Программа тура по дням
Экскурсия по Ульяновску. Музей балалайки. Мастер-класс. Музей Симбирского купечества
Масленичная встреча на ж/д вокзале.
10:00 «Где каша, там и наши» – завтрак с кашей из печи.
10:30- 11:30 Обзорная автобусная по Ульяновску.
У Ульяновска есть секрет – у него есть душа – это старый Симбирск, который живет в сердцах жителей и проглядывает за фасадами зданий из стекла и бетона, на старых улочках центра города за раскидистыми тополями.
На экскурсии вы проедете по современным улицам и историческому центру города, по старому «Императорскому» и самому длинному речному мосту в Европе «Президентскому».
Во время поездки вы познакомитесь с историей святого Андрея Блаженного – покровителя города Симбирска.
Рассказывают, что даже его мощи, хранящиеся в храме, творят чудеса, а при жизни он умел предсказывать будущее – эти удивительные истории вы услышите на экскурсии.
11:30-12:30 На песенно-гастрономическое шоу встречает гостей переборами на старинном русском инструменте Музей балалайки!
Здесь каждый гость может быть не только зрителем, но и активным участником событий.
В программе: балалайки, мастер – класс по игре на старинном музыкальном инструменте в уютном концертном зале, красивая старинная музыка, блины и настоящий душеукрепляющий сбитень на сенгилеевском меду и диких волжских травах.
12:30-14:30 Пешеходная экскурсия «Четыре века Волжского Венца».
На пешеходной экскурсии вы узнаете тайны и легенда города Семи ветров, прогуляетесь по самому высокому Волжскому Венцу, с которого не виден другой берег, посетите исторические места Симбирска и сделаете селфи с самой большой буквой Ё в Ульяновске!
14:30-15:30 Обед в Симбирских традициях.
Вы попробуете блюда по симбирскому меню от бренд-шефа ресторана.
Волжане всегда очень любили рыбные блюда, судак и щука обязательно присутствовали во время праздничных застолий.
Вам удастся отведать одно из любимых рыбных блюд симбирян.
15:30-16:30 Посещение Музея «Симбирского купечества» с интерактивной программой.
Вы умеете танцевать кадриль? Уверены, что нет.
Здесь вас научат этому задорному танцу.
Вы побываете в роскошной усадьбе, воссозданной на месте торговой лавки купцов Жарковых – известных симбирских меценатов.
Вас пригласит на рандеву радушная хозяйка дома, угостит симбирскими напитками, познакомит с традициями праздничных приёмов.
16:30-18:00 «Прогулка по Московской».
Экскурсия для тех, кто любит историю и архитектуру старинных городов.
Вы побываете на нескольких старинных улицах 19 века, сохранивших свой исторический вид.
Увидите музеи, расположенные на двух улицах городского квартала.
Именно на этой экскурсии можно понять, как выглядел старый Симбирск.
Свободное время.
Заселение в гостиницу.
Блинная столица Поволжья. Масленичные гуляния
Завтрак в гостинице.
9:00 Выезд в Купеческий Сенгилей – Блинную столицу Поволжья.
Город Сенгилей расположен в живописном месте среди Сенгилеевских гор – предгорий Жигулей.
История города начинается с 1666 года, когда близ древнего городища была основана Сенгилеевская станичная казачья слобода для усиления охраны Симбирской засечной черты.
Здесь можно пройтись по уютным улочкам, по которым когда-то гуляли местные купчихи и купцы.
Сенгилеевская земля хранит множество легенд и сказаний, да и, возможно, здесь спрятан клад Степана Разина.
10:00-14:00 «Славься блинная столица, ждем гостей повеселиться!».
Гости окунутся в атмосферу праздничных гуляний в старинном купеческом городе с экскурсоводом пройдут по замечательным местам города, познакомятся с историей Сенгилея.
Издавна Сенгилей считается центром масленичных гуляний с традиционными хороводами и частушками, фестивалями блинов.
Блинные традиции Сенгилея восходят ко временам его основания, когда на его месте было несколько слобод, которые враждовали между собой, а перемирие наступало только по большим праздникам, особенно на Масленицу.
В эти дни вчерашние обидчики мирились и угощали друг друга.
Столы ломились от блинов, рецепты которых каждая хозяйка держала в секрете.
С тех древних времен выпекание блинов в качестве залога дружбы и примирения стало традицией.
