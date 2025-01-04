Город «Дворянин на Волге», где современность органично сочетается с традициями старого губернского города.
Здесь Вы познакомитесь с аристократическим прошлым и с насыщенной
Программа тура по дням
Театрализованная экскурсия, программа "Новый год в дворянском доме" и "Рождественский Симбирск" с глинтвейном
8:30 Встреча гостей на ж/д вокзале.
9:00-12:30Обзорная рождественская автобусно-пешеходная экскурсия по новогоднему Ульяновску.
В Ульяновске сохранилось большое количество зданий в стиле «советская мода». Но у Ульяновска есть секрет — у него есть душа — это старый Симбирск, который живет в сердцах жителей и проглядывает за фасадами зданий из стекла и бетона.
Во время поездки вы посетите сквер И. Н. Ульянова, увидите Покровский некрополь, познакомитесь с историей святого Андрея Блаженного — покровителя города Симбирска. Рассказывают, что даже его мощи, хранящиеся в храме, творят чудеса, а при жизни он умел предсказывать будущее — эти удивительные истории вы услышите на экскурсии.
Вы узнаете тайны и легенда города Семи ветров, прогуляетесь по самому высокому Волжскому Венцу.
Увидите мост «Императорский» и самый длинный речной мост в Европе «Президентский», посетите исторические места Симбирска и сделаете селфи с самой большой буквой Ё в Ульяновске!
10:00-11:00 Завтрак.
12.30-14:00 Пешеходная театрализованная экскурсия «Где был Пушкин» с угощением и посещением музея «Дом Языковых» — в 1833 году этот особняк стал важной вехой в путешествии А. С. Пушкина по «Пугачевским местам» и сегодня предстает перед туристами в своем лучшем облике.
Гости узнают о богатейшей истории дома, в котором бывали поэт-герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов, декабрист В. П. Ивашев, писатель-общественный деятель И. С. Аксаков и другие выдающиеся деятели российской культуры первой половины XIX века.
Интерактивная программа «Однажды у Языковых».
14:30-15:30 Обед «Любимые блюда Пушкина».
16:00-17:00 «Новый год в дворянском доме» — посещение Дома-музея И. А. Гончарова, с интерактивной игровой программой с подарками и сюрпризами.
Познакомимся с традициями семьи Гончаровых, узнаем об истории дома, поднимемся в «часовую» башенку и увидим механизм уникальных часов, созданных в мастерской «Кук и сыновья» — той же фирмой, которая создала и знаменитый Биг-Бэн.
Гости узнают, как встречали Новый год в Симбирске, как разыгрывали друг друга и как чудили симбирские дворяне на Рождество.
Заселение в гостиницу.
Пешеходная экскурсия «Рождественский Симбирск» с глинтвейном.
Эта экскурсия погрузит вас в новогодние праздники с головой, вы познакомитесь с обычаями и традициями рождественских и новогодних гуляний в Симбирске с начала 19-20 вв.
Узнаете, где проводилось рождественское архиерейское богослужение, где устраивались балы-маскарады и устанавливались благотворительные новогодние ёлки.
Споëте колядки и рождественские песни под весёлую музыку, поучаствуете в таинственном обряде гадания и узнаете, что год грядущий вам готовит.
Свободное время.
Усадьба Языковых, Музей городского быта, пешеходная экскурсия «По злачным местам Симбирска»
Завтрак в гостинице.
10:00 Выезд из гостиницы.
Трансфер в р. п. Языково.
Трассовая экскурсия «Вслед за поэтом».
11:00-12:30 Посещение заснеженной «Усадьбы Языковых» — филиала Ульяновского областного краеведческого музея им. И. А. Гончарова.
Родовая усадьба симбирских дворян рода Языковых: замечательного русского поэта Николая Языкова, учёного геолога- палеонтолога и историка Петра Языкова, фольклориста и общественного деятеля Александра Языкова. В сентябре 1833 года усадьбу дважды посетил Александр Пушкин.
Прогулка по парку, где можно полюбоваться елью, которую по преданию посадил А. С. Пушкин.
13:30- 14:30 Обед в «Симбирских традициях».
15:00-16:30 Посещение музея «Городского быта. Симбирск конца 19 – начала 20 века».
В бывшем флигеле, гости прочувствуют таинственную атмосферу старинного дома, украшенного к Рождеству, хозяйка дома в стилизованном костюме н. XX века, расскажет, как проводили домашние вечера в Симбирске, что такое буриме и фанты.
