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Авторский тур
10 дней
Все краски Байкала. Поход на байдарках вокруг полуострова Святой Нос
Начало: г. Улан-Удэ
1 июля в 10:00
22 июля в 10:00
72 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Сплав по реке к Байкалу
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
13 июля в 10:00
53 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ЮЮлия14 августа 2023Организация очень хорошая, мы за день знали свои планы и могли подготовиться, накладок не было, все очень хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Сплавы и рафтинг»
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Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июне 2024
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