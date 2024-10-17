Программа тура по дням
Здравствуй или сайн байна, Бурятия
Прибытие в Улан-Удэ, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу Бурятия, 3* или аналогичную – 15 км.
Размещение.
Свободное время для самостоятельного завтрака, отдыха после ночного перелета и обеда.
В 14:00 гид будет ждать вас в холле гостиницы, чтобы отправиться на встречу со столицей Бурятии — Улан-Удэ, городом, где соединились буддийская культура, старорусские традиции, история Чингисхана, тибетские реликвии, мощь духа древних шаманов.
Недаром его называют столицей Русской Азии.
Вы прогуляетесь по исторической части города.
Посетим буддийский центр Ринпоче Багша, который расположен на одной из самых высоких точек города, откуда открывается панорама Улан-Удэ и долина Селенги в окружении горных хребтов, покрытых тайгой.
Вы можете прогуляться по Тропе долгой жизни, ударить в Большой буддистский колокол Четырех Печатей, прочесть мудрые изречения настоятеля Еше Лодой Ринпоче, зажечь свечу-зуула, посетить площадку для медитаций, освободиться от суеты и напрасных волнений.
Трансфер в Ацагатскую долину (55 км.)
После столицы познакомимся с истинными носителями бурятских традиций — представителями рода Гучид.
Вас ждут обряд встречи, занимательные интерактивные экскурсии в войлочных юртах и старинном бурятском доме, увлекательная игра «Шагай наадан» и круговой танец «Ёхор», фотографирование с красавцами бактрианами — двугорбыми верблюдами.
По желанию: катание на коне, стрельба из бурятского лука, фотографирование в национальных нарядах (за доп. плату).
Традиционный ужин в кафе “Степной кочевник”.
Знаменитые буузы обязательно будут!
Размещение: гостиница Бурятия, 3* в г. Улан-Удэ. Питание – ужин. Пешком – 3 км, авто – 125 км.
Иволгинский дацан и буддийские традиции
Завтрак.
Вместе с гидом пройдем пешком в находящийся в 260 метрах от гостиницы музей истории им. Хангалова.
Здесь хранится единственная абсолютная копия Атласа Тибетской медицины XVII века (оригинал находится в Лхасе, недоступен для иностранцев и никогда нe пoкидaл пpeдeлoв cтpaны).
Уникальный свод иллюстраций и ключ к медицинскому канону “Чжуд Ши”, по которому обучалось не одно поколение тибетских медиков.
Затем выезжаем в Иволгинский дацан (30 км) – самый крупный буддийский монастырский комплекс в России – “Гандан Даши Чойнхорлин”.
Он расположен в живописной долине у подножия хребта Хамар-Дабан и является одной из главных точек притяжения паломников и туристов в Бурятии.
Экскурсию начнем со священного круга – гороо, вращая молитвенные барабаны – хурдэ, что позволит настроиться на спокойный лад и накопить необходимые добродетели для входа в храмы.
Вы сможете попасть на встречу с живой легендой – находящимся в состоянии “сомати” священным Хамбо-ламой Итигэловым.
По мнению тибетских монахов, в состояние “сомати” человек способен войти, будучи полностью освобожденным от негативной психической энергии.
Дополнительно в завершение нашего пребывания в Иволгинском дацане желающие могут попасть на аудиенцию к практикующим ламам, астрологам, врачевателям, затронуть вопросы духовного совершенства и стремления к истине.
На обратном пути в город заедем на плaтo Чингиcxaнa (сопку Тапхар).
Место знаменито своим “Языком тpoлля”.
А еще его называют кocмoдpoмом или бypятcким Cтoyнxeнджем.
Это нeoбычнaя лoкaция с потрясающей энергетикой и головокружительными видами, недаром с ней связано множество легенд.
Возвращаемся в отель.
По желанию:
- мастер-класс по каллиграфии “Буряад-монгол бэшэг” – вертикальному письму, существующему с 12 века до наших дней (за доп. плату). Каллиграфия – медитативное занятие, успокаивающее ум, погружающее в древние традиции и смыслы. Бурят-монгольскую вертикальную письменность называют еще “Небесным письмом”.
