1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
«Познакомитесь с житием Святого Прокопия и услышите, как он спас наш город от уничтожения каменной тучей»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Великим Устюгом: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Великого Устюга: от Успенского собора до Михаило-Архангельского монастыря. Исследуйте сокровища древнего города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Великому Устюгу: от Соборного дворища до музея Озорного волчка
Приглашаем на уникальное путешествие по Великому Устюгу, где история оживает на каждом шагу
Начало: По согласованию с гидом
«А в завершинии вашего путешествия вы посетите музей-мастерскую «Озорной волчок», где вы познакомитесь с историей старинных волчков, услышите их удивительные звуки, научитесь запускать и раскрасите свой волчок на мастер-классе»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Великому Устюгу
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского Севера, исследуя величественные храмы и соборы Великого Устюга
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил7 мая 2024Мария отличный экскурсовод и обаятельный человек, влюблённый в свой город.
- ААлена19 апреля 2024Мария,прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую! Были с детьми,очень заботлива и внимательна! Благодарю за чудесный день✨☀️
- ДДмитрий13 марта 2024Очень эрудированный экскурсовод, все продумано, отличное настроение и увлекательная подача материала
- ААндрей19 января 2024Экскурсия в целом понравилась. Было интересно. Единственное - мой совет немного изменить подачу информации экскурсоводу. При встрече экскурсовод первые 10-15 мин рассказывает явно заученный текст, складно, но без души, как аудиогид:( Потом, когда пошли вопросы, ответы, контакт установился, стало живее, интересней:)
- ННаталья3 декабря 2023В вопроснике просят оценить организатора как рассказчика и его знания…. Но экскурсию проводит вовсе не организатор, а экскурсовод. Организатор в Москве. Экскурсовод в Устюге. Экскурсия как экскурсия- ничего выдающегося, длилась 1 час 20 минут вместо двух часов.
- PPodolykt1 декабря 2023Экскурсовод Лариса с первых слов своего рассказа погрузида нас в сказку Великого Устюга и время экскурсии пролетело в один миг. Спасибо за интересный рассказ и любовь к своей работе.
- ЕЕлена14 августа 2023Как говорится « Театр начинается с вешалки», так и здесь. Экскурсовод Лариса нас встретила в гостинице и начала маршрут от отеля. Очень интересный рассказчик, много интересных фактов по истории города.
- ЛЛебедев8 января 2023Экскурсия понравилась. Экскурсовод знает и любит своё дело. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Обзорные»
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