1 день

Экскурсия по Ульяновску. Музей балалайки. Мастер-класс. Музей Симбирского купечества

Масленичная встреча на ж/д вокзале.

10:00 «Где каша, там и наши» – завтрак с кашей из печи.

10:30- 11:30 Обзорная автобусная по Ульяновску.

У Ульяновска есть секрет – у него есть душа – это старый Симбирск, который живет в сердцах жителей и проглядывает за фасадами зданий из стекла и бетона, на старых улочках центра города за раскидистыми тополями.

На экскурсии вы проедете по современным улицам и историческому центру города, по старому «Императорскому» и самому длинному речному мосту в Европе «Президентскому».

Во время поездки вы познакомитесь с историей святого Андрея Блаженного – покровителя города Симбирска.

Рассказывают, что даже его мощи, хранящиеся в храме, творят чудеса, а при жизни он умел предсказывать будущее – эти удивительные истории вы услышите на экскурсии.

11:30-12:30 На песенно-гастрономическое шоу встречает гостей переборами на старинном русском инструменте Музей балалайки!

Здесь каждый гость может быть не только зрителем, но и активным участником событий.

В программе: балалайки, мастер – класс по игре на старинном музыкальном инструменте в уютном концертном зале, красивая старинная музыка, блины и настоящий душеукрепляющий сбитень на сенгилеевском меду и диких волжских травах.

12:30-14:30 Пешеходная экскурсия «Четыре века Волжского Венца».

На пешеходной экскурсии вы узнаете тайны и легенда города Семи ветров, прогуляетесь по самому высокому Волжскому Венцу, с которого не виден другой берег, посетите исторические места Симбирска и сделаете селфи с самой большой буквой Ё в Ульяновске!

14:30-15:30 Обед в Симбирских традициях.

Вы попробуете блюда по симбирскому меню от бренд-шефа ресторана.

Волжане всегда очень любили рыбные блюда, судак и щука обязательно присутствовали во время праздничных застолий.

Вам удастся отведать одно из любимых рыбных блюд симбирян.

15:30-16:30 Посещение Музея «Симбирского купечества» с интерактивной программой.

Вы умеете танцевать кадриль? Уверены, что нет.

Здесь вас научат этому задорному танцу.

Вы побываете в роскошной усадьбе, воссозданной на месте торговой лавки купцов Жарковых – известных симбирских меценатов.

Вас пригласит на рандеву радушная хозяйка дома, угостит симбирскими напитками, познакомит с традициями праздничных приёмов.

16:30-18:00 «Прогулка по Московской».

Экскурсия для тех, кто любит историю и архитектуру старинных городов.

Вы побываете на нескольких старинных улицах 19 века, сохранивших свой исторический вид.

Увидите музеи, расположенные на двух улицах городского квартала.

Именно на этой экскурсии можно понять, как выглядел старый Симбирск.

Свободное время.

Заселение в гостиницу.

