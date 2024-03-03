Сплавы по рекам на рафтах в Улан-Удэ

Найдено 3 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Улан-Удэ, цены от 53 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Все краски Байкала. Поход на байдарках вокруг полуострова Святой Нос
🚶 Пешая
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Все краски Байкала. Поход на байдарках вокруг полуострова Святой Нос
Начало: г. Улан-Удэ
1 июля в 10:00
22 июля в 10:00
72 700 за человека
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
67 000 за человека
Сплав по реке к Байкалу
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сплав по реке к Байкалу
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
13 июля в 10:00
53 600 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Все краски Байкала. Поход на байдарках вокруг полуострова Святой Нос
  2. Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
  3. Сплав по реке к Байкалу
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 тура от 53 600 до 72 700. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Улан-Удэ на 2024 год по теме «Сплавы и рафтинг», 9 ⭐ отзывов, цены от 53600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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