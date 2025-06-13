Программа тура по дням
Здравствуй, Ульяновск - земля кристаллов и древних ящеров
Встреча гостей на ж/д вокзале.
9:30 Завтрак. Сытный завтрак придаст сил перед началом экскурсионного дня.
10:00 Трансфер с экскурсионным сопровождением в с. Ундоры
11:00-12:00 Посещение геопарка «Ундория» — Ундоровского палеонтологического музея — первого в Поволжье и России музея на уникальном местонахождении древних морских ящеров юрского и мелового периодов.
Вы узнаете об обитателях глубин древнего моря, которое существовало на территории геопарка в эру морского мезозоя более 100 млн. лет назад.
Вас ждут удивительные находки — останки гигантских морских рептилий и представителей ледниковых эпох — мамонта и его современников.
Здесь вы познакомитесь с волжским янтарем: симбирцитом и сенгилитом.
12:00-13:00 Прогулка на берег реки Волги (при благоприятных погодных условиях) по специальному маршруту, здесь можно увидеть, где были найдены древние морские рептилии и даже найти их следы на камнях или сами окаменелости!
Экскурсия к роднику. Район села Ундоры богат минеральными источниками, известными с 19 века.
В роднике можно набрать воды.
13:30-14:30 Обед из печи в сказочной атмосфере деревенского отдыха в лучших традициях наших предков на гостевом хуторе.
По желанию можно прогуляться по хутору и познакомиться с мини-фермой.
14:30-15:30 Трансфер в г. Ульяновск.
15:30-16:30 Посещение единственной в России «Симбирцитовой залы» музея — салона «Симбирцит» — «Аммонд».
В музее можно увидеть самые новые и самые интересные экспонаты — красочные изделия из уникального камня — симбирцита, который имеет различные оттенки желтого, с тонкими жилками и кристаллами пирита, образованного в пустотах древних раковин головоногих моллюсков — аммонитов, имеющий месторождение в Ульяновской области.
Здесь можно увидеть предметы интерьера, ювелирные изделия, средства литотерапии, подарочные наборы и сувениры из симбирцита.
Уникальный арт-объект «Симбирцитовая зала», украшенная мозаикой из «волжского янтаря» различных оттенков, восхитит своей красотой и масштабностью работы художников.
16:30-19:00 Обзорная экскурсия по современным улицам и историческому центру города с пешеходной прогулкой по самому высокому волжскому Венцу — набережной Ульяновска-Симбирска, где во время экскурсии мы сможем сделать селфи с самыми интересными памятниками города Ульяновска и даже с самой большой «ракушкой» — с уникальным памятником «волжскому янтарю» — симбирциту!
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Путешествие в Болгар
08:00-09:00 Завтрак в гостинице. Выезд из номеров.
09:30-11:30 Трансфер с экскурсионным сопровождением в г. Болгар.
На границе Ульяновской области и Республики Татарстан находится город, который является одной из туристических жемчужин современного Татарстана — это историко-архитектурный заповедник одного из значимых городов средневекового государства Поволжья «Волжской Булгарии» — город Булгар (Болгар).
Историко-архитектурный заповедник внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь были поселения эпохи неолита, бронзового и железного веков.
И здесь же развился главный город могущественной Волжской Булгарии, ставшей крупной торговой площадкой между Древней Русью и Востоком, а после завоевания Золотой Ордой стал столицей Северного Улуса.
11:30-16:00 Посещение Болгарского музея-заповедника.
Посещение Музея болгарской цивилизации и Болгарского городища.
Здесь посетители познакомятся с богатой историей и культурой Волжской Булгарии со времени возникновения государства в 10 веке и до его заката в начале 15 века.
В залах музея размещен подлинный археологический материал, полученный при археологических исследованиях городища, смогут увидеть памятники архитектуры XIII -XIV века: «Соборная мечеть», «Северный мавзолей», «Восточный мавзолей», «Ханский дворец».
