Рождественские каникулы с зимними развлечениями и ночь в домике на пасеке

Промчаться по тайге на санях, нырнуть в сугроб после баньки и устроить пикник в кедровом лесу

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Сидеть дома и доедать новогодние салаты — не для нас.

Предлагаем сразу после наступления 2024 отправиться на Алтай, чтобы ворваться в новый год весело, бодро и активно. Программа подойдёт и взрослым, и детям: будем кататься на лыжах и ватрушках, на санях и снегоходе. А ещё проведём ночь в горах.

Только представьте: маленький домик на пасеке в окружении вершин и лесов, а внутри уютно потрескивает печка.

Ну и какой же праздник без подарков! Вас ждёт профессиональная фотосессия на природе, а в свободное время вы всегда сможете бесплатно взять лыжи для прогулок.
Рождественские каникулы с зимними развлечениями и ночь в домике на пасеке
Рождественские каникулы с зимними развлечениями и ночь в домике на пасеке
Рождественские каникулы с зимними развлечениями и ночь в домике на пасеке
Рождественские каникулы с зимними развлечениями и ночь в домике на пасеке
Рождественские каникулы с зимними развлечениями и ночь в домике на пасеке
Рождественские каникулы с зимними развлечениями и ночь в домике на пасеке
Рождественские каникулы с зимними развлечениями и ночь в домике на пасеке
Рождественские каникулы с зимними развлечениями и ночь в домике на пасеке
Ближайшие даты:
2
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: термобелье, футболка, флисовая кофта, тёплая куртка, шапка, перчатки, тёплые зимние штаны, шерстяные носки, тёплая обувь, снегоходный очки, балаклава.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, заселение и свободное время

Встретим вас в Новосибирске или Барнауле и за доплату доставим до места старта тура — Усть-Коксы. По прибытии заселимся на турбазу. После ужина в кафе у вас будет свободное время.

Прибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное времяПрибытие, заселение и свободное время
2 день

Мультинские озёра

После завтрака разместимся на снегоходах с санями и помчим на Мультинские озёра. Температура воздуха в горах обычно не опускается ниже −15 градусов Цельсия.

Будем любоваться бескрайними снежными просторами и фотографироваться на фоне вершин. Обед — в формате сухого пайка.

По возвращении на базу согреемся в баньке. Прямо из парилки можно будет нырнуть в сугробы! Вечером поужинаем.

Мультинские озёраМультинские озёраМультинские озёраМультинские озёра
3 день

Катание на санях

Сегодня никуда не спешим! Вы сможете хорошенько выспаться, а после завтрака поедем в усадьбу, расположенную в живописном зимнем лесу. Здесь будем кататься на санях, запряжённых лошадьми.

Пообедаем в усадьбе, а на базу вернёмся к вечеру и поужинаем.

Катание на саняхКатание на саняхКатание на санях
4 день

Башталинское плато

Позавтракаем и вновь на снегоходах поедем на Башталинское плато. Перед нам предстанет головокружительная панорама Уймонской долины, а ещё мы увидим гору Белуха во всей красе.

Пообедаем прямо в зимнем кедровом лесу: вас ждут мясные блюда на костре, горячий чай, ароматный глинтвейн и сладкая выпечка.

Желающие смогут прокатиться по склонам Башталинского плато на надувных ватрушках. Вечером вернёмся на базу и поужинаем.

Башталинское платоБашталинское платоБашталинское платоБашталинское плато
5 день

Ночь в домике на пасеке

Сегодня после завтрака отправимся к горе Красная на санях, путь наш пройдёт по заснеженной тайге — лучший новогодний пейзаж. Ночевать будем в уютном домике с печкой на пасеке, а вокруг нас будут горы, звёзды и тишина.

После ужина попаримся в бане.

Ночь в домике на пасекеНочь в домике на пасекеНочь в домике на пасекеНочь в домике на пасеке
6 день

Возвращение в Усть-Коксу

После завтрака вернёмся в Усть-Коксу. Пока будем ехать, вы сможете прокатиться на лыжах, прикреплённых к снегоходу. Пообедаем в кафе, а ужинать будем уже на базе.

Возвращение в Усть-КоксуВозвращение в Усть-КоксуВозвращение в Усть-КоксуВозвращение в Усть-Коксу
7 день

Отъезд

После завтрака поедем назад.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Усть-Кокса, день. За доплату можем встретить вас в Барнауле или Новосибирске
Завершение: Усть-Кокса, утро. За доплату отвезём вас обратно в Барнаул или Новосибирск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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