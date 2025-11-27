Описание водной прогулкиНа экскурсии вас ждёт путешествие по истории нашей тайной реки — Симбирке, ныне скрытой под землей современными торговыми центрами и гостиницами. Вы откроете для себя её истоки, устье и места, где ещё слышен шум воды. Узнаете, где находится Маришкина площадь, посещал ли город Гоголь и почему некоторые мемориальные доски размещены неверно. Мы расскажем вам о количестве дамб в центре города и изменениях, которым они подвергались. Наконец, мы поделимся историей похищения невесты и каков её финал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Красноармейская, д. 53
Завершение: Стадион Труди имени Льва Яшина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Ульяновска
Индивидуальная
до 10 чел.
Непарадный Симбирск
Начало: Ул. Ленина, 91, Ульяновск, Сквер им. Гончарова
Расписание: По выходным и праздничным дням с 10:00 до 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Чудеса Никольской горы
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 16 чел.