- посещение Центра Восточной медицины, где можно познакомиться и/ или воспользоваться традиционными методиками лечения, оздоровления и гармонизации организма (за доп. плату). Бурятия славится развитой школой восточной медицины, которую отличает комплексный подход к организму, когда врачуется не отдельно взятое заболевание и орган, а человек в целом. Она позволяет успешно оздоровить пациентов с заболеваниями костно-мышечной и нервной системы, кровообращения, органов пищеварения и дыхания. В ее основе лежит тысячелетнее изучение природы и человека, основанное на глубоких философских воззрениях. Секрет успеха Центра – его специалисты одинаково хорошо владеют как знаниями классической западной медицины, так и методами традиционной восточной.
Размещение: гостиница Бурятия, 3* в г. Улан-Удэ. Питание – завтрак, обед. Пешком – 3 км, авто – 80 км.
Первое свидание с Байкалом
Завтрак.
Трансфер на Байкал.
Вас ждет путешествие по старинному Баргузинскому тракту вдоль восточного побережья Байкала.
Тайга, горные хребты и бескрайние пейзажи Итанцинской долины.
По пути – остановка на набережной Байкала в п. Турка, откуда открывается великолепный вид на горы Байкальского хребта и остров Ольхон, и посещение визитной карточки восточного побережья – природной скульптуры "Черепаха".
В Турке желающие смогут подняться на маяк (вх. билет оплачивается дополнительно на месте).
По прибытии размещаемся в благоустроенном глэмпинге “Тотем” в п. Усть-Баргузин, который расположен в живописном месте в 10-12 минутах пешей прогулки до Байкала.
В каждом номере есть большое панорамное окно – вы сможете любоваться видами, не вставая с кровати.
Дома специально спроектированы так, чтобы вы могли полностью погрузиться в природу.
Каждый квадратный метр номера обустроен для удобного ежедневного использования.
Название комплекса “Тотем” – как символ защиты, оберега, которые природа Бурятии дает всем путникам и гостям нашей республики.
Здесь вам гарантируют уют, заботу и безопасность, и каждый сотрудник – хранитель этих главных ценностей.
По желанию:
- однодневная морская прогулка на Ольхон (за доп. плату). Преодолев на катере по Байкалу из пос. Турка около 60 км, прибываем в местность Узуры — пологую падь, выходящую на северо-восточный берег острова. Вы посетите самые красивые места Ольхона – знаменитый мыс Хобой смотровую площадку «Шунтэ левый» или «Скала любви», мыс Сагаан Хушуун (с бурятского «белый выступ, мыс»), скульптуру Даши Намдакова "Хранитель Байкала". С далеких времен люди верили, что эти места имеют особую силу, исполняют желания. Отсюда открываются головокружительные виды на великое сибирское море. Обед - пикник на острове. По возвращении с Ольхона – трансфер в глэмпинг, присоединение к основной группе;
- экскурсия с посиделками за чаем в уютном «Кружевном домике Дабаевны» (за доп. плату). Хозяйка поведает вам занятные истории о богатом собрании кружевных и текстильных вещиц, душевно угостит собственной выпечкой под чашку-другую ароматного чая на местных травах;
- услуги банного комплекса (за доп. плату) на территории глэмпинга с парной, банными чанами, местом отдыха, костровой зоной, летним бассейном и фито- баром. Чаны – одна из фишек комплекса. В качестве полезной добавки в чан кладут травяной сбор из местных растений. А особую атмосферу создает открытое небо и прохладный воздух, наполненный запахами леса и трав.
- мастер-класс по изготовлению самого известного бурятского блюда – бууз (за доп. плату).
Размещение: глэмпинг “Тотем” в п. Усть-Баргузин. Питание – завтрак. Пешком – 1 км, авто – 260 км.
Забайкальский национальный парк
Завтрак.
Трансфер в Забайкальский национальный парк.
Сегодня нас ждут настоящие приключения – поездка по грунтовой дороге, морская прогулка по заливу, кормление чаек, купание в открытых купелях с термальной водой.
На въезде в Забайкальский национальный парк заглянем в визит-центр “Парк дикой природы”, интерактивная экспозиция которого поможет подготовиться ко встрече с заповедной территорией.
А еще сможем выбрать в сувенирной лавке подарки для себя и своих близких.
