Приглашаем вас погулять по историческим улицам Великого Устюга. Вы посетите величественное Соборное дворище с Успенским собором и храмом Иоанна Устюжского, а также откроете для себя древний Архиерейский дом. А в завершинии вашего путешествия вы посетите музей-мастерскую «Озорной волчок», где вы познакомитесь с историей старинных волчков, услышите их удивительные звуки, научитесь запускать и раскрасите свой волчок на мастер-классе.

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