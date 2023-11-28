Прогулка по Великому Устюгу и Музей «Озорного Волчка»

Индивидуальная экскурсия в Великом Устюге
Приглашаем вас погулять по историческим улицам Великого Устюга. Вы посетите величественное Соборное дворище с Успенским собором и храмом Иоанна Устюжского, а также откроете для себя древний Архиерейский дом. А в завершинии вашего путешествия вы посетите музей-мастерскую «Озорной волчок», где вы познакомитесь с историей старинных волчков, услышите их удивительные звуки, научитесь запускать и раскрасите свой волчок на мастер-классе.
Прогулка по Великому Устюгу и Музей «Озорного Волчка»
Прогулка по Великому Устюгу и Музей «Озорного Волчка»
Прогулка по Великому Устюгу и Музей «Озорного Волчка»
Прогулка по Великому Устюгу и Музей «Озорного Волчка»
Прогулка по Великому Устюгу и Музей «Озорного Волчка»
Прогулка по Великому Устюгу и Музей «Озорного Волчка»
Ближайшие даты:
28
ноя
29
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30
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Что вас ожидает:

  • Вологодский кремль
  • Софийский собор
  • Комплекс Архиерейского двора
  • Церковь Покрова XVIII века
  • Соборная горка
  • Купеческие и дворянские особняки
  • Музей «Озорной Волчок»

Описание

Обзорная экскурсия по городу

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Великому Устюгу, одному из старейших городов Русского Севера! Мы отправимся в прошлое, где увидим здания XVII-XIX веков. Посетим Соборное дворище, сердце города с его величественными храмами. Заглянем в Успенский собор, послушаем звон его колоколов. Затем побываем в храме Иоанна Устюжского и узнаем о святом Прокопии Праведном. Окунемся в историю, увидев Архиерейский дом с его древними постройками. Уделим внимание Церкви Вознесения на торгу, самому старому зданию города. И, конечно, не пропустим Михайло-Архангельский монастырь, где время словно остановилось, сохраняя дух давних лет. Экскурсия по музею «Озорной волчок»В музее-мастерской «Озорной волчок» ждет вас удивительное приключение! Здесь мы познакомимся с одной из самых старинных игрушек — волчком. Вы услышите удивительный звук деревянного волчка, увидите самые необычные экземпляры и даже научитесь их запускать! На мастер-классе каждый сможет раскрасить свой волчок и забрать его домой как память об этом необычном месте. Важная информация:• Входной билет и экскурсия по музею — 400 руб. с человека, дети до 3-х лет бесплатно.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит
  • Входной билет и экскурсия по музею - 400 руб. с человека
  • Дети до 3-х лет бесплатно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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