Еще несколько необычных экскурсий в Великом Устюге

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Великий Устюг: по городу с краеведом

Проникнуться духом древности, любуясь старинными храмами, и узнать, как история меняла облик города

Михаил
Михаил – Гид из Великого Устюга
Старые города полны тайн, но если взять с собой на прогулку 👣 краеведа, то они раскроют свои секреты.

Мы переместимся на тысячу лет назад — и, продвигаясь по маршруту, проследим по храмам и монастырям, улочкам и особнякам за историей 📖 Великого Устюга.

Я объясню, почему именно так складывалась его судьба, и поделюсь яркими и занимательными фактами о его памятниках и жителях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Великий Устюг: по городу с краеведом
Великий Устюг: по городу с краеведом

Что вас ожидает

Глубокая древность
Наша экскурсия ⛳ начнется на набережной: именно здесь зародился город 🏙️. Вы разберетесь, что привело русских людей в эти суровые края, услышите о наших первопроходцах, и поймете, почему Устюг стал Великим.
Далее посетим Соборное дворище — исторический, в прошлом административный центр. Вы осмотрите его коллекцию храмовой архитектуры и узнаете, как в Северной Руси сформировался мощный форпост православия. Здесь же мы зайдем в Прокопиевский собор и полюбуемся тончайшей резьбой деревянного иконостаса. Я расскажу о небесном покровителе города — святом Прокопии Праведном, который сменил веру, а потом поменял и образ жизни.
А дальше по древней улочке (ей больше 800 лет!) мы пройдем в Михайло-Архангельский монастырь, основанный монахом Киприаном, и обсудим, какой путь он придумал для обретения святости.

Путешествие во времени
Шаг за шагом, исследуя новые достопримечательности 🏛️, мы будем продвигаться ближе к современности. Рассматривая изразцы 17-го века на Спасо-Преображенском соборе, поговорим о событиях, которые невероятно обогатили устюжан — и о том, как это богатство воплотили в храмах, ремеслах, иконописи. Советский проспект и его купеческие особняки перенесут нас в 19 век. А завершится прогулка 👣 на площади Ленина, где вы увидите первую советскую постройку и услышите о судьбе Великого Устюга в прошлом столетии.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная: советую выбирать удобную обувь и одеваться по погоде.

Великий Устюг: по городу с краеведом
Великий Устюг: по городу с краеведом
Великий Устюг: по городу с краеведом
Великий Устюг: по городу с краеведом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Я родился и вырос в этом прекрасном городе. Когда ты ходишь мимо древних храмов в школу, невозможно удержаться от того, чтобы не залезть в них по пути домой. С детства наше мальчишеское воображение бередили легенды о подземных ходах и древних кладах, мы залезали на колокольни и любовались открывающимися видами, рассматривали остатки удивительных настенных росписей, пытались найти монеты в изразцовых печах. Став взрослым, я увлекся краеведением, а сейчас с удовольствием рассказываю о городе нашим гостям.
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