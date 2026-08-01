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Добро пожаловать в Великий Устюг

Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Великий Устюг, город с богатым историческим наследием, открывает свои двери для путешественников.

Эта индивидуальная экскурсия позволит вам ощутить дух Русского Севера, узнать о великих людях, внесших вклад в освоение Сибири, и
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посетить места, где история оживает перед вашими глазами.

Вас ждет знакомство с Успенским собором, первым каменным храмом на Русском Севере, и Собором Прокопия Праведного с его великолепным иконостасом XVIII века.

Прогулка по набережной Сухоны погрузит вас в истории первых славянских поселений и отважных исследователей.

Михайло-Архангельский монастырь, основанный в 1212 году, раскроет перед вами страницы древней истории.

Успенская улица с ее купеческими особняками и Церковь Вознесения с уникальным декором расскажут о былой славе и культуре города. И, наконец, городище, где началось освоение Устюга, откроет свои тайны.

Эта экскурсия не требует дополнительных расходов и проводится пешком, что позволит вам насладиться красотой города в полной мере

5
70 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🌊 Живописные виды на реку Сухону
  • 🕍 Уникальные храмы и монастыри
  • 🏰 Богатая культурная программа

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Великого Устюга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа радует глаз зеленью и цветением. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой и ранней весной, с ноября по апрель, прогулки будут менее комфортными из-за низких температур и снега, но город всё равно остаётся доступным для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Добро пожаловать в Великий Устюг
Добро пожаловать в Великий Устюг
Добро пожаловать в Великий Устюг

Что можно увидеть

  • Соборное дворище
  • Собор Прокопия Праведного
  • Набережная Сухоны
  • Михайло-Архангельский монастырь
  • Успенская улица
  • Церковь Вознесения
  • Городище

Описание экскурсии

Великий Устюг во всей красе

Я покажу вам все главные достопримечательности города. В программе экскурсии:

  • Соборное дворище — древнейшая площадь города. Ее доминантой является
    величественный Успенский собор. Вы узнаете, почему именно ему было суждено стать первым каменным храмом на Русском Севере и кто «жаловал» деньги на его строительство.
  • Собор Прокопия Праведного — вы увидите резной золоченый пятиярусный иконостас XVIII века. Познакомитесь с житием Святого Прокопия и услышите, как он спас наш город от уничтожения каменной тучей.
  • Набережная Сухоны — этой живописной реке город обязан своей славой, богатством и величием. Гуляя по набережной, мы поговорим о первом славянском поселении Глядене и о великих «русских колумбах», уходивших из Великого Устюга в неизведанную Сибирь.
  • Михайло-Архангельский монастырь — основанный монахом Киприаном в 1212 году, он гордо носит титул старейшего храма города. Я расскажу о связанных с ним историях и великих людях.
  • Успенская улица — здесь располагались богатые купеческие особняки, торговые заведения, административные и общественные здания. Вы увидите, что осталось от них в наши дни.
  • Церковь Вознесения — вы впечатлитесь исключительным богатством ее декоративного убранства и проникнетесь историей любви двух молодых людей, сумевших пронести ее до глубокой старости.
  • Городище — долгое время краеведы считали, что именно в этом месте началось освоение Устюга. Я раскрою, так ли это и что интересного здесь происходило.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Семену Дежневу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Великом Устюге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 779 туристов
Всем здравствуйте! Меня зовут Мария. Я родилась и живу в Великом Устюге, работаю в местном музее-заповеднике. Очень люблю родной город и его славную многовековую историю. С радостью поделюсь накопленными знаниями и покажу всё самое интересное.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
4
3
2
1
Татьяна
Хотим сказать огромное спасибо Марии за незабываемую экскурсию по Великому Устюгу! Мы были в городе впервые, и Мария стала для нас настоящим проводником в его удивительную историю.

