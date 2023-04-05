В ходе путешествия к Никольской горе Вы сможете поклониться Николаю Чудотворцу поднявшись на эту возвышенность (где по преданию он явил свой облик), окунуться в святые источники и испить из них чудодейственную воду.
Вы обязательно услышите истории и легенды Присурской земли и конечно увидите реку Суру, долгое время являвшейся границей русских княжеств и осколков Золотой орды.
Вы обязательно услышите истории и легенды Присурской земли и конечно увидите реку Суру, долгое время являвшейся границей русских княжеств и осколков Золотой орды.
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Что вас ожидает:
- Село Арское и его храмовый комплекс
- Старейшая во всей Ульяновской области церковь Богоявления Господня
- Село Прислониха
- Музей и памятник Аркадию Пластову
- Усадьба симбирского суконного магната в селении Усть-Урень
- В селе Белый ключ восстановленный памятник “Царю Освободителю и Благодетелю Александру II” и родник освященный в честь преподобного Сергия Радонежского
- Никольская гора в р. п. Сурское
- Святые родники с купелями у Никольской горы
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Симбирск — Арское.
- Начнем наше путешествие встретившись в центре города Ульяновска, до 1924 года носившего имя Симбирска. На выезде из города заглянем в небольшое селение Арское, где мы сможем полюбоваться замечательным храмовым ансамблем, история которого насчитывает несколько веков и восходит к 1649 году. Заглянем в старейшую во всей Ульяновской области церковь Богоявления Господня. Красивый Поволжский пейзаж, пруд на реке, источник, храмовый комплекс, очень напоминающий небольшой уединенный монастырь, все это мы увидим в Арском.
- Прислониха.
- Продолжим путешествие остановившись в небольшом селе Карсунского района Ульяновской области — Прислонихе. Здесь родился знаменитый художник Аркадий Пластов, прославивший свою малую родину. По желанию Вы сможете посетить небольшой музей посвященней его памяти, услышите историю местного Герострата, сжегшего старинный храм этого селения, вдохновитесь местными видами и резьбой на сохранившихся дореволюционных постройках.
- Усть-Урень и Белый ключ.
- На подходе к цели нашего путешествия сделаем еще две остановки. Посмотрим на прекрасно сохранившуюся усадьбу симбирского суконного магната в селении Усть-Урень. А в селе Белый ключ увидим восстановленный памятник «Царю Освободителю и Благодетелю Александру II», установленному по воле крестьян. Там же изопьем воды из освященного в честь преподобного Сергия Радонежского родника (ключа), в честь которого это селение и получило свое имя.
- Никольская гора.
- Цель нашего путешествия возвышается в рабочем поселке Сурское. Одном из старейших поселений Ульяновской области, основанном еще во времена Ивана Грозного. Проезжая по этому городку, мы погрузимся в атмосферу старинного купеческого села. Наконец мы поднимемся на сакральный центр Ульяновского Присурья — Никольскую гору. Сотни лет назад тут случилось чудесное событие, образ святого Николая остановил вражеское войско, собиравшееся разграбить недавно основанное поселение. Вместе мы осмотрим восстановленную на вершине часовню в честь Святителя и Чудотворца Николая. Желающие смогут собрать белые камни с этой горы, по преданию обладающие целебной силой.
- Святые родники и река Сура.
- Спустившись с вершины Белой горы мы посетим Никольский источник под горой, где ранее располагалась женская обитель. Вода в самом источнике очень насыщена железом, и поэтому все окрестные берега ручейка, впадающего в реку Суру, буквально перенасыщены красноватым налетом (ржавчиной), летом здесь в огромном количестве растут целебные травы, из которых паломники заваривают себе чай. Далее мы углубимся в лиственный лес, где спрятано последнее, чудесное место нашей экскурсии, несколько святых ключей и оборудованные раздельные и закрытые купели в которые Вы сможете окунуться в любое время года.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Захватите сменное белье и полотенца, для купания в святых источниках.
- В будние дни экскурсионное сопровождение по маршруту осуществляет гид Григорий.
- Начало и окончание экскурсии в центре Ульяновска. Трансфер из других мест — за дополнительную плату. Экскурсия проводится на легковом авто Nissan X-Trail.
- Возможен вариант экскурсии со встречей рассвета на Никольской горе. По местным легендам восхождение на Никольскую гору по пути паломника на рассвете сродни восхождению на Гору Моисея в Синае.
Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги (при соответствующем типе билета)
- Трансфер из центра города
- Что не входит
- Отдельно оплачиваются билеты в Музей «Усадьба народного художника СССР А. А. Пластова» — 130 руб. /человека
- Транспортные услуги (при соответствующем типе билета).
- Трансфер иных районов города, кроме центра
- Место начала и завершения?
- ул. Гончарова, 3, Ульяновск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Захватите сменное белье и полотенца, для купания в святых источниках.
- В будние дни экскурсионное сопровождение по маршруту осуществляет гид Григорий.
- Начало и окончание экскурсии в центре Ульяновска. Трансфер из других мест — за дополнительную плату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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