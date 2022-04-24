Непарадный Симбирск

Наш путь пройдет по следующему маршруту: от Дома Гончарова над спрятанной под землю рекой Симбиркой, через исторический

Индивидуальная
Наш путь пройдет по следующему маршруту: от Дома Гончарова над спрятанной под землю рекой Симбиркой, через исторический чувашский квартал, с выходом на простор реки Свияги.

По пути мы пройдем через разные эпохи развития страны, отразившиеся в облике города, обсудим интересные факты и мифы.

Вместе мы обнаружим атмосферные уголки, известные только местным жителям.
Непарадный Симбирск
Непарадный Симбирск
Непарадный Симбирск
Непарадный Симбирск
Непарадный Симбирск
Непарадный Симбирск
Непарадный Симбирск
Непарадный Симбирск

Что вас ожидает 🤩

  • Дома Гончарова
  • Симбирка
  • Сквер Гончарова
  • Чувашский квартал
  • Свияга
Почти 3-х часовая пешеходная прогулка по нестандартной исторической части Ульяновска (Симбирска)
Наш путь пройдет по следующему маршруту: от Дома Гончарова над спрятанной под землю рекой Симбиркой, через исторический чувашский квартал, с выходом на простор реки Свияги. По пути мы пройдем через разные эпохи развития страны, отразившиеся в облике города, обсудим интересные факты и мифы. Вместе мы обнаружим атмосферные уголки, известные только местным жителям.

Сквер Гончарова

Услышите удивительную историю возникновения сквера на месте Спасо-Вознесенского собора. Найдете следы этого религиозного сооружения в окружающем пространстве. Увидите Дом Гончарова и поймете, как Ульяновск связан с Лондоном. Прогуляетесь по улице Ленина, сохранившейся практически неизменный вид с начала XX века.
Советские Барельефы и Купеческое наследие
На тихих улочках, увидите редкие примеры дореволюционной и советской провинциальной архитектуры. Прогулку будут сопровождать уникальные факты из жизни хозяев домов, например, вы, услышите историю купцов Забориных.

Вниз по руслу Симбирки

Услышите историю спрятанной в трубу реки давшей название городу, легенды и мифы «Волчьего оврага». Спуститесь по бывшей Свияжской конной слободе, а самые смелые смогут заглянуть в заброшенный дом с привидениями.

Чувашский квартал и Свияга

В завершение экскурсии вы узнаете, как Ульяновск чуть не стал столицей Чувашии. Сможете заглянуть в Храм во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, который часто называют «Чувашская церковь», и услышите о чудесах связанных с этим местом. Узнаете о просветителе чувашского народа Яковлеве И. А. и сможете сделать интересные фотографии на пешеходном мостике через реку Свиягу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ленина, 91, Ульяновск, Сквер им. Гончарова
Завершение: Знак в память Аблукова
Когда и сколько длится
Когда: По выходным и праздничным дням с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная, ходить придется много, поэтому необходима удобная обувь и запас питьевой воды.
  • В пути можно будет купить кофе, его цена не входит в стоимость экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По выходным и праздничным дням с 10:00 до 17:00

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