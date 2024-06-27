Мы увидим уникальные памятники каменного и деревянного зодчества, познакомимся с историей этих
Программа тура по дням
Сольвычегодск. Экскурсия в Благовещенский собор
09:14 Прибытие туристов на ст. Котлас Южный поездом № 78 С. Петербург - Воркута.
10:03 Прибытие туристов на ст. Котлас Южный поездом № 376 Москва – Воркута.
Встреча - сбор туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона с табличкой.
10:15 Трансфер в Сольвычегодск (32 км).
12:00 Обзорная пешеходная экскурсия – озеро Соленое, минеральный источник, набережная реки Вычегда.
Экскурсия в Благовещенский собор – домовую церковь купцов Строгановых (XVI век), в котором располагается экспозиция Сольвычегодского историко-архитектурного музея. В интерьере храма сохранились фрески и иконостас XVII века. С колокольни собора открывается прекрасная панорама на этот небольшой уездный городок. Знакомство с Введенским монастырем, основанным в XVII веке рядом с Соленым озером, на берегу которого сохранилась соляная варница. В главном храме монастыря – Введенском соборе сохранился впечатляющий своими размерами семиярусный резной иконостас и иконы «строгановской» школы XVII века.
Примечание: во время экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного перекуса в кафе Сольвычегодска.
16:00 Трансфер в Великий Устюг (101 км).
18:00 Размещение в гостинице «Двина» в номерах с удобствами.
Свободное время.
Обзорная пешеходная экскурсия с посещением храма Прокопия Устюжского
08:30 Завтрак в кафе гостиницы.
09:00 Обзорная пешеходная экскурсия с посещением храма Прокопия Устюжского. Во время экскурсии туристы побывают на Соборном Дворище, познакомятся с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII веке), увидят прекрасные памятники каменного зодчества – церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII в., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, прогуляются по набережной реки Сухоны.
11:30 Посещение сувенирных лавок «Северная чернь» и «Коробейник».
13:00 Обед. Свободное время.
14:00 За дополнительную плату, на выбор предлагаются:
- Поездка на Загородную Вотчину деда Мороза – посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза. Стоимость 3 000 рублей с человека.
- Экскурсия в музей завода «Северная чернь». Стоимость 500 рублей с человека.
Экскурсия в Музей древнерусского искусства
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Музей древнерусского искусства проводится в церкви Вознесения.
Музей древнерусского искусства создан в памятнике архитектуры ХVII в. – церкви Вознесения, где и организована музейная экскурсия. Сегодня храм представляет редкий памятник, отличающийся целостностью своего интерьера. В Музее древнерусского искусства особенно ярко представлено устюжское иконописание. Экспонируется около 70 памятников иконописного искусства XV–ХVII вв., 33 из них показаны впервые.
Примечание: в случае выходного или санитарного дня в церкви Вознесения, экскурсия заменяется на Обзорную экскурсию по музейному фондохранилищу.
11:30 Обед в кафе.
12:00 За дополнительную плату предлагаются:
- Экскурсия в этнографический музей «Искусство Устюжской земли» в здании Никольской церкви. Богатые фондовые коллекции позволили показать разнообразие народного искусства Устюжского края ХVII – начала ХХ в: узорное ткачество (пестрядь, ремизное, браное, выборное), вышивку, кубовую набойку, резьбу и роспись по дереву, ковку и просечку, керамику.
Стоимость 850 рублей с человека.
- Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь. Краткое содержание: при слиянии рек Сухоны и Юга на высоком холме в незапамятные времена стоял город Гледен. Близ города был основан монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере. Редкостный по красоте иконостас, возрожденный в 70-е годы XX века московскими реставраторами, вызывает восхищение всех, кто приезжает на музейную экскурсию в Троице-Гледенский монастырь. Посещение Дымковской слободы. Панорама набережной Великого Устюга.
Примечания: экскурсия автобусно-пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость 2 650 рублей с человека.
