Эта экскурсия станет отличным началом вашего путешествия в Устюге. Вы проникнитесь духом времени в стенах Михаило-Архангельского монастыря и при желании отправитесь в Дымковскую слободу. Услышите о становлении и развитии Великого Устюга, поймете, как он стал одним из богатейших русских городов, и узнаете, почему здесь не осталось памятников деревянного зодчества.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Ансамбль Соборного дворища

Вы снаружи осмотрите Успенский собор с колокольней и поймете, чем он примечателен. Рассмотрите Храм Иоанна Устюжского и собор святого Прокопия Праведного — с ними связаны истории о раскаявшемся татарине и о спасении каменной тучей. Неподалеку расположен Архиерейский дом — поговорим о назначении его построек.

Михаило-Архангельский монастырь

Далее в программе — древнейшая постройка города, Церковь Вознесения на торгу 17-го века. После мы посетим Михаило-Архангельский монастырь: вас впечатлят его крепостные стены, а стенопись «Притчи старческие» расскажет об основателе обители, монахе Киприяне.

Памятники Дымковской слободы

При желании можно продлить экскурсию и наведаться в Дымковскую слободу, где вы осмотрите церкви Дмитрия Солунского и Сергия Радонежского, полюбуетесь видом на набережную реки Сухоны и на Соборное дворище, а также узнаете о походе устюжан на Куликово поле в 1380 году.

В летнее время побываем в Троице-Гледенском монастыре, собор которого знаменит деревянным иконостасом, украшенным объемными скульптурами — что было запрещено в те времена.

Организационные детали