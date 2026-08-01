Великий Устюг, город с богатым историческим наследием, открывает свои двери для путешественников.
Эта индивидуальная экскурсия позволит вам ощутить дух Русского Севера, узнать о великих людях, внесших вклад в освоение Сибири, и
Эта индивидуальная экскурсия позволит вам ощутить дух Русского Севера, узнать о великих людях, внесших вклад в освоение Сибири, и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🌊 Живописные виды на реку Сухону
- 🕍 Уникальные храмы и монастыри
- 🏰 Богатая культурная программа
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Великого Устюга - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа радует глаз зеленью и цветением. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой и ранней весной, с ноября по апрель, прогулки будут менее комфортными из-за низких температур и снега, но город всё равно остаётся доступным для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Соборное дворище
- Собор Прокопия Праведного
- Набережная Сухоны
- Михайло-Архангельский монастырь
- Успенская улица
- Церковь Вознесения
- Городище
Описание экскурсии
Великий Устюг во всей красе
Я покажу вам все главные достопримечательности города. В программе экскурсии:
- Соборное дворище — древнейшая площадь города. Ее доминантой является
величественный Успенский собор. Вы узнаете, почему именно ему было суждено стать первым каменным храмом на Русском Севере и кто «жаловал» деньги на его строительство.
- Собор Прокопия Праведного — вы увидите резной золоченый пятиярусный иконостас XVIII века. Познакомитесь с житием Святого Прокопия и услышите, как он спас наш город от уничтожения каменной тучей.
- Набережная Сухоны — этой живописной реке город обязан своей славой, богатством и величием. Гуляя по набережной, мы поговорим о первом славянском поселении Глядене и о великих «русских колумбах», уходивших из Великого Устюга в неизведанную Сибирь.
- Михайло-Архангельский монастырь — основанный монахом Киприаном в 1212 году, он гордо носит титул старейшего храма города. Я расскажу о связанных с ним историях и великих людях.
- Успенская улица — здесь располагались богатые купеческие особняки, торговые заведения, административные и общественные здания. Вы увидите, что осталось от них в наши дни.
- Церковь Вознесения — вы впечатлитесь исключительным богатством ее декоративного убранства и проникнетесь историей любви двух молодых людей, сумевших пронести ее до глубокой старости.
- Городище — долгое время краеведы считали, что именно в этом месте началось освоение Устюга. Я раскрою, так ли это и что интересного здесь происходило.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Семену Дежневу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Великом Устюге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 779 туристов
Всем здравствуйте! Меня зовут Мария. Я родилась и живу в Великом Устюге, работаю в местном музее-заповеднике. Очень люблю родной город и его славную многовековую историю. С радостью поделюсь накопленными знаниями и покажу всё самое интересное.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотим сказать огромное спасибо Марии за незабываемую экскурсию по Великому Устюгу! Мы были в городе впервые, и Мария стала для нас настоящим проводником в его удивительную историю.
С первых минут мы
С первых минут мы
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Мария провела экскурсию для двух семей, младшему ребёнку 7 лет. Всем участникам экскурсия понравилась. Мария работает в музее и имеет соответствующее образование, коренная Устюжанка. Прогулялись с удовольствием, город запомнился.
После экскурсии
После экскурсии
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Были в Великом Устюге впервые. Экскурсия с Марией — лучшее, что можно сделать в первый день. Всё структурированно, живо и интересно. Чувствовали себя не туристами, а гостями, которых ведут за руку. Спасибо!
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О
Мы очень рады, что знакомство с Великим Устюгом у нас началось с этой экскурсии. Мария - влюблённый в свой город человек, и рассказывает о нём увлекательно и вдохновенно. Экскурсия была информационно насыщенной. Два часа пролетели совершенно незаметно и оставили тёплые впечатления о городе и устюжанах.
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А
Огромное спасибо Марии за увлекательную и интересную прогулку - экскурсию. Мария тот человек, который искреннее любит свой город, гордится им! Были на экскурсии с детьми - остались очень довольны! Благодарим 🌺
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О
Хотим выразить огромную благодарность Марии за очень интересную экскурсию. В Великом Устюге были впервые. Вопросов у нас было много, на все получили ответы. Марию рекомендуем! Будем в Устюге - обязательно к ней придем еще!!!
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