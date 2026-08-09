5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю познакомиться с одним из древнейших и красивейших городов страны. Вы погрузитесь в его многовековую историю, услышите версии гибели малолетнего сына Ивана Грозного, узнаете местные легенды и посетите главные памятники кремля и Алексеевский монастырь.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

История и легенды кремля

В храме царевича Димитрия «на крови» вы узнаете историю гибели семилетнего сына Ивана Грозного в 1591 году и увидите изображение этого трагического события на одной из росписей. Кроме того, насладитесь звоном побывавшего в Сибири ссыльного набатного колокола. Но главный памятник кремля — Спасо-Преображенский кафедральный собор. В нем вы рассмотрите росписи и иконы с изображением местных святых и царевича Дмитрия. А еще поразитесь великолепной акустике храма! По желанию поднимитесь на

кремлёвскую колокольню, полюбуетесь окрестностями и волжской стихией.

Знаковые места Углича

На вашем автомобиле мы отправимся на обзорную экскурсию по городу: проедем по строениям угличской ГЭС и шлюза и посетим Алексеевский женский монастырь, основанный в 14 столетии. Здесь вы услышите о монастырской жизни, увидите чудотворную икону и приложитесь к частице мощей царевича Дмитрия.

Скучать точно не придётся. А за правильные ответы на несложные исторические вопросы вас ждут призы с символикой Углича.

Организационные детали

Экскурсия состоит из двух частей: Кремль и обзорная по городу. Для второй части необходим транспорт: мы можем провести экскурсию на вашем автомобиле или же я подскажу, как и где заказать такси.

Если вы предпочитаете исключительно пешеходную прогулку, то мы сможем посетить кроме кремля только один монастырь, где хранится чудотворная икона Божья матери «Свеча Неугасимая»

По вашему желанию я могу провести только обзорную экскурсию по Угличу без посещения кремля. В этом случае экскурсия длится 1,5 часа. Стоимость 2300 ₽. Детали можно уточнить в переписке.

По желанию экскурсию можно провести на вашем транспорте или вы можете заказать такси

Дополнительные расходы: