Байкал. Места силы Бурятии

Экскурсионный тур «Байкал. Места силы Бурятии» на 7 дней

4.7
3 отзыва
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Байкал. Места силы Бурятии
Ближайшие даты:
5
мар
12
мар

Что вас ожидает 🤩

Иволгинский дацан
Иволгинский дацан
Полюбуемся на эффектный буддийский монастырь проникнемся атмосферой умиротворения и спокойствия
Купание в термальных источниках
Купание в термальных источниках
Насладимся теплом горячих источников в окружении зимних пейзажей
Места силы
Места силы
Отправимся в Сувинскую Саксонию и к дацану богини Янжимы
Очарование байкальского льда
Очарование байкальского льда
Поищем замёрзшие пузырьки воздуха и прикоснёмся ко льду руками
Этнографический музей под открытым небом
Этнографический музей под открытым небом
Окунёмся в настоящую сказку, рассматривая экспонаты музея народов Забайкалья на свежем воздухе
На УАЗиках по льду
На УАЗиках по льду
Увидим замёрзший Чивыркуйский залив и прокатимся по толще льда на УАЗиках

Описание

Приглашаем в наш новый тур на зимний Байкал! На этот раз отправляемся в Бурятию. Здесь также будет очень много льда, прозрачные торосы, наплески и катание на УАЗиках по льду озера.

Кроме того: искупаемся в термальных источниках, погуляем по старинным улочкам Улан-Удэ, сфотографируем белую буддистскую ступу и увидим знаменитые буддийские дацаны.

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по Улан-Удэ

10:00 по местному времени (МСК+5) — сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ (аэропорт «Байкал»).

Экскурсия на Иволгинский дацан.

Чего здесь только нет: субурганы, храмы-дуганы в честь воплощения Будды и молельные колёса под названием хурдэ. Полюбуемся необычной архитектурой всех этих сооружений и окунемся в необыкновенную атмосферу умиротворения и спокойствия, царящую на территории дацана.

Экскурсия к ступе Бадма Сэсэг. Она представляет собой белоснежный мемориал с заостренной крышей, украшенный витиеватыми орнаментами, сюжеты которых повествуют о религиозных событиях буддистов.

Прогулка по старинной части города Улан-Удэ.

Жители города очень трепетно относятся к своей истории, поэтому в центре можно от души полюбоваться памятниками архитектуры, старинной застройкой, относящейся к деревянному зодчеству, а также знаменитой Триумфальной аркой.

Также сегодня мы увидим колоритное советское наследие — самый большой в мире памятник Ленину в виде огромной головы.

Активная часть: 9,8 км.

Ночь в гостинице в г. Улан-Удэ.

Иволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по Улан-УдэИволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по Улан-УдэИволгинский Дацан, ступа Бадма Сэсэг, прогулка по Улан-Удэ
2 день

Перевал Пыхта, маяк в селе Турка, камень Черепаха, Баргузинский залив

Выселение из гостиницы в Улан-Удэ.

Сегодня наша цель — Баргузинский залив и село Усть-Баргузин. По пути к этим местам обязательно посмотрим местные достопримечательности: поднимемся на перевал Пыхта и полюбуемся камнем Черепаха.

Кроме того, этот день ознаменован первым выходом на лёд, который мы обязательно будем фотографировать.

Приехав на берег Баргузинского залива, поселимся в гостинице в поселке Усть-Баргузин. Здесь мы проведем ближайшие 5 ночей.

Затем отправимся на берег, чтобы хорошенько рассмотреть это чудо природы. Зимний кокон огромного озера неповторим и прекрасен – таких узоров вы не найдёте ни на одной картине мира!

Активная часть: 5,8 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.

Перевал Пыхта, маяк в селе Турка, камень Черепаха, Баргузинский заливПеревал Пыхта, маяк в селе Турка, камень Черепаха, Баргузинский заливПеревал Пыхта, маяк в селе Турка, камень Черепаха, Баргузинский залив
3 день

Сувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини Янжима

Отправление в Сувинскую Саксонию — местность с очень живописными скалами. Наш инструктор говорит, что в этих местах потрясающая энергетика!