- Экскурсия в Михайло-Архангельский собор, украшением которого является высокий трехъярусный резной золоченый иконостас 17-18 вв., в котором совмещены два стиля - барокко и классицизм. На паперти собора сохранились четыре разновременные росписи 17-18вв, в том числе уникальные «Притчи старческие».
Примечания: экскурсия пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость 850 рублей с человека.
Тотьма. Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей». Музей церковной старины
07:30 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
08:00 Отъезд в г. Тотьма (240 км).
11:30 Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» позволит путешественникам неспешно прогуляться по провинциальным улочкам уездного городка, рассмотреть деревянные дома с угловатыми балконами и резными наличниками, откроет удивительной красоты храмы, выполненные в архитектурном стиле «Тотемское барокко», расскажет, что такое «картуши» и почему они прославили Тотьму на весь мир. Примечание: в процессе экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного обеда в кафе Тотьмы.
15:00 Музей церковной старины расположен в Успенском храме с высокой величавой колокольней. В его экспозиции представлены памятники северорусской иконописи, образцы деревянной храмовой скульптуры, мелкая пластика из меди и дерева, а также предметы церковной утвари. В музее находится чудотворная икона Богоматери Всех скорбящих Радости, написанная в XVII веке.
16:00 Свободное время.
17:15 Отъезд в Вологду (200 км). На выезде из Тотьмы заезд в придорожный кемпинг «Лисий остров» для санитарной остановки.
20:30 Прибытие в г. Вологда на железнодорожный вокзал.
21:25 Отправление туристов поездом № 16 Москва - Архангельск.
Каргополь. Экскурсия в Христорождественский собор
02:05 Прибытие на станцию Няндома поездом № 16 Москва - Архангельск.
Встреча туристов с табличкой у центрального входа на жд вокзал со стороны перрона.
02:15 Трансфер в Каргополь (78 км).
03:30 Прибытие в дер. Чертовицы Нижние.
Размещение в Гостевом доме «Каргопольская слобода» в номерах со всеми удобствами.
Отдых.
На завтрак чай с блинами.
12:00 Обед.
12:30 Обзорная пешеходная экскурсия по городу проведёт вас по уютной набережной, храмовые комплексы на площадях порадуют своим великолепием, а местные предания и легенды всецело окунут вас в далёкое прошлое северного славного города. Город Каргополь расположен у самого истока реки Онеги, берущей своё начало из озера Лаче.
В прошлом – это известный торговый город древнерусского государства, земли уезда которого простирались вдоль реки Онеги до самого Белого моря. Через Каргополь проходил транзитный соляной путь из Поморья. Выгодное экономическое положение, монополия на торговлю солью, пожалованная Иваном Грозным способствовали экономическому развитию города.
14:00 Экскурсия в Христорождественский собор. Заложен в 1552 году и строился десять лет. Главная святыня Каргополя, хотя и ушла за столетия на пару метров в почву и пережила пожар, но сохранила белокаменную стать и нарядную резьбу по камню.
17:30 По желанию гостей организуется трансфер в Каргополь для самостоятельного знакомства с городом.
Эта часть "неорганизованного" путешествия наверняка будет чрезвычайно интересной и познавательной. Сюда приезжают за "атмосферой".
По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки. От улицы Ивана Болотникова, героя смутного времени и предводителя крестьянского восстания 1606 - 1607 годов можно дойти до белоснежного памятника другому революционеру - Ильичу. Здесь жили люди в 16 веке, 17, 18, 19… живут и сейчас.
По желанию (самостоятельно, за дополнительную плату) – посещение первого в Каргополе Частного Дома – музея династии гончаров Шевелевых с возможностью проведения мастер-класса по лепке каргопольской глиняной игрушки.
Берестяная сувенирная лавка.
Русская баня (за доп. плату).
Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость». Деревенский обед по-ошевенски
08:00 Завтрак.
