Что вас ждет

Осмотрим Валдайский Иверский Святоозерский мужской монастырь XVII века, расположенный на Сельвицком острове. На его территории стоит Успенский собор, сохранившийся в неизменном виде до наших дней.

Побываем в Музее колоколов, разместившемся в дворцовой церкви во имя Великомученицы Святой Екатерины (XVIII в. ). Увидим экспонаты, некоторые из которых датируются XVI веком. Посетим экспозиции Музейного колокольного центра, в которых ознакомимся с колокольной историей с глубокой древности до наших дней.

Пройдем в Музей уездного города. Он расположился в старинном особняке XIX столетия. Экспозиция представлена пятью залами, в которых выставлены фотографии, личные вещи и документы жителей Валдая XIX—XX вв. еков.