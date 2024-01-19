Лучшее время для знакомства с Великим Устюгом - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город не перегружен туристами. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учитывать холодный климат, который может ограничить длительность пребывания на улице.

Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в историю Великого Устюга, одного из самых загадочных и богатых городов России.Начните свое путешествие с ансамбля Соборного дворища, где каждый камень хранит истории минувших

веков. Успенский собор с его величественной колокольней, Храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного расскажут вам о глубокой духовности и историческом значении этих мест. Продолжите знакомство с древнейшей постройкой города - Церковью Вознесения на торгу 17-го века, и посетите Михаило-Архангельский монастырь, где крепостные стены и стенописи «Притчи старческие» впечатлят даже искушенного путешественника. Для желающих расширить свои горизонты предлагается посещение Дымковской слободы и Троице-Гледенского монастыря, где вы сможете насладиться видами на набережную реки Сухоны и узнать о походе устюжан на Куликово поле. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в дух времени, возможность увидеть историю глазами тех, кто создавал ее многие века назад

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ансамбль Соборного дворища

Вы увидите Успенский собор с колокольней и поймете, чем он примечателен. Рассмотрите Храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного — с ними связаны истории о раскаявшемся татарине и о спасении каменной тучей. Неподалеку расположен Архиерейский дом — поговорим о назначении его построек.

Михаило-Архангельский монастырь

Далее в программе — древнейшая постройка города, Церковь Вознесения на торгу 17-го века. После мы посетим Михаило-Архангельский монастырь: вас впечатлят его крепостные стены, а стенопись «Притчи старческие» расскажет об основателе обители, монахе Киприяне.

Памятники Дымковской слободы

При желании можно продлить экскурсию и наведаться в Дымковскую слободу, где вы осмотрите церкви Дмитрия Солунского и Сергия Радонежского, полюбуетесь видом на набережную реки Сухоны и на Соборное дворище, а также узнаете о походе устюжан на Куликово поле в 1380 году.

В летнее время побываем в Троице-Гледенском монастыре, собор которого знаменит деревянным иконостасом, украшенным объемными скульптурами — что было запрещено в те времена.

Организационные детали