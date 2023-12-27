Погрузиться в историю и легенды «столицы озёрного края»
Валдай окружён красивейшими лесами и реками, да и памятников старины здесь не перечесть.
Что делать, если у вас есть всего один день, чтобы заглянуть в этот старинный городок? Мы покажем вам лучшие места, пропитанные историей и спокойствием.
Чарующие виды Валдайского озера, прогулка по улочкам с памятниками и Иверский монастырь — в нашей программе.
Что делать, если у вас есть всего один день, чтобы заглянуть в этот старинный городок? Мы покажем вам лучшие места, пропитанные историей и спокойствием.
Чарующие виды Валдайского озера, прогулка по улочкам с памятниками и Иверский монастырь — в нашей программе.
Ближайшие даты:
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
30
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Описание
Что вас ожидает
- Экскурсия начинается с живописного западного берега озера Валдай, где вы насладитесь тишиной и покоем. Далее нас ждёт Троицкая торговая площадь, которую неспроста называют душой города. Здесь возвышаются Троицкий собор и Введенская церковь — важнейшие православные святыни.
- Затем мы посетим улицу Луначарского, где увидим два уникальных памятника — «Девушку с баранками» и «Валдайскую подкову». После этого погрузимся в средневековую атмосферу, посетив Дворцовую площадь с её архитектурными шедеврами — дворцом Екатерины и Екатерининской церковью.
- Не оставим мы без внимания и памятный знак «Первым жителям Валдая», воздающий дань уважения основателям города. Иверская часовня и Кузнечная площадь также включены в наш маршрут, что позволит окунуться в уникальную атмосферу этих мест.
- В конце экскурсии мы посетим Иверский монастырь — главный символ города и один из важных центров православного паломничества. Изучая сохранившиеся и восстановленные постройки, поговорим об основании обители в период Раскола церкви, архитектуре памятника и месте монастыря среди других святынь новгородской земли.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
- Поездка до Иверского монастыря занимает примерно 20 минут и проходит на такси, стоимость такси включена в цену экскурсии.
- При желании вы можете воспользоваться собственным автомобилем, в котором должно быть место для гида.
- Также к вашим услугам аренда машины: легковой — 850 руб. /час, минивэн — 1000 руб. /час, микроавтобус — 1300 руб. / час.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Валдае
Провела экскурсии для 6197 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
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