Знакомство с Великим Устюгом

Впечатлиться памятниками архитектуры и раскрыть историю древнейшего города Русского Севера

Эта экскурсия станет отличным началом вашего путешествия в Устюге.

Вы проникнитесь духом времени в стенах Михаило-Архангельского монастыря и при желании отправитесь в Дымковскую слободу.

Услышите о становлении и развитии Великого Устюга, поймете, как он стал одним из богатейших русских городов, и узнаете, почему здесь не осталось памятников деревянного зодчества.
Знакомство с Великим Устюгом
Знакомство с Великим Устюгом
Знакомство с Великим Устюгом
Знакомство с Великим Устюгом
Знакомство с Великим Устюгом
Знакомство с Великим Устюгом
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Что вас ожидает

Ансамбль Соборного дворища

Вы снаружи осмотрите Успенский собор с колокольней и поймете, чем он примечателен. Рассмотрите Храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного — с ними связаны истории о раскаявшемся татарине и о спасении каменной тучей. Неподалеку расположен Архиерейский дом — поговорим о назначении его построек.

Михаило-Архангельский монастырь

Далее в программе — древнейшая постройка города, Церковь Вознесения на торгу 17-го века. После мы посетим Михаило-Архангельский монастырь: вас впечатлят его крепостные стены, а стенопись «Притчи старческие» расскажет об основателе обители, монахе Киприяне.

Памятники Дымковской слободы

При желании можно продлить экскурсию и наведаться в Дымковскую слободу, где вы осмотрите церкви Дмитрия Солунского и Сергия Радонежского, полюбуетесь видом на набережную реки Сухоны и на Соборное дворище, а также узнаете о походе устюжан на Куликово поле в 1380 году.
В летнее время побываем в Троице-Гледенском монастыре, собор которого знаменит деревянным иконостасом, украшенным объемными скульптурами — что было запрещено в те времена.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Все памятники осматриваются только снаружи
  • Доплата за продление экскурсии и посещение Дымковской слободы и Троице-Гледенского монастыря составит 1300 руб. без учета транспорта. Рекомендуем взять такси, также при необходимости можем заказать для вас машину с водителем. Посещение монастыря самостоятельное, гид расскажет о монастыре у входа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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