1 день

Здравствуй или сайн байна, Бурятия

Прибытие в Улан-Удэ, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу Бурятия, 3* или аналогичную – 15 км.

Размещение.

Свободное время для самостоятельного завтрака, отдыха после ночного перелета и обеда.

В 14:00 гид будет ждать вас в холле гостиницы, чтобы отправиться на встречу со столицей Бурятии — Улан-Удэ, городом, где соединились буддийская культура, старорусские традиции, история Чингисхана, тибетские реликвии, мощь духа древних шаманов.

Недаром его называют столицей Русской Азии.

Вы прогуляетесь по исторической части города.

Посетим буддийский центр Ринпоче Багша, который расположен на одной из самых высоких точек города, откуда открывается панорама Улан-Удэ и долина Селенги в окружении горных хребтов, покрытых тайгой.

Вы можете прогуляться по Тропе долгой жизни, ударить в Большой буддистский колокол Четырех Печатей, прочесть мудрые изречения настоятеля Еше Лодой Ринпоче, зажечь свечу-зуула, посетить площадку для медитаций, освободиться от суеты и напрасных волнений.

Трансфер в Ацагатскую долину (55 км.)

После столицы познакомимся с истинными носителями бурятских традиций — представителями рода Гучид.

Вас ждут обряд встречи, занимательные интерактивные экскурсии в войлочных юртах и старинном бурятском доме, увлекательная игра «Шагай наадан» и круговой танец «Ёхор», фотографирование с красавцами бактрианами — двугорбыми верблюдами.

По желанию: катание на коне, стрельба из бурятского лука, фотографирование в национальных нарядах (за доп. плату).

Традиционный ужин в кафе “Степной кочевник”.

Знаменитые буузы обязательно будут!

Размещение: гостиница Бурятия, 3* в г. Улан-Удэ. Питание – ужин. Пешком – 3 км, авто – 125 км.