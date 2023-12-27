Валдай окружён красивейшими лесами и реками, да и памятников старины здесь не перечесть.



Что делать, если у вас есть всего один день, чтобы заглянуть в этот старинный городок? Мы покажем вам лучшие места, пропитанные историей и спокойствием.



Чарующие виды Валдайского озера, прогулка по улочкам с памятниками и Иверский монастырь — в нашей программе.