Великий Устюг — древний и самобытный город Русского Севера. Вы познакомитесь с яркими вехами его жизни и услышите о «сынах устюжской земли», внесших огромный вклад в освоение Сибири. Осмотрите изнутри великолепные храмы, пройдете по набережной Сухоны и полюбуетесь купеческими особняками.

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