08:30 Автобусно-пешеходная экспедиция в "Ошевенскую волость" (55 км). Кроме села Ошевенское путь будет в деревни Саунино и Погост (50 км). Это второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать.
Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла.
В селе Саунино – церковь Иоанна Златоуста. Это шатровый храм 1665 года. Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами». Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик.
12:00 Деревенский обед по-ошевенски с домашним хлебом и пирогами из русской печи.
После обеда продолжаем наше знакомство с Каргопольем - едем в село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня (около 1820 г.). Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря.
13:30 Возвращаемся в Каргополь по старинному почтовому тракту через село Волосово, где находятся руинированные остатки Никольского деревянного храма (1670 г.). Село Волосово известно также в истории Поонежья, как одно из «раскольничьих гнезд». Здесь произошло одно из последних самосожжений в 1860 году.
15:00 По желанию, самостоятельное посещение:
- "Частный музей мастеров Шевелевых и каргопольский глиняной игрушки".
Музей находится в Каргополе на тихой улице им. Ю. А. Гагарина (бывшая улица Шелковня). Именно здесь, в двух небольших комнатах, жили и работали потомственные мастера-игрушечники Дмитрий Васильевич и Клавдия Петровна Шевелевы, растили сыновей - будущих художников Валентина, Виталия и Владимира, воспитывали внуков, которые не забывают ремесло предков. Экспозиция музея раскрывает историю жизни династии гончаров, показывает предметы развития промысла и жизни прошлых веков.
Примечания: экскурсия пешеходная, дополнительно можно заказать мастер-класс по лепке каргопольской глиняной игрушке.
В музее есть сувенирная лавка.
Кенозерский парк
08:00 Завтрак. Освобождение номеров (вещи с собой в автобус).
08:30 Посадка в автотранспорт.
Выезд в село Большие Лядины (37 км).
Здесь стоит многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем.
Приятно прогуляться по деревне мимо старых воротных колодцев и других примет северного села, зайти в этнографический музей "Лядинское узорочье", где сошлись предметы крестьянского быта и льняного промысла.
11:00 Продолжение экскурсии в Кенозерский национальный Парк. Автобусный маршрут 60 километров. Эти места очень важны для понимания особенностей Русского Севера и получения удивительных впечатлений. Это особо охраняемая природная территория, претендующая на включение в мировой список Всемирного наследия Юнеско. Особенность состоит в том, что культурное и природное наследие сохранилось здесь наиболее полно и многогранно.
Кенозерский парк - один из последних островков русского жизненного уклада, традиций, культуры. Его частичка представлена в программе путешествия. На маршруте встретится уникальный памятник природы дамба-водораздел Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Гряда, оставленная ледником, разделила два соседних озера. Одно из них имеет сток в Балтийское море, а другое - в студеное Белое.
Обед в «Рукодельной избе».
14:30 Отправление в Кемь (500 км).
По пути любуемся из окна автобуса красивейшими природными ландшафтами Карелии.
22:30 Прибытие в порт Рабочеостровск.
Размещение в туркомплексе/гостинице в номерах с удобствами.
Переход по Белому морю на Соловецкие острова. Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю
07:00 Завтрак в ресторане «Кемская волость» в порту Рабочеостровска.
07:30 Посадка на теплоход.
08:00 Переход по Белому морю (2,5 часа) на Соловецкие острова. Во время путешествия с борта судна можно увидеть тюленей или белух.
10:00 Прибытие на Большой Соловецкий остров.
Встреча на причале с табличкой. Трансфер в гостиницу (размещение после 14:00 часов).