Мы посетим самый большой залив Байкала – Баргузинский – с величественными видами на горный хребет полуострова Святой Нос.
И самый теплый и красивый – Чивыркуйский, по которому прокатимся с ветерком на катере.
А перед этим поднимемся на смотровую площадку в Монахово, чтобы полюбоваться заливом с высоты птичьего полета.
На катере нас ждет захватывающее развлечение – кормление байкальских чаек.
Обед в рыбацком поселке.
К ужину возвращаемся в наш уютный глэмпинг.
Отдыхаем, наслаждаемся природой, делимся впечатлениями друг с другом.
Размещение: глэмпинг “Тотем” в п. Усть-Баргузин. Питание – завтрак, обед. Пешком – 3 км, по воде – 40 км, авто – 90 км, в т. ч. 74 км по грунтовой дороге.
Душа народа. Фестиваль «Ночь ёхора»
Завтрак.
Прогулявшись утром по берегу, прощаемся с Байкалом и выезжаем в Улан-Удэ (260 км).
Заселяемся в гостиницу Бурятия, 3* или аналогичную.
У вас будет некоторое время для отдыха или прогулки по городу, чтобы еще раз почувствовать его.
Или погрузиться в пучину покупок нужных, а иногда и просто милых местных вещиц на память, каждая из них – кусочек культуры, с которой вы познакомились в этом путешествии.
Не забудьте взять с собой ароматные и вкусные сувениры для себя и своих близких, они помогут запомнить и поделиться впечатлениями об уникальном характере Бурятии.
Приобретая сувениры, вы не только сохраняете воспоминания о путешествии, но и поддержите местных ремесленников и предпринимателей.
Пусть каждый приобретенный предмет напомнит вам о приключениях и людях, которых вы встретили.
Завершим этот день на ярком фестивале бурятского кругового танца “Ночь ёхора”, который проводится гордостью республики – театром песни и танца “Байкал” уже в 16-й раз.
Это одно из самых ярких летних событий Бурятии, дарящее радость и уникальный опыт единения в круговом танце с людьми самых разных культур.
Вы прочувствуете душу местного населения и полностью растворитесь в атмосфере праздника.
Фестиваль проходит на территории этнографического музея народов Забайкалья, в котором собраны памятники истории, архитектуры и археологии Бурятии, одного из крупнейших музеев паркового типа в стране.
По окончании – трансфер в гостиницу.
Размещение: гостиница Бурятия, 3* в г. Улан-Удэ. Питание – завтрак. Пешком – 5+км, авто – 270 км.
В гости к староверам
Завтрак.
Трансфер в Тарбагатайский район.
Заключительный день посвятим той настоящей глубинной культуре допетровской Руси, которая еще сохранилась в старообрядческих селах Забайкалья.
Дорога пролегает вдоль живописных горных хребтов, песчаных распадков, заливных лугов.
По пути остановимся у горы “Омулёвая” или “Спящий Лев”.
Поднявшиеся на нее будут вознаграждены захватывающей панорамой на долину реки Селенги.
Вам будет сложно удержаться от фотосессии.
Именно в этих краях сохранился практически в неприкосновенной целостности традиционный уклад жизни настоящей русской деревни и ее жителей – “семейских”.
Их многоголосное пение входит в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества (ЮНЕСКО).
Вы услышите и увидите, как жили-были, наряжались сами и украшали свои дома в допетровской Руси, посетите Древлеправославный храм, узнаете о быте, хозяйственном укладе старообрядцев, научитесь готовить в русской печи, отужинаете блюдами традиционной сибирской кухни.
До встречи или уулзатараа баяртай, Бурятия!
Трансфер в аэропорт Байкал. Вылет из Улан-Удэ в 16:40. Прилет в Горно-Алтайск в 20:00 (билет приобретается самостоятельно, не входит в стоимость).
Встреча, трансфер аэропорт – Бирюзовая Катунь (45 км).
Размещение.
Ужин.
Этно-глэмпинг “Алтайское кочевье” – это место, где Вы сможете погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры и аутентичности, сохранив при этом современный стиль жизни и комфорт.
Мы верим, что каждый человек стремится к единству с природой – силой, которая подарила ему жизнь.
Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков – бережное отношение к природе, осознанное потребление, сохранение традиций.
При этом создадим атмосферу современного и комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор.
Размещение: юрточный этно-глэмпинг “Алтайское Кочевье” в районе Бирюзовой Катуни.
Питание – завтрак, обед, ужин. Пешком – 2 км, авто – 160 км.
Рафтинг по Катуни
Завтрак.
Трансфер Бирюзовая Катунь – Усть-Сема (30 км).
Всем известно, что один в поле не воин, а мы с вами уже давно настоящая дружная команда.
Попробуем себя на целеустремленность и командный дух, совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах.
Именно сплав позволит нам сблизиться с еще одной стихией – водой.
Рафтинг интересен как любителям экстрима, так и тем, кто хочет увидеть природу и берега Катуни с необычного ракурса.
Камышлинский водопад удивит даже искушенных: два каскада разбивают воду на миллион мелких брызг, ударяющихся о землю с характерным рокотом.
Привлекателен не только сам водоем, но и природа вокруг – скалы, сложенные из кварцитов, известняка, кристаллических сланцев и порфиритов, а также сочная растительность, которая меняет окраску ежесезонно.
Алтайские сувениры и подарки на ярмарке в Аржан Суу и Бирюзовая Катунь.
Трансфер до этно-глэмпинге «Алтайское кочевье» (10 км).
По желанию:
- пляжный отдых на озере Бирюзовая Катунь (за доп. плату);
- баня на Алтае как традиция: посещение банного комплекса, рассказ о церемонии приема оздоровительных процедур, банные ритуалы, сеанс парения доп. плату);
- посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот (за доп. плату);
- прогулка на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Впечатление дня – восстанавливающий сон на ульях. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного;
- медитативный релакс на пруду, прогулка с собакой по “алтайским джунглям”, где тишина и щебетание птиц, запах луговой травы и бесконечное созерцание горных пейзажей, впечатляющие виды на Катунь и долину речки Талдушка.
Ужин.
“Вечерний чай по-алтайски”: Вы сможете попробовать, как ароматный традиционный чай кочевников – час с талканом, так и собранный в окрестностях этно-глэмпинга травяной чай, а сопровождать чаепитие будет уже знакомый нам ритуал “Алтайская сказка на ночь”.
Размещение: этно-глэмпинг “Алтайское Кочевье”. Питание – завтрак, ужин. Пешком – 7 км, по воде – 30 км, авто – 40 км.
Экстрим-опыт на Алтае (по желанию). Джипинг по горным дорогам
Завтрак.
Трансфер Бирюзовая Катунь – Виа Феррата (20 км).
Экстрим-опыт по скалолазанию на Виа Феррата (за доп. плату).
Скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии.
Маршрут “лайт”: протяженность 800 м, перепад по высоте 220 м, продолжительность 2 часа.
Маршрут “экстрим”: протяженность 1100 м, перепад по высоте – 240 м, продолжительность 2-3 часа.
Недоступные обычным туристам ракурсы и живописные места с высоты птичьего полета гарантированы!
Трансфер Виа Феррата – с. Ая (15 км).
Захватывающий трио-круиз воздух – вода – земля с левого берега Катуни на правый. Скоростной канатный спуск протяжённостью 1500 метров свободного скольжения.
Прогулка-полёт на зиплайне (за доп. плату) через границу Алтайского края и Республики Алтай.
Вас взбудоражит идея совершить полет над рекой Катунь, увидеть разноцветье лугов, поймать ощущение свободы и бескрайности.
С горы Емельянова грива вы сможете созерцать Бирюзовую Катунь и отроги хребтов так называемой Алтайской Тосканы.
Трансфер на катере по реке Катунь с. Дубровка – с. Ая.
Прогулка к скале “Чертов палец” – место, которое получило свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец.
Поднимаемся по тропе, с обзорной точки открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озеро Ая.
Трансфер с. Ая – Алтайское Кочевье (35 км).
Ужин.
В этот вечер нас ждут приключения – головокружительный джипинг на автомобилях повышенной проходимости по горным дорогам и бездорожью.
