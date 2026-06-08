Еще несколько необычных экскурсий в Великом Устюге

Старые города полны тайн, но если взять с собой на прогулку краеведа, то они раскроют свои секреты.
Мы переместимся на тысячу лет назад — и, продвигаясь по маршруту, проследим по храмам и монастырям, улочкам и особнякам за историей Великого Устюга.
Я объясню, почему именно так складывалась его судьба, и поделюсь яркими и занимательными фактами о памятниках и жителях.
Мы переместимся на тысячу лет назад — и, продвигаясь по маршруту, проследим по храмам и монастырям, улочкам и особнякам за историей Великого Устюга.
Я объясню, почему именно так складывалась его судьба, и поделюсь яркими и занимательными фактами о памятниках и жителях.
Описание экскурсии
Глубокая древность
- Наша экскурсия начнётся на набережной: именно здесь зародился город. Вы разберётесь, что привело русских людей в эти суровые края, услышите о наших первопроходцах и поймете, почему Устюг стал Великим.
- Далее посетим Соборное дворище — исторический, в прошлом административный центр. Вы осмотрите его храмовую архитектуру и узнаете, как в Северной Руси сформировался мощный форпост православия. Здесь же мы зайдём в Прокопиевский собор и полюбуемся тончайшей резьбой деревянного иконостаса. Я расскажу о небесном покровителе города — святом Прокопии Праведном, который сменил веру, а потом поменял и образ жизни.
- А дальше по древней улочке (ей больше 800 лет!) мы пройдём в Михайло-Архангельский монастырь, основанный монахом Киприаном, и обсудим, какой путь он придумал для обретения святости.
Путешествие во времени
Шаг за шагом, исследуя новые достопримечательности, мы будем продвигаться ближе к современности. Рассматривая изразцы 17-го века на Спасо-Преображенском соборе, поговорим о событиях, которые невероятно обогатили устюжан — и о том, как это богатство воплотили в храмах, ремеслах, иконописи. Советский проспект и его купеческие особняки перенесут нас в 19 век. А завершится прогулка на площади Ленина, где вы увидите первую советскую постройку и услышите о судьбе Великого Устюга в прошлом столетии.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная: советую выбирать удобную обувь и одеваться по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский переулок, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Великом Устюге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2093 туристов
Я родился и вырос в прекрасном Великий Устюг. Когда ты ходишь мимо древних храмов в школу, невозможно удержаться от того, чтобы не залезть в них по пути домой. С детства
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 200 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
с
Отдичный экскурсовод, настоятельно рекомендую
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Михаил прекрасный рассказчик. Увлеченно рассказывает о родном городе, глубокие исторические знания. Однозначно рекомендую
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О
Брали экскурсию 3.11.2025 для семьи из 4 человек, чтобы узнать побольше о городе. Отличный экскурсовод, знает очень много, рассказал ключевые вещи про город, ответил на все вопросы. На экскурсию пришел с микрофоном, даже в более крупных городах не всегда экскурсоводы так подготовлены. Экскурсия понравилось, рекомендуем!
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А
Дата посещения: 12 июл 2025
Спасибо огромное Михаилу за интересную, познавательную экскурсию. 2часа пролетели незаметно, дети остались под впечатлением от всего увиденного и услышанного. Я очень хотела, чтобы они прониклись историей моего любимого города и
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К
Спасибо большое, огромная благодарность за эти два часа прогулки по городу. Было очень интересно слушать и познавательно.
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Е
Мы в восторге от прогулки с Михаилом, в то, как он влюблен в свое дело. Очень интересно и легко был подан материал, много новых фактов узнали.
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