С первых минут мы
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чувствовали себя не туристами, а долгожданными гостями, которых ведут за руку по любимому городу. Рассказ был структурированным, живым и невероятно интересным, благодаря которому мы узнали о ключевых вехах истории Великого Устюга.

Особенно приятно, что Мария сумела заинтересовать и увлечь гостей любого возраста, отвечала на все вопросы, дополняла рассказ любопытными деталями.

Мария, спасибо вам за увлечённость, за любовь к родному городу, которой вы щедро делитесь, и за то, что наш визит в Великий Устюг стал по-настоящему ярким и запоминающимся! Всем, кто хочет по-настоящему узнать и полюбить этот древний город, искренне рекомендуем экскурсии с Марией!

Хотим сказать огромное спасибо Марии за незабываемую экскурсию по Великому Устюгу! Мы были в городе впервые,
Хотим сказать огромное спасибо Марии за незабываемую экскурсию по Великому Устюгу! Мы были в городе впервые,
Хотим сказать огромное спасибо Марии за незабываемую экскурсию по Великому Устюгу! Мы были в городе впервые,
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Анна
Мария провела экскурсию для двух семей, младшему ребёнку 7 лет. Всем участникам экскурсия понравилась. Мария работает в музее и имеет соответствующее образование, коренная Устюжанка. Прогулялись с удовольствием, город запомнился.

После экскурсии
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по совету Марии самостоятельно поднялись на колокольню успенского собора, звонарь-композитор Николай рассказал про Колокольные звоны и показал несколько. Всем советую: прекрасные виды и масса впечатлений.

Мария показывала на фото укрупненные элементы церкви Сергия Радонежского, после экскурсии самостоятельно переходили Сухону, смотрели.

Мария провела экскурсию для двух семей, младшему ребёнку 7 лет. Всем участникам экскурсия понравилась. Мария работает
Мария провела экскурсию для двух семей, младшему ребёнку 7 лет. Всем участникам экскурсия понравилась. Мария работает
Мария провела экскурсию для двух семей, младшему ребёнку 7 лет. Всем участникам экскурсия понравилась. Мария работает
Мария провела экскурсию для двух семей, младшему ребёнку 7 лет. Всем участникам экскурсия понравилась. Мария работает
Мария провела экскурсию для двух семей, младшему ребёнку 7 лет. Всем участникам экскурсия понравилась. Мария работает
Мария провела экскурсию для двух семей, младшему ребёнку 7 лет. Всем участникам экскурсия понравилась. Мария работает
Мария провела экскурсию для двух семей, младшему ребёнку 7 лет. Всем участникам экскурсия понравилась. Мария работает
Мария провела экскурсию для двух семей, младшему ребёнку 7 лет. Всем участникам экскурсия понравилась. Мария работает
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Были в Великом Устюге впервые. Экскурсия с Марией — лучшее, что можно сделать в первый день. Всё структурированно, живо и интересно. Чувствовали себя не туристами, а гостями, которых ведут за руку. Спасибо!
Были в Великом Устюге впервые. Экскурсия с Марией — лучшее, что можно сделать в первый день.
Были в Великом Устюге впервые. Экскурсия с Марией — лучшее, что можно сделать в первый день.
Были в Великом Устюге впервые. Экскурсия с Марией — лучшее, что можно сделать в первый день.
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О
Мы очень рады, что знакомство с Великим Устюгом у нас началось с этой экскурсии. Мария - влюблённый в свой город человек, и рассказывает о нём увлекательно и вдохновенно. Экскурсия была информационно насыщенной. Два часа пролетели совершенно незаметно и оставили тёплые впечатления о городе и устюжанах.
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А
Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит свой город, гордится им! Были на экскурсии с детьми - остались очень довольны! Благодарим 🌺
Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит
Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит
Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит
Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит
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О
Хотим выразить огромную благодарность Марии за очень интересную экскурсию. В Великом Устюге были впервые. Вопросов у нас было много, на все получили ответы. Марию рекомендуем! Будем в Устюге - обязательно к ней придем еще!!!
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