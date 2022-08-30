Приглашаем в наш новый тур на зимний Байкал! На этот раз отправляемся в Бурятию. Здесь также будет очень много льда, прозрачные торосы, наплески и катание на УАЗиках по льду озера.
Кроме того: искупаемся в термальных источниках, погуляем по старинным улочкам Улан-Удэ, сфотографируем белую буддистскую ступу и увидим знаменитые буддийские дацаны.
10:00 по местному времени (МСК+5) — сбор группы в аэропорту г. Улан-Удэ (аэропорт «Байкал»).
Экскурсия на Иволгинский дацан.
Чего здесь только нет: субурганы, храмы-дуганы в честь воплощения Будды и молельные колёса под названием хурдэ. Полюбуемся необычной архитектурой всех этих сооружений и окунемся в необыкновенную атмосферу умиротворения и спокойствия, царящую на территории дацана.
Экскурсия к ступе Бадма Сэсэг. Она представляет собой белоснежный мемориал с заостренной крышей, украшенный витиеватыми орнаментами, сюжеты которых повествуют о религиозных событиях буддистов.
Прогулка по старинной части города Улан-Удэ.
Жители города очень трепетно относятся к своей истории, поэтому в центре можно от души полюбоваться памятниками архитектуры, старинной застройкой, относящейся к деревянному зодчеству, а также знаменитой Триумфальной аркой.
Также сегодня мы увидим колоритное советское наследие — самый большой в мире памятник Ленину в виде огромной головы.
Активная часть: 9,8 км.
Ночь в гостинице в г. Улан-Удэ.
Выселение из гостиницы в Улан-Удэ.
Сегодня наша цель — Баргузинский залив и село Усть-Баргузин. По пути к этим местам обязательно посмотрим местные достопримечательности: поднимемся на перевал Пыхта и полюбуемся камнем Черепаха.
Кроме того, этот день ознаменован первым выходом на лёд, который мы обязательно будем фотографировать.
Приехав на берег Баргузинского залива, поселимся в гостинице в поселке Усть-Баргузин. Здесь мы проведем ближайшие 5 ночей.
Затем отправимся на берег, чтобы хорошенько рассмотреть это чудо природы. Зимний кокон огромного озера неповторим и прекрасен – таких узоров вы не найдёте ни на одной картине мира!
Активная часть: 5,8 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Отправление в Сувинскую Саксонию — местность с очень живописными скалами. Наш инструктор говорит, что в этих местах потрясающая энергетика!
Далее посмотрим на необычный Камень-бык в Баргузинской долине, после чего отправляемся ко дворцу богини Янжима.
Дацан Янжимы расположен у подножия горы, название которой переводится как «свидание» или «встреча». Места здесь дикие и очень живописные, отовсюду виден Баргузинский хребет.
Неподалеку от места, где построен храм, один из лам когда-то обнаружил лик богини Янжимы, проступивший на камне. К этому камню сейчас ведёт экологическая тропа, по которой мы пройдём.
Активная часть: 5,5 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.
В этот день полюбуемся на Святой Нос — крупнейший полуостров Байкала. С одной его стороны раскинулся Баргузинский залив, а с другой стороны – Чивыркуйский.
Чивыркуйский залив — второй по величине залив великого озера. И именно по его льдам будем с удовольствием кататься на УАЗиках. В это время толщина льда достигает около 1,5-2 м! Обязательно остановимся в наиболее интересных локациях, чтобы сделать красивые фотографии.
Обогнув полуостров Святой нос, приедем в бухту Змеиная. Здесь расположен термальный источник, температура воды в котором варьируется от 38 до 45 градусов по Цельсию.
Купаемся в источнике на фоне сверкающих как сапфиры льдов.
Активная часть: 6,7 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.
Сегодня едем в селение Гусиха, которое может похвастаться своими горячими источниками.
Трансфер привезет нас к началу тропы.
Идем на охотничьих лыжах по лесной тропе. Навык хождения на лыжах не требуется, инструктор всему обучит на месте.
Выход к термальным источникам. Купание в горячих ваннах.
Активная часть: 3 км пешком, переход на лыжах от 3 до 8 км в зависимости от физподготовки группы, продолжительность 5-6 часов.
В этот день отправляемся гулять пешком к мысу Холодянка. Дорога пройдет мимо хвойного леса и приведёт на берег Байкала.
Здесь мы потрогаем ладошкой красивейший лёд и полюбуемся на те самые знаменитые застывшие пузырьки.
Изюминка этого места — огромный чан с горячей водой, подогреваемый дровами.
Купаемся, делаем красивые снимки.
Активная часть: 16 км пешком, продолжительность 5-6 часов.
Выход на лёд и прощание с озером.
Отъезд на микроавтобусе из села Усть-Баргузин.
По пути в Улан-Удэ посетим этнографический музей народов Забайкалья.
Это огромный парковый комплекс, в котором практически вся экспозиция расположена под открытым небом. Здесь увидим не только традиционные, разноцветные бурятские строения, но и каменные столбы, испещрённые таинственными письменами.
Активная часть: 5,8 км, продолжительность маршрута 7-8 часов.
16:00-17:00 по местному времени (МСК+5) – прибытие в аэропорт г. Улан-Удэ.
Отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Бурятиии может быть изменен.
Тур предполагает проживание в двух- трёхместных номерах «Стандарт» (удобства в номере) в гостинице «Бурятия» в Улан-Уде — 1 ночь и в гостинице «Байкальский бриз» в пос. Усть-Баргузин — 5 ночей.
Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.
В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
В кафе «Чашка» подают традиционные блюда бурятской и европейской кухни, а каждое утро сервируют завтрак.
Гостиница «Байкальский бриз» в пос. Усть-Баргузин. Двух-, трехместные номера "Стандарт", удобства в номере, телевизор, вай-фай, фен. Выдают полотенца.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Во время прогулок мобильная связь иногда может отсутствовать. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, 4G — у МТС, Мегафона и Теле2.
Уровень сложности маршрута: умеренный (70% маршрута), средний (30% маршрута).
Маршрут является треккинговым и предусматривает передвижение пешком по местности. Путь проходит по льду, по грунтовым дорогам. Часть времени в туре — это проезд на УАЗиках к достопримечательностям и пешие прогулки.