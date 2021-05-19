Полезная информация об Усть-Илимске
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Местное время в Усть-Илимске
02:3750
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Усть-Илимск
|По-английски
|Ust'-Ilimsk
|Население города
|100 271 чел.
|Аэропорт
|Усть-Илимск UIK
|Часовой пояс
|Asia/Irkutsk
|Средняя высота
|278 м. от уровня моря
Где находится Усть-Илимск на карте
Усть-Илимск