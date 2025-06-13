1 день

Здравствуй, Ульяновск - земля кристаллов и древних ящеров

Встреча гостей на ж/д вокзале.

9:30 Завтрак. Сытный завтрак придаст сил перед началом экскурсионного дня.

10:00 Трансфер с экскурсионным сопровождением в с. Ундоры

11:00-12:00 Посещение геопарка «Ундория» — Ундоровского палеонтологического музея — первого в Поволжье и России музея на уникальном местонахождении древних морских ящеров юрского и мелового периодов.

Вы узнаете об обитателях глубин древнего моря, которое существовало на территории геопарка в эру морского мезозоя более 100 млн. лет назад.

Вас ждут удивительные находки — останки гигантских морских рептилий и представителей ледниковых эпох — мамонта и его современников.

Здесь вы познакомитесь с волжским янтарем: симбирцитом и сенгилитом.

12:00-13:00 Прогулка на берег реки Волги (при благоприятных погодных условиях) по специальному маршруту, здесь можно увидеть, где были найдены древние морские рептилии и даже найти их следы на камнях или сами окаменелости!

Экскурсия к роднику. Район села Ундоры богат минеральными источниками, известными с 19 века.

В роднике можно набрать воды.

13:30-14:30 Обед из печи в сказочной атмосфере деревенского отдыха в лучших традициях наших предков на гостевом хуторе.

По желанию можно прогуляться по хутору и познакомиться с мини-фермой.

14:30-15:30 Трансфер в г. Ульяновск.

15:30-16:30 Посещение единственной в России «Симбирцитовой залы» музея — салона «Симбирцит» — «Аммонд».

В музее можно увидеть самые новые и самые интересные экспонаты — красочные изделия из уникального камня — симбирцита, который имеет различные оттенки желтого, с тонкими жилками и кристаллами пирита, образованного в пустотах древних раковин головоногих моллюсков — аммонитов, имеющий месторождение в Ульяновской области.

Здесь можно увидеть предметы интерьера, ювелирные изделия, средства литотерапии, подарочные наборы и сувениры из симбирцита.

Уникальный арт-объект «Симбирцитовая зала», украшенная мозаикой из «волжского янтаря» различных оттенков, восхитит своей красотой и масштабностью работы художников.

16:30-19:00 Обзорная экскурсия по современным улицам и историческому центру города с пешеходной прогулкой по самому высокому волжскому Венцу — набережной Ульяновска-Симбирска, где во время экскурсии мы сможем сделать селфи с самыми интересными памятниками города Ульяновска и даже с самой большой «ракушкой» — с уникальным памятником «волжскому янтарю» — симбирциту!

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Ужин (самостоятельно).