С особым размахом сенгилеевский люд и сейчас гуляет на Масленицу.
На центральной площади, улицах города ставят печи, выносят сковороды, готовят тесто, выпекают блины и блинчики, угощают прохожих.
Кстати, именно в Сенгилее установлен памятник блину, а прежним губернатором была подарена метровая сковорода-блинница, которую торжественно достают для проводов зимы.
Обед (самостоятельно) на ярмарочной площади.
14:00-15:00 Трансфер в г. Ульяновск.
15:00-18:00 «Прогоним метель да морозы, растопим снег веселыми играми, шутками да прибаутками, а для "закликания" весны, как в давние времена, изготовим куклят «Мартиничек».
Гостей ждёт Музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX вв.», «Масленичные забавы», чаепитие из старинного самовара с традиционным русским угощением.
Свободное время для покупок в дорогу.
Трансфер на жд вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница Октябрьская 3*, Азимут 3* (2-местное)
Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 1 250 руб.
|Стандарт
|Взрослые
21 400
|Дети (до 14 лет)
21 100
Гостиница Radisson 4* (2-местное)
Доплата за одноместное размещение в номере категории стандарт – 2000 руб.
|Стандарт
|Взрослые
23 500
|Дети (до 14 лет)
23 200
Варианты проживания
Гостиница «Октябрьская» 3
Гостиница «Октябрьская» находится в центре Ульяновска, на берегу реки Волга.
В числе удобств номеров кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi, собственная парковка на территории.
В ресторане гостиницы подаются блюда европейской и русской кухни. Здесь также сервируется завтрак по системе «шведский стол».
Бизнес-путешественники могут воспользоваться залом для проведения конференций.
Гостиница расположена в 10 минутах ходьбы от таких исторический памятников, как Ленинский мемориал, Краеведческий музей им. И. А. Гончарова и Ульяновский драматический театр.
Отель «Азимут» 3
Отель располагается в центральной части города. В шаговой доступности находятся: смотровая площадка набережная реки Волга, парк «Дружбы народов», Ленинский мемориал, Губернаторский дворец культуры, Ульяновский драматический театр им. И. А. Гончарова, Ульяновская областная филармония, ТРК «Версаль».
Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. Гостям доступны услуги лобби-бара, парковки, прачечной, библиотеки. За дополнительную оплату предоставляется услуга хранения багажа.
Номерной фонд представлен разнообразием категорий, от «стандартов» до «апартаментов». Во всех номерах есть кабельное телевидение, телефон, холодильник, фен. Из номеров отеля открывается панорамный вид на Волгу и Ульяновск.
Отель «Radisson Ulyanovsk Hotel» 4
Отель «Radisson Ulyanovsk Hotel» расположен в центре города Ульяновск, вблизи главных административных зданий и бизнес-центров. Благодаря такому удобному местоположению гостевой комплекс подходит не только для деловых поездок, но и для знакомства с городом, его историей и культурными достопримечательностями, которые находятся в шаговой доступности. Недалеко от Radisson располагается набережная реки Волга, с которой открывается шикарный вид на берег с другой стороны.
Отель предоставляет номера различных категорий - от стандарта до люкса, все они оснащены современными удобствами. Каждый из которых включает в себя кондиционер, высокоскоростную сеть Wi-Fi, телевизор со SMART TV и собственную ванную комнату. На территории есть спортивный зал.
Гости могут посетить потрясающий ресторан «Gallery», входящий в состав гостевого комплекса, с европейской кухней и лобби-баром на первом этаже. Здесь же размещён вместительный гардероб, проход на внутреннюю охраняемую парковку, помимо этого, для удобства и комфорта постояльцев работают эскалаторы и лифты. Летом открыта красивая терраса в итальянском стиле во внутреннем дворике. Для самых маленьких предоставляется детское меню.
В 5 минутах ходьбы от здания есть остановки общественного транспорта, с помощью которых можно добраться до любых районов Ульяновска. Расстояние до аэропорта составляет - 11,3 км, а до железнодорожного вокзала - 7,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Питание - 2 завтрака, 1 обед в ресторане, угощение с блинами
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- 7 экскурсионных программ
- Посещение 3 музеев
- 3 интерактивные программы
- Сопровождающий профессиональный гид - экскурсовод
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ульяновска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Сувениры
- Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.