Далее посмотрим на необычный Камень-бык в Баргузинской долине, после чего отправляемся ко дворцу богини Янжима.

Дацан Янжимы расположен у подножия горы, название которой переводится как «свидание» или «встреча». Места здесь дикие и очень живописные, отовсюду виден Баргузинский хребет.

Неподалеку от места, где построен храм, один из лам когда-то обнаружил лик богини Янжимы, проступивший на камне. К этому камню сейчас ведёт экологическая тропа, по которой мы пройдём.

Активная часть: 5,5 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.

Сувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини ЯнжимаСувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини ЯнжимаСувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини ЯнжимаСувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини ЯнжимаСувинская Саксония, Камень-бык, экотропа во дворец богини Янжима
4 день

Полуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник Змеёвый

В этот день полюбуемся на Святой Нос — крупнейший полуостров Байкала. С одной его стороны раскинулся Баргузинский залив, а с другой стороны – Чивыркуйский.

Чивыркуйский залив — второй по величине залив великого озера. И именно по его льдам будем с удовольствием кататься на УАЗиках. В это время толщина льда достигает около 1,5-2 м! Обязательно остановимся в наиболее интересных локациях, чтобы сделать красивые фотографии.

Обогнув полуостров Святой нос, приедем в бухту Змеиная. Здесь расположен термальный источник, температура воды в котором варьируется от 38 до 45 градусов по Цельсию.

Купаемся в источнике на фоне сверкающих как сапфиры льдов.

Активная часть: 6,7 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.

Полуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник ЗмеёвыйПолуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник ЗмеёвыйПолуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник ЗмеёвыйПолуостров Святой нос, Чивыркуйский залив, термальный источник Змеёвый
5 день

Термальные источники Гусиха

Сегодня едем в селение Гусиха, которое может похвастаться своими горячими источниками.

Трансфер привезет нас к началу тропы.

Идем на охотничьих лыжах по лесной тропе. Навык хождения на лыжах не требуется, инструктор всему обучит на месте.

Выход к термальным источникам. Купание в горячих ваннах.

Активная часть: 3 км пешком, переход на лыжах от 3 до 8 км в зависимости от физподготовки группы, продолжительность 5-6 часов.

Термальные источники ГусихаТермальные источники Гусиха
6 день

Мыс Холодянка и купание в чанах на берегу Байкала

В этот день отправляемся гулять пешком к мысу Холодянка. Дорога пройдет мимо хвойного леса и приведёт на берег Байкала.

Здесь мы потрогаем ладошкой красивейший лёд и полюбуемся на те самые знаменитые застывшие пузырьки.

Изюминка этого места — огромный чан с горячей водой, подогреваемый дровами.

Купаемся, делаем красивые снимки.

Активная часть: 16 км пешком, продолжительность 5-6 часов.

Мыс Холодянка и купание в чанах на берегу БайкалаМыс Холодянка и купание в чанах на берегу БайкалаМыс Холодянка и купание в чанах на берегу Байкала
7 день

Прощание с Байкалом, этнографический музей народов Забайкалья, переезд в Улан-Удэ

Выход на лёд и прощание с озером.

Отъезд на микроавтобусе из села Усть-Баргузин.

По пути в Улан-Удэ посетим этнографический музей народов Забайкалья.

Это огромный парковый комплекс, в котором практически вся экспозиция расположена под открытым небом. Здесь увидим не только традиционные, разноцветные бурятские строения, но и каменные столбы, испещрённые таинственными письменами.

Активная часть: 5,8 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.

16:00-17:00 по местному времени (МСК+5) – прибытие в аэропорт г. Улан-Удэ.

Отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Бурятиии может быть изменен.

