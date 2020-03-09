5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные достопримечательности города и ощутить умиротворение русской провинции

Надежда
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Надежда – ваш гид
Приглашаю познакомиться с одним из древнейших и красивейших городов страны.

Вы погрузитесь в его многовековую историю, услышите версии гибели последнего сына Ивана Грозного, узнаете местные легенды и посетите главные памятники кремля и действующие монастыри.
От 2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Успенской площади
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля

Что вас ожидает

История и легенды кремля
В храме царевича Димитрия «на крови» вы узнаете историю гибели семилетнего сына Ивана Грозного в 1591 году и увидите изображение этого трагического события на одной из фресок. Кроме того, насладитесь звоном побывавшего в Сибири ссыльного набатного колокола. А в Княжеских палатах XV века услышите о Смутном времени и изучите связанные с ним интересные экспонаты. Но главный памятник кремля — Спасо-Преображенский кафедральный собор. В нем вы рассмотрите фундамент старого собора, который когда-то посещал сам Иван Грозный, фрески и иконы с изображением местных святых и царевича Дмитрия. А еще поразитесь великолепной акустике храма!

Знаковые места Углича
На вашем автомобиле мы отправимся на обзорную экскурсию по городу: проедем по строениям угличской ГЭС и шлюза и посетим два монастыря. В мужском Воскресенском я познакомлю вас с основными святынями XIII-XVII веков. А в женском монастыре, основанном в XIV столетии, вы услышите о монастырской жизни, увидите чудотворную икону и приложитесь к частице мощей царевича Дмитрия.

Скучать точно не придётся. А за правильные ответы на несложные исторические вопросы вас ждут призы с символикой Углича.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость. Экскурсия состоит из двух частей: Кремль и обзорная по городу. Для второй части необходим транспорт. Если вы путешествуете на автомобиле — мы проведем ее на вашем транспорте. Если нет, напишите мне заранее, я подскажу, где арендовать машину.

Дополнительные расходы:

  • единовременный музейный сбор на посещение церкви Дмитрия на Крови и Спасо-Преображенского собора — 700 рублей (с группы до 10 человек), на посещение церкви Дмитрия на Крови, Княжеских палат и Спасо-Преображенского собора — 1100 рублей (с группы до 10 человек)
  • входные билеты — 165 рублей с человека, дети до 7 лет бесплатно.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Успенской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Надежда. Я родилась и живу в Угличе и для меня это самый красивый город страны. Работаю профессиональным гидом 29 лет и всегда стараюсь сделать свои экскурсии приятными, познавательными и понятными. Я ответственный и спокойный человек, увлекаюсь живописью, изучаю иностранные языки, ценю чувство юмора, люблю прогулки и общение. С радостью покажу вам знаковые места Углича и расскажу о них самое интересное!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Здравствуйте, мы были на обзорной экскурсии по Угличу с посещением Кремля 8 марта 2020 года. Наш экскурсовод Надежда прекрасный рассказчик, отличный специалист и просто замечательный человек. Очень рекомендую
7 марта 2020
Здравствуйте! Надежда устроила нам великолепную экскурсию по Угличу. Нам всем четверым очень понравилась! Настоятельно рекомендуем!
26 февраля 2020
Надежда-показательный пример всем гидам. На место встречи явилась вовремя, интеллигентный, порядочный,добродушный, эрудированный человек,обладающий чувством юмора,способная найти общий язык с людьми любого возраста и национальности. Знает немецкий,италтянский. Хорошие знания истории. Она настолько интересно рассказывает и преподносит исторические факты,что нам с отцом, имеющим разные возрастные категории было одинаково интересно, весело. Если Вы хотите узнать историю, город, традиции прошлого и настоящего, то советую выбрать именно этого гида, она доходчиво обьясняет, не торопится, всегда нам давала время походить,посмотреть, пофотографировать, давала советы, что-где в городе еще можно посетить или купить, готова была проконсультировать по всем вопросам по телефону после окончания экскурсии, экскурсию провела на час дольше. Проехала с нами на автомобиле и показала весь город,мы заехали в храмы, отвечала на все наши дополнительные вопросы....вообщем мы безгранично довольны, благодаря Надежде мы увезли много знаний и положительных эмоций)) Для сравнения Вам в музее Русской водки экскурсовод за 10 минут на столько быстро оттараторила заученный текст,что половину лично я не поняла, может этому поспособствовала плохая речь(
Татьяна
26 февраля 2020
Спасибо Надежде, она опытный экскурсовод, любящий свой город и свою работу. впервые испытываю трудности с написанием отзыва. и дело не в экскурсии, а в том, что мне не понравился город. Вот и природа прекрасна, и с погодой повезло, и люди замечательные, и подарки полезные закуплены. и компания своя, и экскурсия интересная... Засилье церквей и монастырей в маленьком городке, маленькие (очень маленькие) частные музеи, отсутствие дорог - при том, что город туристический. Как итог: общее впечатление сложилось не самое приятное.
17 декабря 2019
С первых мгновений Надежда располагает к себе настолько, что создается впечатление будто бы вы приехали в гости к своим друзьям. Совершенно неординарная и потрясающая женщина. Очень грамотная речь. И великолепное знание своего города, граничащее с неземной любовью к нему. А самое главное, это понимание и города, и вас- его гостей. Надежда с первых минут завораживает своим рассказом, при этом как- то незаметно адаптируется под вас, под ваши интересы. Не назойливо вовлекает вас в историю, а потом и в релаксирующий променад по городу, по ходу вынимая какие- то любопытные факты из истории города, легенды и предания. На протяжении всей экскурсии ощущается невероятный позитив ГИДа, с шутками, радостно и интересно вы проводите с ней целый день. Огромное спасибо Надежде! Да, и мне, конечно.., за то, что я ее отыскала! Рекомендую Надежду всем, кто хочет позитива, отдыха, истории, красоты и влюбиться в этот великолепный город- Углич!!!!!

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