Посещение Музея «Дом лекаря» — музей восточной медицины.
В нем представлены сохранившиеся до наших дней медицинские сочинения и обнаруженные в ходе археологических исследований предметы, связанные с развитием медицинской науки в Волжской Болгарии.
Обед в традициях национальной кухни Татарстана.
Свободное время для посещения сувенирных лавок.
17:00-19:00 Трансфер в г. Ульяновск.
Свободное время для покупок в дорогу.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница “Азимут” 3*, “Октябрьская” 3*
|Возраст туриста
|2-местный стандарт
|Доплата за 1-местное размещение
|Взрослые
|20750
|1250
|Дети
|19900
|–
|Гостиница “Radisson” 4*
|Возраст туриста
|2-местный стандарт
|Доплата за 1-местное размещение
|Взрослые
|23700
|2000
|Дети
|22850
|–
Варианты проживания
Гостиница «Октябрьская» 3
Гостиница «Октябрьская» находится в центре Ульяновска, на берегу реки Волга.
В числе удобств номеров кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi, собственная парковка на территории.
В ресторане гостиницы подаются блюда европейской и русской кухни. Здесь также сервируется завтрак по системе «шведский стол».
Бизнес-путешественники могут воспользоваться залом для проведения конференций.
Гостиница расположена в 10 минутах ходьбы от таких исторический памятников, как Ленинский мемориал, Краеведческий музей им. И. А. Гончарова и Ульяновский драматический театр.
Отель «Азимут» 3
Отель располагается в центральной части города. В шаговой доступности находятся: смотровая площадка набережная реки Волга, парк «Дружбы народов», Ленинский мемориал, Губернаторский дворец культуры, Ульяновский драматический театр им. И. А. Гончарова, Ульяновская областная филармония, ТРК «Версаль».
Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. Гостям доступны услуги лобби-бара, парковки, прачечной, библиотеки. За дополнительную оплату предоставляется услуга хранения багажа.
Номерной фонд представлен разнообразием категорий, от «стандартов» до «апартаментов». Во всех номерах есть кабельное телевидение, телефон, холодильник, фен. Из номеров отеля открывается панорамный вид на Волгу и Ульяновск.
Отель «Radisson Ulyanovsk Hotel» 4
Отель «Radisson Ulyanovsk Hotel» расположен в центре города Ульяновск, вблизи главных административных зданий и бизнес-центров. Благодаря такому удобному местоположению гостевой комплекс подходит не только для деловых поездок, но и для знакомства с городом, его историей и культурными достопримечательностями, которые находятся в шаговой доступности. Недалеко от Radisson располагается набережная реки Волга, с которой открывается шикарный вид на берег с другой стороны.
Отель предоставляет номера различных категорий - от стандарта до люкса, все они оснащены современными удобствами. Каждый из которых включает в себя кондиционер, высокоскоростную сеть Wi-Fi, телевизор со SMART TV и собственную ванную комнату. На территории есть спортивный зал.
Гости могут посетить потрясающий ресторан «Gallery», входящий в состав гостевого комплекса, с европейской кухней и лобби-баром на первом этаже. Здесь же размещён вместительный гардероб, проход на внутреннюю охраняемую парковку, помимо этого, для удобства и комфорта постояльцев работают эскалаторы и лифты. Летом открыта красивая терраса в итальянском стиле во внутреннем дворике. Для самых маленьких предоставляется детское меню.
В 5 минутах ходьбы от здания есть остановки общественного транспорта, с помощью которых можно добраться до любых районов Ульяновска. Расстояние до аэропорта составляет - 11,3 км, а до железнодорожного вокзала - 7,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 8 экскурсионных программ
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда
- Входные билеты в 4 музея
- Трансферное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Сопровождающий профессиональный гид
- Проживание в гостинице, 2-местное размещение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
- Сувениры
- Питание, не указанное в программе
- Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.