Прощание с Байкалом, этнографический музей народов Забайкалья, переезд в Улан-УдэПрощание с Байкалом, этнографический музей народов Забайкалья, переезд в Улан-УдэПрощание с Байкалом, этнографический музей народов Забайкалья, переезд в Улан-УдэПрощание с Байкалом, этнографический музей народов Забайкалья, переезд в Улан-Удэ

Проживание

Тур предполагает проживание в двух- трёхместных номерах «Стандарт» (удобства в номере) в гостинице «Бурятия» в Улан-Уде — 1 ночь и в гостинице «Байкальский бриз» в пос. Усть-Баргузин — 5 ночей.

Варианты проживания

Гостиница «Бурятия»

1 ночь

Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.

В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.

В кафе «Чашка» подают традиционные блюда бурятской и европейской кухни, а каждое утро сервируют завтрак.

Гостиница «Бурятия»Гостиница «Бурятия»Гостиница «Бурятия»Гостиница «Бурятия»Гостиница «Бурятия»

Гостиница «Байкальский бриз»

5 ночей

Гостиница «Байкальский бриз» в пос. Усть-Баргузин. Двух-, трехместные номера "Стандарт", удобства в номере, телевизор, вай-фай, фен. Выдают полотенца.

Гостиница «Байкальский бриз»Гостиница «Байкальский бриз»Гостиница «Байкальский бриз»Гостиница «Байкальский бриз»Гостиница «Байкальский бриз»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Переезды по маршруту на УАЗиках
  • Проживание в гостинице
  • Трёхразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 3, 4, 5, 6), ужин (день 2-6).
  • Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!).
  • Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сыр, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты в Иволгинский дацан
  • Входные билеты в этнографический музей народов Забайкалья
  • Термальные источники Змеевые, Гусихинские, купание в чанах
  • Билеты в Забайкальский национальный парк
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно (г. Улан-Удэ)
  • Обеды (день 1, 2, 7) ужин в день 1. Стоимость обедов / ужинов 350-450 руб.
  • По желанию, прокат коньков (150-200 руб. /час),велосипедов (350-450 руб. /час).
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка.
  • Термобелье — футболка с длинным рукавом и кальсоны.
  • Кофта и штаны из флиса.
  • Ветрозащитные, утепленные куртка (с капюшоном) и штаны.
  • Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы.
  • Шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски.
  • Ледоступы, кошки для гололёда или айсеры.
  • Фонарики (гамаши, гетры, бахиллы).
  • Шапка.
  • Балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица.
  • Перчатки — 2 пары.
  • Варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем.
  • Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО! В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть.
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Пенка туристическая.
  • Термос (объем не менее 1 л на человека).
  • Кружка, ложка.
  • Фонарик.
  • Туалетная бумага.
  • Для ходьбы по турбазе: спортивные брюки, футболка, шлепки.
  • Нижнее белье.
  • Купальник (для посещения термальных источников).
  • Фотоаппарат/видеокамера.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва).
  • Расческа.
  • Нитка, иголка.
  • Сушилки для обуви. Поскольку практически весь день мы проводим на улице, то к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать.
  • Индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Будет ли мобильная связь?

Во время прогулок мобильная связь иногда может отсутствовать. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, 4G — у МТС, Мегафона и Теле2.

Насколько сложный маршрут меня ждёт?

Уровень сложности маршрута: умеренный (70% маршрута), средний (30% маршрута).
Маршрут является треккинговым и предусматривает передвижение пешком по местности. Путь проходит по льду, по грунтовым дорогам. Часть времени в туре — это проезд на УАЗиках к достопримечательностям и пешие прогулки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
30 авг 2022
Организатор тура вполне адекватный, заслуживающий высокую оценку. Имеются пожелания в части большего раскрытия информации о месте проживания, включая номера, наличие горячей воды. возможности бронирования номеров с удобствами, чтобы не было сюрпризов, а также об инфраструктуре.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Антон!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
21 авг 2022
Отдельная благодарность гиду Андрею за юмор, внимание ко всем членам группы и умение организовать и сплотить людей! За настольные игры и общение после походов по вечерам!
Пойду ли я ещё в треккинговый активный тур - конечно да! И наверняка выберу вашу компанию снова!
П
17 авг 2022
Замечаний нет

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