Еще несколько необычных экскурсий в Великом Устюге

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Старые города полны тайн, но если взять с собой на прогулку краеведа, то они раскроют свои секреты.



Мы переместимся на тысячу лет назад — и, продвигаясь по маршруту, проследим по храмам и монастырям, улочкам и особнякам за историей Великого Устюга.



Я объясню, почему именно так складывалась его судьба, и поделюсь яркими и занимательными фактами о памятниках и жителях. 5 200 отзывов

Михаил Ваш гид в Великом Устюге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия от 4930 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 200 отзывов 2 часа 1-10 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Глубокая древность Наша экскурсия начнётся на набережной: именно здесь зародился город. Вы разберётесь, что привело русских людей в эти суровые края, услышите о наших первопроходцах и поймете, почему Устюг стал Великим.

Далее посетим Соборное дворище — исторический, в прошлом административный центр. Вы осмотрите его храмовую архитектуру и узнаете, как в Северной Руси сформировался мощный форпост православия. Здесь же мы зайдём в Прокопиевский собор и полюбуемся тончайшей резьбой деревянного иконостаса. Я расскажу о небесном покровителе города — святом Прокопии Праведном, который сменил веру, а потом поменял и образ жизни.

А дальше по древней улочке (ей больше 800 лет!) мы пройдём в Михайло-Архангельский монастырь, основанный монахом Киприаном, и обсудим, какой путь он придумал для обретения святости. Путешествие во времени Шаг за шагом, исследуя новые достопримечательности, мы будем продвигаться ближе к современности. Рассматривая изразцы 17-го века на Спасо-Преображенском соборе, поговорим о событиях, которые невероятно обогатили устюжан — и о том, как это богатство воплотили в храмах, ремеслах, иконописи. Советский проспект и его купеческие особняки перенесут нас в 19 век. А завершится прогулка на площади Ленина, где вы увидите первую советскую постройку и услышите о судьбе Великого Устюга в прошлом столетии. Организационные детали Экскурсия пешеходная: советую выбирать удобную обувь и одеваться по погоде.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Место начала и завершения? У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский переулок, д. 1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Михаил — ваш гид в Великом Устюге Организатор данного мероприятия На сайте с 2020 года Обычно отвечает за 10 минут Провёл экскурсии для 2093 туристов читать дальше уменьшить наше мальчишеское воображение бередили легенды о подземных ходах и древних кладах, мы забирались на колокольни и любовались открывающимися видами, рассматривали остатки удивительных настенных росписей, пытались найти монеты в изразцовых печах. Став взрослым, я увлекся краеведением, а сейчас с удовольствием рассказываю о городе нашим гостям. Я родился и вырос в прекрасном Великий Устюг. Когда ты ходишь мимо древних храмов в школу, невозможно удержаться от того, чтобы не залезть в них по пути домой. С детства Задать вопрос