Созерцать панорамные пейзажи на долину реки Катунь и урочище Талдушка, скальные выступы и соседние горные хребты, сочную зелень лугов и глубину леса, испытать всплеск адреналина и эмоциональный восторг.
Фотосеты алтайских закатов “Солнце в ладонях гор”.
Размещение: этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье». Питание – завтрак, ужин. Пешком – 5 км, авто – 80 км.
Алтай: озарение и открытия
Завтрак.
Версия "СОЛНЦЕ":
Совершим поездку по Чемальскому тракту в урочище Че-Чкыш (90 км), где в древности алтайцы молились своим богам, просили о помощи, излечении от недугов и рождении детей.
Скальный каньон с водопадом и петроглифами – место с сильнейшей энергетикой.
В ходе экскурсии вы осмотрите ручей здоровья и водопад, найдете петроглифы на скалах и подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается фантастический вид на долину и красавицу Катунь.
Продолжим экскурсию к острову Патмос (30 км) – красивейшему месту Горного Алтая.
Единственный путь на остров – это подвесной мост, соединяющий скалы острова с берегом Катуни.
На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского, за которой находится скала с ликом Божьей Матери.
Обязательно пройдите по извилистой “козьей тропке”, которая приведет на слияние рек и Чемальскую мини-ГЭС.
Головокружительные виды на воду и горы вдохновляют на фотосессии.
Трансфер Чемал – Барангол (50 км).
Фотостоп на левобережье Катуни “Зубы Дракона”.
Версия “ДОЖДЬ”:
Совершим экскурсию в музей-галерею Г. И. Чорос-Гуркина (50 км) в с. Анос (входной билет за доп. плату).
Дом, в котором находилась мастерская знаменитого алтайского живописца и этнографа, выпускника императорской Академии художеств в Санкт- Петербурге, ученика Шишкина.
Чорос-Гуркин является автором таких знаменитых картин, как “Хан Алтай”, “Озеро горных духов”, “Корона Катуни”, с репродукциями которых Вы сможете познакомиться в музее-галерее.
Поездка в с. Аскат (10 км) – “деревню мастеров”, имеющую репутацию самого богемного и атмосферного места на Алтае.
Поселившиеся в селе с 90-х годов маги, йоги, кришнаиты, буддисты, художники и ремесленники изготавливают на продажу шаманские бубны, глиняные окарины и волшебные палочки.
Достопримечательностью Аската уже много лет являются талантливый художник Таракай и семья самобытных творцов Головань.
Художники и мастера по глине, дереву, металлу выставляют свои работы на поляне мастеров, в галерее “Стрела Сартакпая”, сувенирной лавке “Бай Терек”, где можно купить необычные изделия народного искусства, диковинные музыкальные инструменты (бубны, флейты, трещотки, «поющие» чаши, глюкофоны), послушать рассказы о традициях и ремеслах.
Трансфер Аскат – Бирюзовая Катунь (55 км).
Ужин.
Мастер-класс по изготовлению амулета из ракушек каури и бусин.
Амулеты – древнейшие украшения, созданные людьми.
Оберег, изготовленный из раковин каури, призван олицетворять неиссякаемый источник энергии, блага и достатка, даруют удачу, изобилие и плодородие.
Размещение: этно-глэмпинг “Алтайское кочевье”. Питание – завтрак, ужин. Пешком – 5 км, авто – 200 км.
Ретрит-день по-алтайски. Свободный день
Завтрак.
Свободное время.
По желанию:
- пляжный отдых на озере Бирюзовая Катунь (за доп. плату);
- баня на Алтае как традиция: посещение банного комплекса, рассказ о церемонии приема оздоровительных процедур, банные ритуалы, сеанс парения (за доп. плату);
- посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот (за доп. плату);
- прогулка на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Впечатление дня – восстанавливающий сон на ульях. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного;
- медитативный релакс на пруду, прогулка с собакой по “алтайским джунглям”, где тишина и щебетание птиц, запах луговой травы и бесконечное созерцание горных пейзажей, впечатляющие виды на Катунь и долину речки Талдушка.
Ужин.
“Вечер по-алтайски”: в тесной обстановке у костра поделимся впечатлениями в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормления Огня в стиле алтайской традиции "чой-чой".
