Еще несколько необычных экскурсий в Великом Устюге

Что вас ожидает

Глубокая древность

Наша экскурсия ⛳ начнется на набережной: именно здесь зародился город 🏙️. Вы разберетесь, что привело русских людей в эти суровые края, услышите о наших первопроходцах, и поймете, почему Устюг стал Великим.

Далее посетим Соборное дворище — исторический, в прошлом административный центр. Вы осмотрите его коллекцию храмовой архитектуры и узнаете, как в Северной Руси сформировался мощный форпост православия. Здесь же мы зайдем в Прокопиевский собор и полюбуемся тончайшей резьбой деревянного иконостаса. Я расскажу о небесном покровителе города — святом Прокопии Праведном, который сменил веру, а потом поменял и образ жизни.

А дальше по древней улочке (ей больше 800 лет!) мы пройдем в Михайло-Архангельский монастырь, основанный монахом Киприаном, и обсудим, какой путь он придумал для обретения святости.

Путешествие во времени

Шаг за шагом, исследуя новые достопримечательности 🏛️, мы будем продвигаться ближе к современности. Рассматривая изразцы 17-го века на Спасо-Преображенском соборе, поговорим о событиях, которые невероятно обогатили устюжан — и о том, как это богатство воплотили в храмах, ремеслах, иконописи. Советский проспект и его купеческие особняки перенесут нас в 19 век. А завершится прогулка 👣 на площади Ленина, где вы увидите первую советскую постройку и услышите о судьбе Великого Устюга в прошлом столетии.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная: советую выбирать удобную обувь и одеваться по погоде.