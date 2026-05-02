Прогулка для тех, кто не боится свернуть с туристических маршрутов и оценить скромное обаяние тихих колоритных улиц! Наш путь пройдет по маршруту: от Дома Гончарова над спрятанной под землю рекой
Описание экскурсии
Приглашаю вас на прогулку по тихим улочкам Симбирска, вдалеке от туристических маршрутов! Тут сохранились атмосфера 19 века, историческая застройка и дух старого провинциального города. Вас ждет удивительное сочетание старины и современности, доходные дома, особняки и усадьбы, деревянная резьба, дворики и переулки — приготовьтесь пополнить копилку колоритных уголков Ульяновска. Сквер Гончарова. Начнем нашу прогулку перед домом, в котором родился великий русский писатель Иван Александрович Гончаров. Здесь Вы услышите удивительную историю возникновения сквера на месте Спасо-Вознесенского собора. Найдете следы этого религиозного сооружения в окружающем пространстве и поймете, как Ульяновск связан с Лондоном. Прогуляетесь по улице Ленина, сохранившейся практически неизменный вид с начала XX века. Советские Барельефы и Купеческое наследие. На тихих улочках исторического Симбирска, Вы увидите редкие примеры дореволюционной и советской провинциальной архитектуры. Прогулку будут сопровождать уникальные факты из жизни хозяев домов, например, вы, услышите историю купцов Забориных, а также узнаете о злоключениях масона-мистика и вице-президента Императорской Академии художеств в Симбирске 19 века. Вниз по руслу Симбирки. Мы подойдем к краю «Волчьего оврага», где вы услышите историю спрятанной в трубу реки Симбирки. Спустимся по бывшей Свияжской конной слободе, представляющую сейчас удивительно эклектичное сочетание всех стилей от современного сайдинга до резных наличников. Чувашский квартал и Свияга. Вместе мы пройдем через сохранившейся комплекс зданий Симбирской чувашской школы. Вы узнаете как Ульяновск чуть не стал столицей Чувашии, сможете заглянуть в Храм во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, который часто называют «Чувашская церковь», и услышите о чудесах связанных с этим местом. Узнаете о просветителе чувашского народа Яковлеве Иване Яковлевиче и сможете сделать интересные фотографии на пешеходном мостике через реку Свиягу. Вверх по Симбирской горе. Полюбовавшись видами Свияги мы отправимся назад, поднимаясь вверх по Симбирской горе. Увидим сохранившееся Ремесленное училище графа Орлова-Давыдова. Пройдем по улице Набережная реки Симбирки, увидев быт современных Симбирян и найдем следы разрушенной Богоявленской церкви. Тайны Покровской улицы. Мы отыщем символы и персонажей русских сказок любуясь домом-ателье симбирского архитектора Федора Ливчака. Пройдем мимо особняка барона Штемпеля стоящего на земле некогда принадлежащей семье тех самых Ульяновых. В сплетении чугунных прутьев доходного дома найдем монограмму княжны Евгении Ухтомской. Завершим прогулку остановившись у здания бывшего крестьянского поземельного банка города Симбирска образце неорусского стиля с включением отдельных элементов модерна. Важная информация:
Ходить будем много: необходима удобная обувь и запас питьевой воды.
По выходным и праздничным дням с 10:00 до 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Гончарова
- Дом купцов Забориных (дом с орлами)
- Волчий овраг
- Сквер Гончарова
- Чувашская церковь
- Свияга
- Ремесленное училище графа Орлова-Давыдова
- Дом-ателье Ливчака
- Особняк барона Штемпеля
- Доходные дома князей Ухтомских
- Здание бывшего крестьянского поземельного банка города Симбирска
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ленина, 91, Ульяновск, Сквер им. Гончарова
Завершение: Г. Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 42
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным и праздничным дням с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Ходить будем много: необходима удобная обувь и запас питьевой воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Увлекательная и интересная экскурсия от гида, который любит свой город. Вы увидите много достопримечательностей, до которых просто так бы и не дошли или прошли бы мимо, не заметив. Очень рекомендую!
Я прожил в Ульяновске много лет, но все равно увидел и узнал вещи, о которых раньше был не в курсе. Гости города были тем более в восторге!
Я прожил в Ульяновске много лет, но все равно увидел и узнал вещи, о которых раньше был не в курсе. Гости города были тем более в восторге!
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Л
С нами работал Никита. Его рассказ, его отношение к городу, его познавательный азарт не оставили нас без положительных эмоций. Его мастерство погрузило нас в атмосферу исторического Симбирска и не отпускало до самого завершения экскурсии, и, что важно, Никита победил нас самих прочитать про Ульяновск, когда эк курсив уже закончилась. Спасибо Никита!
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К
Мы увидели старый Симбирск, не очень благоустроенный, но для центра области удивительной самобытный: Симбирск с большими парками-полянами, где летом гуляют козы и куры, Симбирск с заброшенными домами, в которых время
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О
Мы приехали в город незапланированно, ничего об Ульяновске не зная. И первую экскурсию выбрали спонтанно. И остались очень довольны. Экскурсовод Никита провёл экскурсию очень увлекательно. У него прекрасная речь, огромный
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М
Потрясающая экскурсия!
Два часа пролетели очень быстро за увлекательными рассказами и красивейшими маршрутами👍 Спасибо городу за его историю, богатую событиями, архитектурой и природой!
И отдельное спасибо экскурсоводу Никите, так прекрасно знающего историю
Два часа пролетели очень быстро за увлекательными рассказами и красивейшими маршрутами👍 Спасибо городу за его историю, богатую событиями, архитектурой и природой!
И отдельное спасибо экскурсоводу Никите, так прекрасно знающего историю
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И
Спасибо Никите за замечательную прогулку по нетуристическому Ульяновску, по нехоженым тропам о которых не всегда знают даже местные жители. Благодаря ему нам удалось увидеть уникальные, старинные здания Симбирска.
Однако, на этой
Однако, на этой
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Входит в следующие категории Ульяновска
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