Как дорогим гостям вам будет позволено пройти по всем комнатам дома. Таинственный оракул предскажет вам судьбу. А самому одарённому гостю будет разрешено разбудить «королевский инструмент».
16:30 Авторская пешеходная экскурсия «По злачным местам Симбирска».
На самой неординарной экскурсии, проходя по центральным улицам города, вы узнаете, где и как отдыхали наши предки? Что пили и где брали? Куда бегали за добавкой?
Как проигрывали табуны лошадей и уединялись со свободными дамами. Где обедали деловые люди в XIX веке и договаривались о делах? Чем кормили в ресторанах и из «скольких» блюд состоял обычный обед «обычного» купца в Симбирске? А также в подвалах какого ресторана проводились первые допросы известной певицы?
«Следы» индустрии отдыха в Симбирске ещё не стёрты до конца. Мы подготовили для вас уникальную экскурсию, которая закончится дегустацией симбирских настоек (18+).
Если в группе будут туристы младше 18 лет, для них настойки будут заменены на безалкогольные напитки.
19:30 Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница Октябрьская 3*, Азимут 3* (2-местное)
Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 1 250 руб.
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Взрослые
19600
21100
23100
|Дети (до 14 лет)
18800
20300
22300
Гостиница Radisson 4* (2-местное)
Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 2000 руб.
|Стандарт
|Полулюкс
|Люкс
|Взрослые
22300
24200
27000
|Дети (до 14 лет)
21500
23400
26200
Варианты проживания
Гостиница «Октябрьская» 3
Гостиница «Октябрьская» находится в центре Ульяновска, на берегу реки Волга.
В числе удобств номеров кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi, собственная парковка на территории.
В ресторане гостиницы подаются блюда европейской и русской кухни. Здесь также сервируется завтрак по системе «шведский стол».
Бизнес-путешественники могут воспользоваться залом для проведения конференций.
Гостиница расположена в 10 минутах ходьбы от таких исторический памятников, как Ленинский мемориал, Краеведческий музей им. И. А. Гончарова и Ульяновский драматический театр.
Отель «Азимут» 3
Отель располагается в центральной части города. В шаговой доступности находятся: смотровая площадка набережная реки Волга, парк «Дружбы народов», Ленинский мемориал, Губернаторский дворец культуры, Ульяновский драматический театр им. И. А. Гончарова, Ульяновская областная филармония, ТРК «Версаль».
Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. Гостям доступны услуги лобби-бара, парковки, прачечной, библиотеки. За дополнительную оплату предоставляется услуга хранения багажа.
Номерной фонд представлен разнообразием категорий, от «стандартов» до «апартаментов». Во всех номерах есть кабельное телевидение, телефон, холодильник, фен. Из номеров отеля открывается панорамный вид на Волгу и Ульяновск.
Отель «Radisson Ulyanovsk Hotel» 4
Отель «Radisson Ulyanovsk Hotel» расположен в центре города Ульяновск, вблизи главных административных зданий и бизнес-центров. Благодаря такому удобному местоположению гостевой комплекс подходит не только для деловых поездок, но и для знакомства с городом, его историей и культурными достопримечательностями, которые находятся в шаговой доступности. Недалеко от Radisson располагается набережная реки Волга, с которой открывается шикарный вид на берег с другой стороны.
Отель предоставляет номера различных категорий - от стандарта до люкса, все они оснащены современными удобствами. Каждый из которых включает в себя кондиционер, высокоскоростную сеть Wi-Fi, телевизор со SMART TV и собственную ванную комнату. На территории есть спортивный зал.
Гости могут посетить потрясающий ресторан «Gallery», входящий в состав гостевого комплекса, с европейской кухней и лобби-баром на первом этаже. Здесь же размещён вместительный гардероб, проход на внутреннюю охраняемую парковку, помимо этого, для удобства и комфорта постояльцев работают эскалаторы и лифты. Летом открыта красивая терраса в итальянском стиле во внутреннем дворике. Для самых маленьких предоставляется детское меню.
В 5 минутах ходьбы от здания есть остановки общественного транспорта, с помощью которых можно добраться до любых районов Ульяновска. Расстояние до аэропорта составляет - 11,3 км, а до железнодорожного вокзала - 7,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории, 2-местное размещение
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда, «злачное угощение»
- Девять экскурсионных программ
- Входные билеты в 4 музея, 3 интерактивные программы, 3 авторские пешеходные экскурсионные программы
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 19 человек предоставляется микроавтобус туристического класса в автобусе свободная рассадка)
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Приветственные сувениры для гостей
- Сопровождающий профессиональный гид
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
- Сувениры
- Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.