Приглашаю вас на прогулку по тихим улочкам Симбирска, вдалеке от туристических маршрутов! Тут сохранились атмосфера 19 века, историческая застройка и дух старого провинциального города. Вас ждет удивительное сочетание старины и современности, доходные дома, особняки и усадьбы, деревянная резьба, дворики и переулки — приготовьтесь пополнить копилку колоритных уголков Ульяновска. Сквер Гончарова. Начнем нашу прогулку перед домом, в котором родился великий русский писатель Иван Александрович Гончаров. Здесь Вы услышите удивительную историю возникновения сквера на месте Спасо-Вознесенского собора. Найдете следы этого религиозного сооружения в окружающем пространстве и поймете, как Ульяновск связан с Лондоном. Прогуляетесь по улице Ленина, сохранившейся практически неизменный вид с начала XX века. Советские Барельефы и Купеческое наследие. На тихих улочках исторического Симбирска, Вы увидите редкие примеры дореволюционной и советской провинциальной архитектуры. Прогулку будут сопровождать уникальные факты из жизни хозяев домов, например, вы, услышите историю купцов Забориных, а также узнаете о злоключениях масона-мистика и вице-президента Императорской Академии художеств в Симбирске 19 века. Вниз по руслу Симбирки. Мы подойдем к краю «Волчьего оврага», где вы услышите историю спрятанной в трубу реки Симбирки. Спустимся по бывшей Свияжской конной слободе, представляющую сейчас удивительно эклектичное сочетание всех стилей от современного сайдинга до резных наличников. Чувашский квартал и Свияга. Вместе мы пройдем через сохранившейся комплекс зданий Симбирской чувашской школы. Вы узнаете как Ульяновск чуть не стал столицей Чувашии, сможете заглянуть в Храм во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, который часто называют «Чувашская церковь», и услышите о чудесах связанных с этим местом. Узнаете о просветителе чувашского народа Яковлеве Иване Яковлевиче и сможете сделать интересные фотографии на пешеходном мостике через реку Свиягу. Вверх по Симбирской горе. Полюбовавшись видами Свияги мы отправимся назад, поднимаясь вверх по Симбирской горе. Увидим сохранившееся Ремесленное училище графа Орлова-Давыдова. Пройдем по улице Набережная реки Симбирки, увидев быт современных Симбирян и найдем следы разрушенной Богоявленской церкви. Тайны Покровской улицы. Мы отыщем символы и персонажей русских сказок любуясь домом-ателье симбирского архитектора Федора Ливчака. Пройдем мимо особняка барона Штемпеля стоящего на земле некогда принадлежащей семье тех самых Ульяновых. В сплетении чугунных прутьев доходного дома найдем монограмму княжны Евгении Ухтомской. Завершим прогулку остановившись у здания бывшего крестьянского поземельного банка города Симбирска образце неорусского стиля с включением отдельных элементов модерна. Важная информация:

Ходить будем много: необходима удобная обувь и запас питьевой воды.