В Виктория Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

А Андрей Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».