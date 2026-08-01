Великий Устюг, город с богатым историческим наследием, открывает свои двери для путешественников.Эта индивидуальная экскурсия позволит вам ощутить дух Русского Севера, узнать о великих людях, внесших вклад в освоение Сибири, и

посетить места, где история оживает перед вашими глазами. Вас ждет знакомство с Успенским собором, первым каменным храмом на Русском Севере, и Собором Прокопия Праведного с его великолепным иконостасом XVIII века. Прогулка по набережной Сухоны погрузит вас в истории первых славянских поселений и отважных исследователей. Михайло-Архангельский монастырь, основанный в 1212 году, раскроет перед вами страницы древней истории. Успенская улица с ее купеческими особняками и Церковь Вознесения с уникальным декором расскажут о былой славе и культуре города. И, наконец, городище, где началось освоение Устюга, откроет свои тайны. Эта экскурсия не требует дополнительных расходов и проводится пешком, что позволит вам насладиться красотой города в полной мере

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Великого Устюга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа радует глаз зеленью и цветением. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой и ранней весной, с ноября по апрель, прогулки будут менее комфортными из-за низких температур и снега, но город всё равно остаётся доступным для посещения.

Сейчас август — это идеальное время.