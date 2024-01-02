Промчаться по тайге на санях, нырнуть в сугроб после баньки и устроить пикник в кедровом лесу
Предлагаем сразу после наступления 2024 отправиться на Алтай, чтобы ворваться в новый год весело, бодро и активно. Программа подойдёт и взрослым, и детям: будем кататься на лыжах и ватрушках, на санях и снегоходе. А ещё проведём ночь в горах.
Только представьте: маленький домик на пасеке в окружении вершин и лесов, а внутри уютно потрескивает печка.
Ну и какой же праздник без подарков! Вас ждёт профессиональная фотосессия на природе, а в свободное время вы всегда сможете бесплатно взять лыжи для прогулок.
янв
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: термобелье, футболка, флисовая кофта, тёплая куртка, шапка, перчатки, тёплые зимние штаны, шерстяные носки, тёплая обувь, снегоходный очки, балаклава.
Программа тура по дням
Прибытие, заселение и свободное время
Встретим вас в Новосибирске или Барнауле и за доплату доставим до места старта тура — Усть-Коксы. По прибытии заселимся на турбазу. После ужина в кафе у вас будет свободное время.
Мультинские озёра
После завтрака разместимся на снегоходах с санями и помчим на Мультинские озёра. Температура воздуха в горах обычно не опускается ниже −15 градусов Цельсия.
Будем любоваться бескрайними снежными просторами и фотографироваться на фоне вершин. Обед — в формате сухого пайка.
По возвращении на базу согреемся в баньке. Прямо из парилки можно будет нырнуть в сугробы! Вечером поужинаем.
Катание на санях
Сегодня никуда не спешим! Вы сможете хорошенько выспаться, а после завтрака поедем в усадьбу, расположенную в живописном зимнем лесу. Здесь будем кататься на санях, запряжённых лошадьми.
Пообедаем в усадьбе, а на базу вернёмся к вечеру и поужинаем.
Башталинское плато
Позавтракаем и вновь на снегоходах поедем на Башталинское плато. Перед нам предстанет головокружительная панорама Уймонской долины, а ещё мы увидим гору Белуха во всей красе.
Пообедаем прямо в зимнем кедровом лесу: вас ждут мясные блюда на костре, горячий чай, ароматный глинтвейн и сладкая выпечка.
Желающие смогут прокатиться по склонам Башталинского плато на надувных ватрушках. Вечером вернёмся на базу и поужинаем.
Ночь в домике на пасеке
Сегодня после завтрака отправимся к горе Красная на санях, путь наш пройдёт по заснеженной тайге — лучший новогодний пейзаж. Ночевать будем в уютном домике с печкой на пасеке, а вокруг нас будут горы, звёзды и тишина.
После ужина попаримся в бане.
Возвращение в Усть-Коксу
После завтрака вернёмся в Усть-Коксу. Пока будем ехать, вы сможете прокатиться на лыжах, прикреплённых к снегоходу. Пообедаем в кафе, а ужинать будем уже на базе.
Отъезд
После завтрака поедем назад.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Усть-Кокса, день. За доплату можем встретить вас в Барнауле или НовосибирскеЗавершение: Усть-Кокса, утро. За доплату отвезём вас обратно в Барнаул или Новосибирск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.