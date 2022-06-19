Вы снаружи осмотрите Успенский собор с колокольней и поймете, чем он примечателен. Рассмотрите Храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного — с ними связаны истории о раскаявшемся татарине и о спасении каменной тучей. Неподалеку расположен Архиерейский дом — поговорим о назначении его построек.
Далее в программе — древнейшая постройка города, Церковь Вознесения на торгу 17-го века. После мы посетим Михаило-Архангельский монастырь: вас впечатлят его крепостные стены, а стенопись «Притчи старческие» расскажет об основателе обители, монахе Киприяне.
При желании можно продлить экскурсию и наведаться в Дымковскую слободу, где вы осмотрите церкви Дмитрия Солунского и Сергия Радонежского, полюбуетесь видом на набережную реки Сухоны и на Соборное дворище, а также узнаете о походе устюжан на Куликово поле в 1380 году.
В летнее время побываем в Троице-Гледенском монастыре, собор которого знаменит деревянным иконостасом, украшенным объемными скульптурами — что было запрещено в те времена.