10:45 Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю (2,5 часа). Вас ждёт знакомство с Соловецким историко-архитектурным ансамблем, включённым в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – грандиозным сооружением, история которого восходит к XV столетию. В ходе обзорной экскурсии вы посетите центральный храмовый комплекс обители, её действующие храмы, памятники монастырского хозяйства, а также экспозиции и выставки Соловецкого музея-заповедника. Наша пешеходная экскурсия проведёт вас по галереям и переходам, которые служили насельникам обители на протяжении многих веков, приоткроет для вас укромные уголки могучей крепости, расскажет об истории Соловецкого монастыря, его знаменитых насельниках, об устройстве Сушила, организации отопления и других технологических достижениях знаменитой северной обители.
13:30 Свободное время.
Самостоятельное посещение Морского музея. Петровской эпохе судостроения предшествуют несколько веков духовного и хозяйственного освоения северных морей – именно этим древним традициям морского судостроения посвящен музей Архангельского Северного морского пароходства. Музей расположился в старом сарае для гребных судов, построенном в XIX веке. В музейных залах представлены старинные карты, навигационные приборы, промысловые орудия, вещи поморов, макеты и подлинные детали древних морских судов.
В вечернее время по желанию – самостоятельная прогулка по живописному берегу Белого моря, где можно увидеть «пляшущие» соловецкие березки и «лабиринты» – реконструированный памятник культуры доисторических цивилизаций.
Экскурсии на выбор за доп. плату
08:30 Завтрак в кафе.
10:00 За дополнительную плату на выбор предлагаются экскурсии (запись и оплата производится только в день прибытия у встречающего гида):
- Морская поездка на один из самых загадочных островов Соловецкого архипелага – Заяцкий (3 часа). Остров, словно машина времени, переносит своих гостей из одной эпохи в другую. Посещение загадочных каменных лабиринтов и памятников Андреевского скита, основанного в XVI веке, позволяет совершить путешествие сквозь века и даже тысячелетия.
Стоимость экскурсии: 2 000 рублей с человека.
- Экскурсия «Морская прогулка на остров Большая Муксалма» (4 часа).
Морская прогулка на катере по живописному заливу Долгая губа до острова Большая Муксалма. Посетители увидят грандиозное гидротехническое сооружение – рукотворную валунную дамбу длиной 1,5 км, соединяющую острова Большой Соловецкий и Большая Муксалма, удивительные ландшафты, а также познакомятся с историей Сергиевского скита Соловецкого монастыря. Примечание: Трансфер из поселка до причала в Долгой губе (5 км в одну сторону) и обратно включен в стоимость экскурсии. Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Стоимость 3 000 рублей с человека.
Автобусно-пешеходная экскурсия Гора Секирная. Завершение программы
08:30 Завтрак в кафе.
Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
10:00 Автобусно – пешеходная экскурсия «Гора Секирная. Свято - Вознесенский скит» (4 часа).
Экскурсанты посетят одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море. Познакомятся с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных. Увидят уникальную церковь-маяк. Скит действующий, экскурсанты должны соблюдать требования устава скита и быть должным образом одеты.
Продолжение экскурсии «Ботанический сад – Макарьевская пустынь».
Экскурсанты посетят один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
13:00 Возвращение в поселок на автобусе.
Свободное время.
Посещение сувенирных лавок или выставок Соловецкого музея – заповедника (за дополнительную плату).
По желанию – посещение специализированного магазина Архангельского водорослевого комбината.
18:15 Трансфер на причал. Посадка на теплоход (туристы, убывающие поездам на СПб, уезжают с острова теплоходом в 16:00 часов).
19:00 Морской переход в п. Рабочеостровск.
21:00 - Прибытие в порт. Трансфер в Кемь на ж/д вокзал.
Убытие ночными поездами № 285 в 01:46 или № 293 в 03:16 час.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в номерах с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека:
- при 2-х местном размещении 97 700 рублей.
- при 1-но местном размещении 115 400 рублей.
Варианты проживания
Гостевой дом «Каргопольская слобода»
Гостевой дом «Каргопольская слобода» — двухэтажный коттедж из круглого соснового леса на территории будущего загородного парка-отеля в 12 км от Каргополя на самом берегу реки Онеги.
