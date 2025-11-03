Добро пожаловать в уникальный уголок с характерной для уездного города Российской империи архитектурой. Вы погрузитесь в жизнь провинциального местечка, сохранившего традиции и самобытность прошлого. Послушаете любопытные факты о быте и традициях, полюбуетесь деталями, которые на первый взгляд кажутся скрытыми. И почувствуете уникальную атмосферу Валдая!

Ваш гид в Валдае

Ксения Ваш гид в Валдае

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по старинным улочкам Валдая с его деревянной и каменной архитектурой 17–19 веков и прочувствуете особую атмосферу прошлого

Разберётесь в некоторых интересных нюансах купеческого архитектурного стиля

Поймёте, как выглядел провинциальный маркетинг в дореволюционной России и почему Валдай обошёл всех в своих рекламных приёмах

Выясните, почему Екатерина II так любима и почитаема местными жителями

А ещё вы откроете для себя множество интересных и необычных фактов о городе.

Вы узнаете:

о связи Валдая и персонажах Пушкина и Гоголя

благодаря чему город стал известен в 19 веке

какие передовые идеи воплощались в дореволюционном Валдае раньше других губерний

что искали и находили знаменитые путешественники в 18–19 веках в этом уездном городке

И не только!

Организационные детали