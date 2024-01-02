После завтрака разместимся на снегоходах с санями и помчим на Мультинские озёра. Температура воздуха в горах обычно не опускается ниже −15 градусов Цельсия.

Будем любоваться бескрайними снежными просторами и фотографироваться на фоне вершин. Обед — в формате сухого пайка.

По возвращении на базу согреемся в баньке. Прямо из парилки можно будет нырнуть в сугробы! Вечером поужинаем.