индивидуальная экскурсия
4.9
63
2 500
за 1-10 чел.
Историческое и духовное наследие Углича
Узнать о жизни на Руси и о событиях, повлиявших на историю России

Последние отзывы «Экскурсии Углича»

  • Отзыв на: Углич сквозь столетия
    А
    Андрей
    24 октября 2021
    5
    Спасибо Анне за прекрасно проведённую экскурсию! За интересными рассказами о прошлом Углича не заметили как пролетело время экскурсии. Ещё раз спасибо.
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    Е
    Екатерина
    24 октября 2021
    5
    Сегодня были на экскурсии с Надеждой! Получили массу впечатлений, новой информации и тем для размышлений! Надежда - настоящий профессионал! По-настоящему влюблена в свой город и профессию! На одном дыхании пролетели 3 Часа! Мы обязательно ещё вернёмся к Вам за новыми впечатлениями!
  • Отзыв на: Углич и Мышкин за один день
    С
    Сергей
    24 октября 2021
    5
    Анна, спасибо за экскурсию. Это было как погружение сначала в историю, потом современность, потом опять история. В общем очень круто, живо и интересно. Нас было 4-ро, все понравилось.
  • Отзыв на: Углич в лучах закатного солнца
    Т
    Татьяна
    21 октября 2021
    5
    Анастасия, прекрасный гид! Великолепная речь, прекрасно излагает исторический материал! Большое спасибо ❤️
  • Отзыв на: Сюжеты Углича
    О
    Оксана
    20 октября 2021
    5
    16 октября были на экскурсии «Сюжеты Углича».. четверо взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсоводом была Марина Владимировна. Получили просто колоссальное удовольствие, было очень интересно. Большое спасибо за ответы на кучу вопросов, которые задавал ребёнок и за терпение. На эти 3 часа мы погрузились в историю Углича. Спасибо огромное Марине Владимировне за увлекательнейший рассказ! Было здорово!
  • Отзыв на: Углич сквозь столетия
    Е
    Елена
    18 октября 2021
    5
    Анна замечательный рассказчик, увлекает историей - хочется задавать вопросы и после экскурсии остается желание разобраться в материале глубже. Углич очень откликнулся в сердце, благодаря прогулке с Анной по старинным улицам города. Отлично провели время! Анна, большое спасибо!
  • Отзыв на: Углич в лучах закатного солнца
    И
    Игорь
    18 октября 2021
    5
    Очень интересная экскурсия! Очень красивый город. Очень приятный и познавательный рассказ экскурсовода!
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    А
    Александр
    15 октября 2021
    5
    Изумительная прогулка по очаровательном у Угличу свсопровождении замечательной Надежды прошло незаметно. Потрясший рассказчик, эрудированный профессионал. Мы очень довольны, что выбрали Надежду, в качестве нашего проводника. Исторические факты, истории, из своей многолетней работы в качестве экскурсовода. Так захватывающе интересно. Вот это точно ни в одном поисковике не найдешь. . Искренние слова благодарности от большой и дружной семьи.
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
    М
    Марина
    12 октября 2021
    5
    Добрый день! Самая лучшая экскурсия за последнее время. Надежда грамотный гид и приятный человек, получили море удовольствия и впечатлений. Информация преподнесена легко и интересно. Рекомендую
  • Отзыв на: Тайны Угличского кремля
    Т
    Татьяна
    12 октября 2021
    5
    Нам очень повезло с Надеждой! Безусловно любит свой город и как рассказывает! 1, 5 часа пролетели незаметно! Я не могу передвигаться на большие расстояния, но все прошло комфортно. . Где-то остановились, где-то присели, нигде не бежали. . Однозначно рекомендую!
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