К услугам гостей 8 уютных номеров площадью 12-14 кв. м со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор). На первом этаже гостевого дома располагается уютный холл-трапезная с плазменным ТВ, где гостей по предварительному заказу смогут накормить завтраками и ужинами.
На территории коттеджа имеется русская баня с парной, стоянка для автомашин с видеонаблюдением. К услугам гостей: экскурсионное бюро, сувенирная лавка, бесплатный Wi-Fi, чай/кофе в любое время суток.
Описание номеров: стандартный 2-х местный номер с душем/санузлом, бесплатные мыло и шампунь, телевизор, 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, небольшой обеденный стол с двумя мягкими табуретами, настенный модуль для одежды с плечиками, пожарная звуковая сигнализация.
Поезд Вологда - Няндома
Внутренний переезд Вологда — Няндома.
Отель «Двина»
«Двина» — это уютная небольшая гостиница на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.
В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.
В шаговой доступности «Резиденция Деда Мороза» — 450 метров, набережная реки Сухона — 350 метров и «Успенский Собор» — 550 метров. До железнодорожного вокзала «Великий Устюг» 3,5 километра, до местного аэропорта 4 километра.
Если в этом отеле нет мест, то альтернатива: Сухона, Великий Устюг.
Туркомплекс/гостиница в порту Рабочеостровска
Размещение в туркомплексе/гостинице в номерах с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе тура (9 завтраков, 5 обедов)
- Проживание в номерах с удобствами по всему маршруту
- Морской переход по маршруту Рабочеостровск - Соловки - Рабочеостровск
- Экскурсии по программе тура
- Групповые трансферы на встречи и проводы
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до станции Котлас Южный и обратно из города Кемь
- Ж/д билеты по маршруту Вологда - Няндома
- Питание и и экскурсии, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Ж/д билеты по внутреннему переезду Вологда - Няндома, туристы также приобретают самостоятельно (через турагентство).
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Важная информация
1. При отправлении заявки на тур просим Вас в обязательном порядке предоставить документы туристов (паспорт/свидетельство о рождении) для оперативного расселения гостей в гостинице в день заезда и контактный номер туриста/ов для оперативной связи в случае необходимости.
2. Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт и/или свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила «расчетного часа» (заезд в 14.00, выезд до 12.00). Размещение в гостинице в день заезда осуществляется после завершения экскурсионной программы.
3. Туроператор имеет право менять порядок предоставления услуг, без уменьшения их объема.
4. При возникновении непредвиденных обстоятельств туроператор оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
5. Туроператор не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, дорожными работами и прочими, не зависящими от туроператора ситуациями.
6. В периоды ухудшения погоды (очень низкие/очень высокие температуры воздуха, ливни, шторма, сильный ветер, наводнения, сели, туман и пр.) туроператор оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены — исключать из программы объекты (с последующим возвратом покупателю тура стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке.
7. Порядок экскурсий на Соловецких островах с первого и по последний день пребывания может меняться в связи с наличием/отсутствием транспорта на определенные дни тура, гидов нужной категории (квалификации), из-за погодных условий или проведения крупных мероприятий на Соловках (Соловецкая ярмарка, Троица, Регата, Преображение, Дни памяти юнг и т. д.). Экскурсии могут начинаться из разных точек поселка, поэтому уточняйте место и время отправления у Вашего сопровождающего на каждый маршрут заранее и внимательно слушайте сопровождающего гида. Приобретение дополнительных экскурсионных маршрутов у частных гидов и других турфирм до прибытия на Соловки не рекомендуется, так как это может нарушить основную программу пребывания на острове. В поселке есть несколько продуктовых магазинов, в которых по островным ценам можно приобрести молочные продукты, выпечку, колбасные изделия, консервацию. В гостиничных номерах Соловецкого острова холодильников нет – поэтому не рекомендуем везти с собой и покупать заранее на материке скоропортящиеся продукты питания.
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Отзывы и рейтинг
Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил.
Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!