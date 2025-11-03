Мои заказы

«Уездный город В»: вокруг Валдая без гида

Познакомиться с главными достопримечательностями и скрытыми жемчужинами на прогулке с чат-ботом
Добро пожаловать в уникальный уголок с характерной для уездного города Российской империи архитектурой. Вы погрузитесь в жизнь провинциального местечка, сохранившего традиции и самобытность прошлого.

Послушаете любопытные факты о быте и традициях, полюбуетесь деталями, которые на первый взгляд кажутся скрытыми. И почувствуете уникальную атмосферу Валдая!
5
1 отзыв
«Уездный город В»: вокруг Валдая без гида© Ксения

Описание экскурсии

  • Вы прогуляетесь по старинным улочкам Валдая с его деревянной и каменной архитектурой 17–19 веков и прочувствуете особую атмосферу прошлого
  • Разберётесь в некоторых интересных нюансах купеческого архитектурного стиля
  • Поймёте, как выглядел провинциальный маркетинг в дореволюционной России и почему Валдай обошёл всех в своих рекламных приёмах
  • Выясните, почему Екатерина II так любима и почитаема местными жителями

А ещё вы откроете для себя множество интересных и необычных фактов о городе.

Вы узнаете:

  • о связи Валдая и персонажах Пушкина и Гоголя
  • благодаря чему город стал известен в 19 веке
  • какие передовые идеи воплощались в дореволюционном Валдае раньше других губерний
  • что искали и находили знаменитые путешественники в 18–19 веках в этом уездном городке

И не только!

Организационные детали

  • Обратите внимание, эта экскурсия проходит без участия гида. После бронирования экскурсии я свяжусь с вами и отправлю доступ к боту в мессенджере Telegram
  • Убедитесь, что у вас есть стабильное интернет-подключение, возьмите с собой наушники, смартфон или планшет лучше зарядить
  • При необходимости я отвечу на ваши вопросы онлайн

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Февральская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Валдае
Провела экскурсии для 112 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Ксения. Моя увлечённость культурой и искусством началась с музыкального образования, а затем выросла в интерес к истории, живописи, архитектуре и моде. Я занимаюсь организацией экскурсий по
читать дальше

прекрасным Санкт-Петербургу и Кингисеппу. Моя уникальная способность — находить необычную информацию, выстраивать логику и взаимосвязь деталей и строить оптимальные маршруты по городу, чтобы легко и содержательно открывать все секреты. Приглашаю любознательных гостей города и его жителей вместе влюбляться в Ленинградскую область!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
3 ноя 2025
Большое спасибо за прекрасный рассказ о Валдае. Мы получили большое удовльствие от прогулки по уездному городу. Все изложено очень подробно и понятно.

Входит в следующие категории Валдая

