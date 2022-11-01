Добро пожаловать в Великий Устюг

Погулять по историческому центру, посетить старинные храмы и узнать о городе самое интересное

Великий Устюг — древний и самобытный город Русского Севера.

Вы познакомитесь с яркими вехами его жизни и услышите о «сынах устюжской земли», внесших огромный вклад в освоение Сибири.

Осмотрите изнутри великолепные храмы, пройдете по набережной Сухоны и полюбуетесь купеческими особняками.
Добро пожаловать в Великий Устюг
Добро пожаловать в Великий Устюг
Добро пожаловать в Великий Устюг
Добро пожаловать в Великий Устюг
Добро пожаловать в Великий Устюг
Добро пожаловать в Великий Устюг
Добро пожаловать в Великий Устюг
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Описание

Что вас ожидает

Великий Устюг во всей красе

Я покажу вам все главные достопримечательности города. В программе экскурсии:

  • Соборное дворище — древнейшая площадь города. Ее доминантой является
    величественный Успенский собор. Вы узнаете, почему именно ему было суждено стать первым каменным храмом на Русском Севере и кто «жаловал» деньги на его строительство.
  • Собор Прокопия Праведного — вы увидите резной золоченый пятиярусный иконостас XVIII века. Познакомитесь с житием Святого Прокопия и услышите, как он спас наш город от уничтожения каменной тучей.
  • Набережная Сухоны — этой живописной реке город обязан своей славой, богатством и величием. Гуляя по набережной, мы поговорим о первом славянском поселении Глядене и о великих «русских колумбах», уходивших из Великого Устюга в неизведанную Сибирь.
  • Михайло-Архангельский монастырь — основанный монахом Киприаном в 1212 году, он гордо носит титул старейшего храма города. Я расскажу о связанных с ним историях и великих людях.
  • Успенская улица — здесь располагались богатые купеческие особняки, торговые заведения, административные и общественные здания. Вы увидите, что осталось от них в наши дни.
  • Церковь Вознесения — вы впечатлитесь исключительным богатством ее декоративного убранства и проникнетесь историей любви двух молодых людей, сумевших пронести ее до глубокой старости.
  • Городище — долгое время краеведы считали, что именно в этом месте началось освоение Устюга. Я раскрою, так ли это и что интересного здесь происходило.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Семену Дежневу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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