Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря

Осмотрим Валдайский Иверский Святоозерский мужской монастырь XVII века

Осмотрим Валдайский Иверский Святоозерский мужской монастырь XVII века.

Побываем в Музее колоколов, разместившемся в дворцовой церкви во имя Великомученицы Святой Екатерины (XVIII в. ). Увидим экспонаты, некоторые из которых датируются XVI веком.

Посетим экспозиции Музейного колокольного центра, в которых ознакомимся с колокольной историей с глубокой древности до наших дней.
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря
Обзорная экскурсия по Валдаю с посещением музеев и Иверского монастыря

Что вы увидите 🤩

  • Валдайский Иверский Святоозерский мужской монастырь XVII века
  • Музей колоколов
  • Дворцовой церковь во имя Великомученицы Святой Екатерины (XVIII в. )
  • Экспозиции Музейного колокольного центра
  • Музей Уездного города
Что вас ждет
Осмотрим Валдайский Иверский Святоозерский мужской монастырь XVII века, расположенный на Сельвицком острове. На его территории стоит Успенский собор, сохранившийся в неизменном виде до наших дней.
Побываем в Музее колоколов, разместившемся в дворцовой церкви во имя Великомученицы Святой Екатерины (XVIII в. ). Увидим экспонаты, некоторые из которых датируются XVI веком. Посетим экспозиции Музейного колокольного центра, в которых ознакомимся с колокольной историей с глубокой древности до наших дней.
Пройдем в Музей уездного города. Он расположился в старинном особняке XIX столетия. Экспозиция представлена пятью залами, в которых выставлены фотографии, личные вещи и документы жителей Валдая XIX—XX вв. еков.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
5 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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