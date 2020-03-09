5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и легенды кремля

В храме царевича Димитрия «на крови» вы узнаете историю гибели семилетнего сына Ивана Грозного в 1591 году и увидите изображение этого трагического события на одной из фресок. Кроме того, насладитесь звоном побывавшего в Сибири ссыльного набатного колокола. А в Княжеских палатах XV века услышите о Смутном времени и изучите связанные с ним интересные экспонаты. Но главный памятник кремля — Спасо-Преображенский кафедральный собор. В нем вы рассмотрите фундамент старого собора, который когда-то посещал сам Иван Грозный, фрески и иконы с изображением местных святых и царевича Дмитрия. А еще поразитесь великолепной акустике храма!

Знаковые места Углича

На вашем автомобиле мы отправимся на обзорную экскурсию по городу: проедем по строениям угличской ГЭС и шлюза и посетим два монастыря. В мужском Воскресенском я познакомлю вас с основными святынями XIII-XVII веков. А в женском монастыре, основанном в XIV столетии, вы услышите о монастырской жизни, увидите чудотворную икону и приложитесь к частице мощей царевича Дмитрия.

Скучать точно не придётся. А за правильные ответы на несложные исторические вопросы вас ждут призы с символикой Углича.