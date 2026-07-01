Экскурсии в Угличе

Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Углич
Посетить кремль и погулять по старинному Посаду на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На Успенской площади
Завтра в 17:00
10 авг в 09:30
от 3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Угличского кремля
Узнать громкие факты и загадочные легенды из жизни города, исследовав его историческое ядро
Начало: В районе Успенской площади
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич с воды - это возможность увидеть величественные храмы и кремль, узнать о тайнах прошлого и насладиться красотой природы. Вдохновляющий маршрут
Начало: В центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 6700 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич
Познакомиться с историей города и его основными достопримечательностями на обзорной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
15 авг в 13:00
22 авг в 13:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Углич - любовь с первого взгляда
Исследовать главные и тайные места города на автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
12 авг в 08:00
13 авг в 11:30
от 6600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Углич
Посетить главные места города и прикоснуться к их богатому прошлому на обзорной экскурсии
Начало: На Успенской площади
10 авг в 14:00
11 авг в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции
Начало: У Успенской площади
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от 4100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Углич сквозь столетия
Погулять по древнему городу, узнать его историю и почувствовать дух русской провинции
Начало: На Успенской площади
10 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от 4100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в старинный и загадочный Углич
Погулять по историческому центру и увидеть тысячелетний город
Начало: На Успенской площади
10 авг в 09:30
12 авг в 09:00
от 3400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Седые тайны, местные легенды и вихрь событий на обзорной прогулке с посещением кремля
Начало: Успенская площадь, д. 5
18 авг в 08:30
19 авг в 08:30
от 4250 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Углич мистический»
Побывать в местах, где переплелись история и современность, выдумки и быль, мистика и реальность
Начало: На Успенской площади
13 авг в 17:00
14 авг в 17:00
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Пройти по старинным улочкам города и побывать в музее сыра
Начало: На улице Гражданской
Завтра в 10:30
1 сен в 10:30
от 3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Углич: здесь родина моей души
Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
Завтра в 09:30
16 авг в 09:30
от 3500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Углич - душа русской провинции
Познакомиться со старинным городом, где закончилась эпоха Рюриковичей и началась эпоха Романовых
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
11 авг в 10:30
13 авг в 10:30
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Главные святыни Углича (на вашем авто)
Посетить важнейшие храмы города и раскрыть их многовековую историю
Начало: На Успенской площади
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборУглич мистический: вечерняя прогулка от Кремля до Волголага
Начало: Успенская площадь
Расписание: Каждый день в 17:45
13 авг в 17:45
14 авг в 17:45
5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочный Углич
Посетить самые важные места города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: На Успенской площади
7 сен в 12:00
8 сен в 12:00
от 4400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Углич купеческий. Углич мещанский
Что ни дом - то яркие истории и судьбы хозяев
Начало: У музея «Городского быта»
10 авг в 14:00
11 авг в 14:00
от 3000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
18 авг в 08:30
19 авг в 08:30
от 3300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Лучший выборУроки мастерства по созданию печатного пряника
Начало: Ярославская улица, 9, Углич, Ярославская область
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучная прогулка по Угличу + Музей гидроэнергетики
Открыть неожиданные страницы истории и побывать в одном из лучших технических музеев России
Начало: На набережной Углича
14 авг в 12:30
16 авг в 12:30
от 3100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу Угличу с посещением Угличского кремля
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
4300 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Купеческое чаепитие в доме купцов Евреиновых
Начало: Ярославская улица, 9
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Улицы древнего Углича
Исследуйте старинные улицы Углича, где вас ждут купеческие особняки и уникальные монастыри. Откройте для себя уголки, скрытые от глаз туристов
Начало: На Успенской площади
7 сен в 12:00
8 сен в 12:00
от 4400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Русь святая, путешествие по городу на реке времени
Начало: Успенская площадь
Расписание: По договоренности
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
«Здравствуй, Углич!»: обзорная прогулка по городу
Начало: Успенская площадь
Расписание: По субботам в 13 00
15 авг в 13:30
22 авг в 13:30
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютная старина Углича
Познакомиться с летописью города на Волге и ощутить дух древнерусской земли
Начало: На площади Успенской
25 дек в 09:00
26 дек в 09:00
от 6900 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 26 июн 2026
Отлично!!!
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А
Дата посещения: 22 июн 2026
Отличная экскурсия! Отличный экскурсовод Надежда! Всё прошло как запланировано. 30 минут пролетело как одно мгновение. Были с ребенком 7 лет, ему очень понравилось. Он слушал всю экскурсию! Были и моменты покатушек на скорости по Волге, тоже очень запоминающе! Спасибо!
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Д
Дата посещения: 8 июн 2026
Отличный экскурсовод, глубокий рассказ, средний темп - комфортный. Мы не устали и получили удовольствие от 2,5 часовой экскурсии. Большое спасибо!
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П
Дата посещения: 1 июн 2026
Экскурсия по Угличу очень понравилась. Содержательная, узнали много нового и интересного. Экскурсоводом очень довольны. Хотелось бы снова побывать в Угличе.
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Е
Дата посещения: 10 мая 2026
Надежда - это супер экскурсовод! Нам всем ее экскурсия очень понравилась! Прекрасно рассказывает. С большой любовью к своему городу!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
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О
Дата посещения: 21 апр 2026
Марина - прекрасный экскурсовод! Настолько увлеченно и доступно преподает материал, что время экскурсии пролетает незаметно (почти 3 часа). Рекомендуем данного экскурсовода, если вы приедете в Углич.
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З
Дата посещения: 7 апр 2026
Очень понравился экскурсовод Марина. Знакомство с Угличем, его историей, средние века. Марина подсветила какие-то особо интересные моменты. Посетили Кремль, Богоявленский Угличский женский монастырь.
Рекомендую, с экскурсоводом однозначно интереснее. Сама бы я просто обошла, посмотрела, без погружения в исторические моменты и события.
Рекомендую, с экскурсоводом однозначно интереснее. Сама бы я просто обошла, посмотрела, без погружения в исторические моменты и события.
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Е
Дата посещения: 5 апр 2026
Очень познавательная экскурсия! Прекрасный экскурсовод Марина - живенько, в красках, интересно. Несмотря на прохладную погоду, очень все понравилось.
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М
Дата посещения: 19 мар 2026
19 марта были на экскурсии с экскурсоводом Натальей.Получили от рассказов Натальи много полезной и нужной информации. Гид Наталья очень нам понравилась своей компетентностью, душевностью и приятной подачей интересного исторического материала. Желаем Наталье всех благ и процветания! Светлана, Михаил
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К
Дата посещения: 21 фев 2026
Нам очень понравилась экскурсия. Наталья очень подробно обо всем рассказала, все показала. Даже дочке 8 лет очень понравилось. У Натальи
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Всего 2923 отзыва в Угличе
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Ответы на вопросы от путешественников по Угличу
Самые популярные экскурсии в Угличе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
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Сколько стоит экскурсия по Угличу в августе 2026
Сейчас в Угличе можно забронировать 41 экскурсию от 900 до 9000. Туристы уже оставили гидам 2923 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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