Размещение: этно-глэмпинг “Алтайское кочевье”. Питание – завтрак, ужин. Пешком – 3 км, авто – 5 км.
До свидания или JAКШЫ БОЛЗЫН, Алтай
Завтрак.
Трансфер в аэропорт (45 км).
Отъезд с 7 до 8 часов утра.
Пешком – 2 км, авто – 45 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в этно-глэмпинге в районе Бирюзовой Катуни на Алтае, в гостинице в г. Улан-Удэ и в глэмпинге в п. Усть-Баргузин на Байкале.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
2-местное
|1-местное
|3-й в номере (доп. место)
|129 500
|176 000
|127 100
Варианты проживания
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» расположен в Алтайском районе Алтайского края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере: две односпальные или одна двуспальная кровати, санузел и душ. Wi-Fi доступен на территории. Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления. Трехместное размещение – евро-раскладушка.
Гостиница «Бурятия» 3
Самая большая в городе, расположена в самом его центре. Размещение в двухместных номерах категории «стандарт». Из окон открываются панорамные виды. В свободное время вы сможете самостоятельно прогуляться, осмотреть достопримечательности, заглянуть в многочисленные магазинчики, перекусить в разнообразных ресторанах, кафе или столовых. В 2-3 минутах ходьбы находятся остановки общественного транспорта – при желании можно легко уехать в любую точку города. «Бурятия» проводит политику экологически ответственного ведения бизнеса.
Глэмпинг «Тотем»
Глэмпинг "Тотем" расположен в п. Усть-Баргузин, одном из старейших поселений на Байкале. Размещение в уютных домах (номера категории стандарт) с потрясающим видом на зелень и сосны. В номере ортопедический матрас размера king size и двуспальный диван, небольшой холодильник, чайная станция с электрочайником и приветственным набором для чаепития. В санузле унитаз и раковина, душ – в отдельно стоящем корпусе. На террасе два кресла для вечерних посиделок.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд по программе на комфортабельном автобусе
- 2-3-х местное размещение в гостиницах: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
- Питание - по программе:1 день - ужин2 день - завтрак, обед3 день - завтрак4 день - завтрак, обед5 день - завтрак6 день - завтрак, обед, ужин7 день - завтрак, ужин8 день - завтрак, ужин9 день - завтрак, ужин10 день - завтрак, ужин11 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2 день - завтрак, обед
- 3 день - завтрак
- 4 день - завтрак, обед
- 5 день - завтрак
- 6 день - завтрак, обед, ужин
- 7 день - завтрак, ужин
- 8 день - завтрак, ужин
- 9 день - завтрак, ужин
- 10 день - завтрак, ужин
- 11 день - завтрак
- Авторские этно-кулинарные события
- Сплав
- Экскурсии и активности согласно программе
- Страхование (в том числе от укуса клеща)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно из г. Улан-Удэ
- Авиабилет из Улан-Удэ до Горно-Алтайска рейс KV 218 от 4 500 руб. на человека
- Питание, не указанное в программе
- Входные билеты на пляж (850-950 руб. /чел.)
- Билет на канатную дорогу - от 1200 руб
- Баня (от 1500 руб. на чел.)
- Дополнительные трансферы и экскурсии (от 500 руб.)
- Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для вашего комфортного путешествия рекомендуем взять с собой удобную одежду для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку с капюшоном, теплый свитер, две пары удобной обуви (в т. ч. для посещения Ольхона - закрытые с нескользкой подошвой), лёгкие тапочки (сланцы), купальные принадлежности, солнцезащитные средства (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены, индивидуальные медикаменты. Для сплава: кроссовки (легкие, возможно намокание), куртка (легкая непромокаемая), головной убор по погоде (кепка-шляпа-бандана или шапочка), непромокаемый чехол для телефона (если планируете фотографирование).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли клещи?
Для вашей безопасности и спокойствия просим принять во внимание: несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтай и Бурятия – местности, где встречаются клещи.
Рекомендуем соблюдать меры противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели, спреи), в лесу и степи с травянистым покровом не сходить с проложенных троп, соблюдать рекомендации сопровождающих и организаторов тура по экипировке, оформить специальную страховку, которая позволит покрыть медицинские расходы на случай укуса.