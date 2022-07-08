Сплав по реке Сухона

Нервотрепка, плохая экология и прочий ежедневный негатив - от всех подобных неприятностей нужно избавляться регулярно

Нервотрепка, плохая экология и прочий ежедневный негатив — от всех подобных неприятностей нужно избавляться регулярно.

Идеально на 4 дня полностью сменить обстановку, уехать в тихое местечко, окунуться в атмосферу спокойствия и познакомиться с городом Великий Устюг. Тур может начинаться с любого дня недели, когда удобно путешественнику.
Сплав по реке Сухона
Сплав по реке Сухона
Сплав по реке Сухона
Сплав по реке Сухона
Сплав по реке Сухона
Сплав по реке Сухона
Сплав по реке Сухона
Сплав по реке Сухона
Сплав по реке Сухона
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Что вас ожидает 🤩

Конная усадьба
Конная усадьба
Мы получим огромные положительные эмоции от общения с лошадями и поучаствуем в мастер-классе по запряжке экипажа
Отдых от городской суеты
Отдых от городской суеты
Отдохнем от трудовых будней с хорошей компанией на реке Сухона
Соборы Великого Устюга
Соборы Великого Устюга
Посетим красивые соборы Прокопия Праведного и Соборного дворища

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг

Заселение в гостиницу «На Валге».

Обед.

Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг.

Посещение Собора Прокопия Праведного.

Второй собор Соборного дворища посвящен святому праведному Прокопию — небесному покровителю Великого Устюга.

Немец по происхождению, он принял Православие и остался навсегда на Руси, избрав один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия — юродство Христа ради.

Первый Христа ради юродивый на Руси, прославившийся многочисленными чудесами, важнейшее из которых — спасение Устюга от уничтожения каменной тучей, был причислен к лику святых на Соборе 1547 года.

Встреча и общение с отцом Вячеславом, по желанию благословение, помазание.

Осмотр Набережной Великого Устюга в сопровождении гида-экскурсовода.

Свободное время в городе.

Самостоятельный осмотр центральной части города.

Ужин.

Встреча с гидом-инструктором, проведение обучения правилам сплава.

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу Великий УстюгПрибытие. Обзорная экскурсия по городу Великий УстюгПрибытие. Обзорная экскурсия по городу Великий УстюгПрибытие. Обзорная экскурсия по городу Великий Устюг
2 день

Начало сплава

6.30 Ранний завтрак в кафе-ресторане гостиницы «На Валге».

7.00 Выезд из гостиницы к месту сплава: дер. Полдарса Великоустюгского района.

9.00 Старт сплава в дер. Полдарса.

1 этап: дер. Полдарса — Опоки — Фонтан (остановка у фонтана).

Примерно в 70 километрах от города Великий Устюг на правом берегу Сухоны есть деревня Опоки — что на древнерусском языке означает «скалы».

Именно эти береговые скалы, высотой до 70 м, и представляют собой удивительное место, настоящее Северное Диво — ОПОКИ.

Здесь под натиском реки образовались Сухонские скалы.

Постепенно вгрызаясь в толщу древних пермских и четвертичных отложений, река обнажила 70-метровый слой из красных глин, и белых гипсов, и прочих минеральных пород, возраст которых сотни миллионов лет.

И вся эта обнажившаяся «конструкция» завораживает своими правильными, а местами даже идеальными, геометрическими формами и сдержанной, но выразительной палитрой.

Сверху на скалах зеленеет дремучий северный лес.

На противоположном левом берегу Сухоны, у нежилой деревни Братское, есть еще одно притягательное место — фонтанирующий источник.

Он рокочет здесь уже десятки лет: в 1941 году возле деревни Братское искали кварцевый песок, для чего пробурили скважину глубиной около 200 метром, но при бурении наткнулись на артезианскую воду.

Пластовые воды здесь оказались под изрядным давлением, отчего вода стала извергаться на поверхность земли фонтаном.

Высота гейзера достигала 10 метров, сейчас запас воды в водоносном горизонте уменьшился, а жерло гейзера расширилось — и фонтан стал ниже: 4–5 метров.

2 этап: Фонтан – дер. Кичуга (остановка в дер. Кичуга).

Этно-представление для гостей, традиционный Великоустюгский обед.

3 этап: Дер. Кичуга — мыс Бык.

Мыс Бык — удивительное творение природы, одно из украшений сухонского ландшафта.

Он расположен на левом берегу Сухоны в месте впадения в неё реки Верхней Ёрги.

Это вытянутый эрозионный останец, образовавшийся в результате деятельности Сухоны и быстротекущей Ёрги.

Считается, что этот мыс напоминает пьющего воду огромного быка.

Тематический ужин: уха, шашлыки, печеная картошка и т. д.

Ночевка в палатках около мыса Бык.

Начало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплава
3 день

Мыс Бык - Великий Устюг

6.00 Отплытие с Мыса Быка.

Сплав до гор. Великий Устюг.

Завтрак, обед по пути следования.

Ориентировочное прибытие в гор. Великий Устюг до 20.00.

Ужин в кафе-ресторане гостиницы «На Валге».

Мыс Бык - Великий УстюгМыс Бык - Великий УстюгМыс Бык - Великий УстюгМыс Бык - Великий Устюг
4 день

Конная усадьба Барсуково. Отъезд

Завтрак.

Переезд в конную усадьбу Барсуково.

Вы получите огромные положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуете в мастер-классе по запряжке экипажа.

Программой предусмотрено катание в конном экипаже.

Есть возможность арендовать лошадь для катания верхом.

Обед.

Выезд из гостиницы.

Конная усадьба Барсуково. ОтъездКонная усадьба Барсуково. ОтъездКонная усадьба Барсуково. ОтъездКонная усадьба Барсуково. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «На Валге» в номерах категории «Стандарт» и одну ночь в палатке.

Стоимость тура на человека до 1 июля — 22 860 руб.

Стоимость тура на человека после 1 июля — 25 400 руб.

Варианты проживания

На Валге

2 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.

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Палатка

1 ночь

Палаточный лагерь около мыса Бык.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах категории «Стандарт»
  • Питание по программе: в гостинице и во время маршрута
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Трансфер на экскурсии, в конную усадьбу Барсуково, к месту сплава в дер. Полдарса
  • Стоимость входных билетов на экскурсии
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Организация сплава на плотах в сопровождении инструктора – проводника
  • Снаряжение (палатка, подушки, одеяла)
  • Этно – представление в дер. Кичуга с обедом
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Великий Устюг и обратно
  • Трансфер Котлас (Ядриха) — Великий Устюг — Котлас (Ядриха)
Место начала и завершения?
Россия, Вологодская область, Великий Устюг
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • шорты;
  • термобельё;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, подушки, одеяла). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на бесплатно напрокат;
  • спальный мешок каждый берет личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как можно добраться до Великого Устюга?

В Великий Устюг можно добраться: авиа и ж/д сообщением до гор. Котласа (60 км от В. Устюга).

При необходимости мы предоставляем трансфер из Котласа (цена ориентировочно 800 руб. с человека, в зависимости от количества группы).

Окончание экскурсий и выезд из гостиницы (на 4 день тура) ориентировочно в 14.00 час. Если самолет (поезд) будет гораздо позже, возможен более поздний выезд из гостиницы без дополнительной оплаты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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