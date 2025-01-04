1 день

Театрализованная экскурсия, программа "Новый год в дворянском доме" и "Рождественский Симбирск" с глинтвейном

8:30 Встреча гостей на ж/д вокзале.

9:00-12:30Обзорная рождественская автобусно-пешеходная экскурсия по новогоднему Ульяновску.

В Ульяновске сохранилось большое количество зданий в стиле «советская мода». Но у Ульяновска есть секрет — у него есть душа — это старый Симбирск, который живет в сердцах жителей и проглядывает за фасадами зданий из стекла и бетона.

Во время поездки вы посетите сквер И. Н. Ульянова, увидите Покровский некрополь, познакомитесь с историей святого Андрея Блаженного — покровителя города Симбирска. Рассказывают, что даже его мощи, хранящиеся в храме, творят чудеса, а при жизни он умел предсказывать будущее — эти удивительные истории вы услышите на экскурсии.

Вы узнаете тайны и легенда города Семи ветров, прогуляетесь по самому высокому Волжскому Венцу.

Увидите мост «Императорский» и самый длинный речной мост в Европе «Президентский», посетите исторические места Симбирска и сделаете селфи с самой большой буквой Ё в Ульяновске!

10:00-11:00 Завтрак.

12.30-14:00 Пешеходная театрализованная экскурсия «Где был Пушкин» с угощением и посещением музея «Дом Языковых» — в 1833 году этот особняк стал важной вехой в путешествии А. С. Пушкина по «Пугачевским местам» и сегодня предстает перед туристами в своем лучшем облике.

Гости узнают о богатейшей истории дома, в котором бывали поэт-герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов, декабрист В. П. Ивашев, писатель-общественный деятель И. С. Аксаков и другие выдающиеся деятели российской культуры первой половины XIX века.

Интерактивная программа «Однажды у Языковых».

14:30-15:30 Обед «Любимые блюда Пушкина».

16:00-17:00 «Новый год в дворянском доме» — посещение Дома-музея И. А. Гончарова, с интерактивной игровой программой с подарками и сюрпризами.

Познакомимся с традициями семьи Гончаровых, узнаем об истории дома, поднимемся в «часовую» башенку и увидим механизм уникальных часов, созданных в мастерской «Кук и сыновья» — той же фирмой, которая создала и знаменитый Биг-Бэн.

Гости узнают, как встречали Новый год в Симбирске, как разыгрывали друг друга и как чудили симбирские дворяне на Рождество.

Заселение в гостиницу.

Пешеходная экскурсия «Рождественский Симбирск» с глинтвейном.

Эта экскурсия погрузит вас в новогодние праздники с головой, вы познакомитесь с обычаями и традициями рождественских и новогодних гуляний в Симбирске с начала 19-20 вв.

Узнаете, где проводилось рождественское архиерейское богослужение, где устраивались балы-маскарады и устанавливались благотворительные новогодние ёлки.

Споëте колядки и рождественские песни под весёлую музыку, поучаствуете в таинственном обряде гадания и узнаете, что год грядущий вам готовит.

Свободное время.