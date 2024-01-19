Погрузитесь в историю Великого Устюга: от Успенского собора до Михаило-Архангельского монастыря. Исследуйте сокровища древнего города
Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в историю Великого Устюга, одного из самых загадочных и богатых городов России.
Начните свое путешествие с ансамбля Соборного дворища, где каждый камень хранит истории минувших читать дальшеуменьшить
веков.
Успенский собор с его величественной колокольней, Храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного расскажут вам о глубокой духовности и историческом значении этих мест.
Продолжите знакомство с древнейшей постройкой города - Церковью Вознесения на торгу 17-го века, и посетите Михаило-Архангельский монастырь, где крепостные стены и стенописи «Притчи старческие» впечатлят даже искушенного путешественника.
Для желающих расширить свои горизонты предлагается посещение Дымковской слободы и Троице-Гледенского монастыря, где вы сможете насладиться видами на набережную реки Сухоны и узнать о походе устюжан на Куликово поле.
Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в дух времени, возможность увидеть историю глазами тех, кто создавал ее многие века назад
Лучшее время для знакомства с Великим Устюгом - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город не перегружен туристами. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит учитывать холодный климат, который может ограничить длительность пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Успенский собор
Храм Иоанна Устюжского
Собор святого Прокопия Праведного
Архиерейский дом
Церковь Вознесения на торгу
Михаило-Архангельский монастырь
Церкви Дмитрия Солунского и Сергия Радонежского
Троице-Гледенский монастырь
Описание экскурсии
Ансамбль Соборного дворища
Вы увидите Успенский собор с колокольней и поймете, чем он примечателен. Рассмотрите Храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного — с ними связаны истории о раскаявшемся татарине и о спасении каменной тучей. Неподалеку расположен Архиерейский дом — поговорим о назначении его построек.
Михаило-Архангельский монастырь
Далее в программе — древнейшая постройка города, Церковь Вознесения на торгу 17-го века. После мы посетим Михаило-Архангельский монастырь: вас впечатлят его крепостные стены, а стенопись «Притчи старческие» расскажет об основателе обители, монахе Киприяне.
Памятники Дымковской слободы
При желании можно продлить экскурсию и наведаться в Дымковскую слободу, где вы осмотрите церкви Дмитрия Солунского и Сергия Радонежского, полюбуетесь видом на набережную реки Сухоны и на Соборное дворище, а также узнаете о походе устюжан на Куликово поле в 1380 году. В летнее время побываем в Троице-Гледенском монастыре, собор которого знаменит деревянным иконостасом, украшенным объемными скульптурами — что было запрещено в те времена.
Организационные детали
Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Все памятники осматриваются только снаружи
Доплата за продление экскурсии и посещение Дымковской слободы и Троице-Гледенского монастыря составит 1300 руб. без учета транспорта. Рекомендуем взять такси, также при необходимости можем заказать для вас машину с водителем. Посещение монастыря самостоятельное, гид расскажет о монастыре у входа.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Советский проспект 88
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Великом Устюге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 23663 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Андрей
Экскурсия в целом понравилась. Было интересно. Единственное - мой совет немного изменить подачу информации экскурсоводу. При встрече экскурсовод первые 10-15 мин рассказывает явно заученный текст, складно, но без души, как аудиогид:( Потом, когда пошли вопросы, ответы, контакт установился, стало живее, интересней:)
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Т
Татьяна
Экскурсовод Галина очень интересно рассказала нам о городе. Учитывала все наши пожелания. Несмотря на мороз, время экскурсии было как и заявлено, 2 полных часа,и они пролетели незаметно. Чувствуется, что Галина знает и любит свой город, и передала нам частичку этой любви. Спасибо ей за это!
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Е
Елена
Как говорится « Театр начинается с вешалки», так и здесь. Экскурсовод Лариса нас встретила в гостинице и начала маршрут от отеля. Очень интересный рассказчик, много интересных фактов по истории города.
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Е
Екатерина
Гид понравилась, приятный и доброжелательный человек. В целом впечатление хорошее. Не понравилось, что накануне нам начали предлагать перенести дату экскурсии, потом меняли время из-за того, что все гиды заболели. Мы в итоге нашли подходящий промежуток, но эти переносы испортили общее впечатление. Экскурсия длилась немного меньше, чем было заявлено. Хотелось бы большей наполненности. Но в целом впечатление благоприятное.
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Н
Наталья
В вопроснике просят оценить организатора как рассказчика и его знания…. Но экскурсию проводит вовсе не организатор, а экскурсовод. Организатор в Москве. Экскурсовод в Устюге. Экскурсия как экскурсия- ничего выдающегося, длилась 1 час 20 минут вместо двух часов.
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