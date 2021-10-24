Экскурсии в Угличе

Отзыв на: Углич сквозь столетия А Андрей 5 Спасибо Анне за прекрасно проведённую экскурсию! За интересными рассказами о прошлом Углича не заметили как пролетело время экскурсии. Ещё раз спасибо.

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля Е Екатерина 5 Сегодня были на экскурсии с Надеждой! Получили массу впечатлений, новой информации и тем для размышлений! Надежда - настоящий профессионал! По-настоящему влюблена в свой город и профессию! На одном дыхании пролетели 3 Часа! Мы обязательно ещё вернёмся к Вам за новыми впечатлениями!

Отзыв на: Углич и Мышкин за один день С Сергей 5 Анна, спасибо за экскурсию. Это было как погружение сначала в историю, потом современность, потом опять история. В общем очень круто, живо и интересно. Нас было 4-ро, все понравилось.

Отзыв на: Углич в лучах закатного солнца Т Татьяна 5 Анастасия, прекрасный гид! Великолепная речь, прекрасно излагает исторический материал! Большое спасибо ❤️

Отзыв на: Сюжеты Углича О Оксана 5 16 октября были на экскурсии «Сюжеты Углича».. четверо взрослых и ребёнок 12 лет. Экскурсоводом была Марина Владимировна. Получили просто колоссальное удовольствие, было очень интересно. Большое спасибо за ответы на кучу вопросов, которые задавал ребёнок и за терпение. На эти 3 часа мы погрузились в историю Углича. Спасибо огромное Марине Владимировне за увлекательнейший рассказ! Было здорово!

Отзыв на: Углич сквозь столетия Е Елена 5 Анна замечательный рассказчик, увлекает историей - хочется задавать вопросы и после экскурсии остается желание разобраться в материале глубже. Углич очень откликнулся в сердце, благодаря прогулке с Анной по старинным улицам города. Отлично провели время! Анна, большое спасибо!

Отзыв на: Углич в лучах закатного солнца И Игорь 5 Очень интересная экскурсия! Очень красивый город. Очень приятный и познавательный рассказ экскурсовода!

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля А Александр 5 Изумительная прогулка по очаровательном у Угличу свсопровождении замечательной Надежды прошло незаметно. Потрясший рассказчик, эрудированный профессионал. Мы очень довольны, что выбрали Надежду, в качестве нашего проводника. Исторические факты, истории, из своей многолетней работы в качестве экскурсовода. Так захватывающе интересно. Вот это точно ни в одном поисковике не найдешь. . Искренние слова благодарности от большой и дружной семьи.

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля М Марина 5 Добрый день! Самая лучшая экскурсия за последнее время. Надежда грамотный гид и приятный человек, получили море удовольствия и впечатлений. Информация преподнесена легко и интересно. Рекомендую