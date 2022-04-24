Почти 3-х часовая пешеходная прогулка по нестандартной исторической части Ульяновска (Симбирска)

Наш путь пройдет по следующему маршруту: от Дома Гончарова над спрятанной под землю рекой Симбиркой, через исторический чувашский квартал, с выходом на простор реки Свияги. По пути мы пройдем через разные эпохи развития страны, отразившиеся в облике города, обсудим интересные факты и мифы. Вместе мы обнаружим атмосферные уголки, известные только местным жителям.

Сквер Гончарова

Услышите удивительную историю возникновения сквера на месте Спасо-Вознесенского собора. Найдете следы этого религиозного сооружения в окружающем пространстве. Увидите Дом Гончарова и поймете, как Ульяновск связан с Лондоном. Прогуляетесь по улице Ленина, сохранившейся практически неизменный вид с начала XX века.

Советские Барельефы и Купеческое наследие

На тихих улочках, увидите редкие примеры дореволюционной и советской провинциальной архитектуры. Прогулку будут сопровождать уникальные факты из жизни хозяев домов, например, вы, услышите историю купцов Забориных.

Вниз по руслу Симбирки

Услышите историю спрятанной в трубу реки давшей название городу, легенды и мифы «Волчьего оврага». Спуститесь по бывшей Свияжской конной слободе, а самые смелые смогут заглянуть в заброшенный дом с привидениями.

Чувашский квартал и Свияга

В завершение экскурсии вы узнаете, как Ульяновск чуть не стал столицей Чувашии. Сможете заглянуть в Храм во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, который часто называют «Чувашская церковь», и услышите о чудесах связанных с этим местом. Узнаете о просветителе чувашского народа Яковлеве И. А. и сможете сделать интересные фотографии на пешеходном мостике через реку Свиягу.