5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В храме царевича Димитрия «на крови» вы узнаете историю гибели семилетнего сына Ивана Грозного в 1591 году и увидите изображение этого трагического события на одной из росписей. Кроме того, насладитесь звоном побывавшего в Сибири ссыльного набатного колокола. Но главный памятник кремля — Спасо-Преображенский кафедральный собор. В нем вы рассмотрите росписи и иконы с изображением местных святых и царевича Дмитрия. А еще поразитесь великолепной акустике храма! По желанию поднимитесь на кремлёвскую колокольню, полюбуетесь окрестностями и волжской стихией.
Знаковые места Углича
На вашем автомобиле мы отправимся на обзорную экскурсию по городу: проедем по строениям угличской ГЭС и шлюза и посетим Алексеевский женский монастырь, основанный в 14 столетии. Здесь вы услышите о монастырской жизни, увидите чудотворную икону и приложитесь к частице мощей царевича Дмитрия.
Скучать точно не придётся. А за правильные ответы на несложные исторические вопросы вас ждут призы с символикой Углича.
Организационные детали
Экскурсия состоит из двух частей: Кремль и обзорная по городу. Для второй части необходим транспорт: мы можем провести экскурсию на вашем автомобиле или же я подскажу, как и где заказать такси.
Если вы предпочитаете исключительно пешеходную прогулку, то мы сможем посетить кроме кремля только один монастырь, где хранится чудотворная икона Божья матери «Свеча Неугасимая»
По вашему желанию я могу провести только обзорную экскурсию по Угличу без посещения кремля. В этом случае экскурсия длится 1,5 часа. Стоимость 2300 ₽. Детали можно уточнить в переписке.
По желанию экскурсию можно провести на вашем транспорте или вы можете заказать такси
Дополнительные расходы:
Единовременный музейный сбор на посещение Кремля с гидом для всей группы — 1000 ₽ и билеты в памятники архитектуры
Входные билеты для взрослого — 150 ₽, для ребенка до 18 лет — 100 ₽, для детей до 7 лет — бесплатно
Подъём на колокольню — 50 ₽ взрослые, дети до 17 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Успенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 5451 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Надежда. Я родилась и живу в Угличе, и для меня это самый красивый город страны. Работаю профессиональным гидом 29 лет и всегда стараюсь сделать читать дальшеуменьшить
свои экскурсии приятными, познавательными и понятными. Я ответственный и спокойный человек, увлекаюсь живописью, также провожу экскурсии на немецком языке, изучаю итальянский, ценю чувство юмора, люблю прогулки и общение. С радостью покажу вам знаковые места Углича и расскажу о них самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 426 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Полина
Дата посещения: 2 авг 2026
Увлекательная экскурсия! Нашим экскурсоводом была Надежда,отличный экскурсовод и мастер своего дела. Экскурсия вышла очень увлекательной и познавательной. На экскурсии мы познакомились со историей города и его современной жизнью.
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Виктория
Огромная благодарность Надежде за знакомство с Угличем. Любовь случилась! Захотелось ещё раз приехать в Ваш город! Повествование экскурсовода об истории Углича и его современной жизни было интересно слушать и взрослым, и читать дальшеуменьшить
подростку. Информация воспринималась легко, на вопросы и уточнения всегда давались ответы. Надежда - очень эрудированный и опытный гид, умеющий подстроиться под ситуацию и обстоятельства (проверено!) Рекомендуем эту экскурсию тем туристам, кто любит не просто гулять и фотографировать красивые локации, а знакомиться с историей города через человека, который родился, вырос в нем и очень любит.
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А
Анастасия
Были с семьей (родители и ребенок 7 лет) на обзорной экскурсии по Кремлю и окрестностям. Нам понравилось. Надежда хороший рассказчик, интересно слушать и отвечать на вопросы:) победителя, правильно ответившего на большее количество вопросов, в конце ждал небольшой приятный сюрприз. Надежда, спасибо за познавательную прогулку, которая гармонично дополнила приятное впечатление от города!
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия. Надежда интересно рассказывает об истории города, достопримечательностях и местных легендах. Прогулка по городу в сопровождении Надежды была очень увлекательной, даже заказали доп. экскурсию на кораблике. Надежда с легкостью подстроит информацию под аудиторию любого возраста. Всем рекомендую данного экскурсовода.
+2
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О
Ольга
Отличный экскурсовод. Мы впитывали каждое слово. Чувствуется что человек влюблен в свой край, и отлично знает историю. Профессионал своего дела. Мы очень рады, что нам повезло встретить такого специалиста в своем деле. Выражаем свою благодарность. И как только вернёмся в Углич, обязательно обратимся ещё раз. Край хранит много загадок, которые мы хотим познать.
Надежда
Ответ организатора:
Ольга, спасибо за высокую оценку моей работы. Очень рада, что Вам понравилась моя маленькая родина на Волге.
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Александр
Огромное спасибо Надежде за увлекательную экскурсию по древнему Угличу! С удовольствием послушали рассказ об истории города, о храмах и монастырях, прогулялись по Кремлю. Также интересно было слушать о совсем недалёком читать дальшеуменьшить
прошлом - о постройке электростанции, шлюза, водохранилища. Необыкновенные ощущения остались от посещения Алексеевского женского монастыря и чудотворной иконы "Неугасимая свеча". Надежда не только провела экскурсию, она умело погрузила нас в события разных лет, с юмором и очень образно знакомила нас с удивительными событиями, произошедшими в Угличе. Благодаря ей мы услышали "малиновый" звон колокола, возвестившего о смерти последнего Рюриковича и пережившего ссылку в Тобольск. Мы остались очень довольны посещением такого древнего и красивого города, работой экскурсовода и с обязательно приедем сюда снова!
Надежда
Ответ организатора:
Александр и Екатерина, Я очень рада что вам понравился мой родной город! Большое спасибо за приятную интеллигентную компанию и высокую оценку моей работы!
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