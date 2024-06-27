5 день

Каргополь. Экскурсия в Христорождественский собор

02:05 Прибытие на станцию Няндома поездом № 16 Москва - Архангельск.

Встреча туристов с табличкой у центрального входа на жд вокзал со стороны перрона.

02:15 Трансфер в Каргополь (78 км).

03:30 Прибытие в дер. Чертовицы Нижние.

Размещение в Гостевом доме «Каргопольская слобода» в номерах со всеми удобствами.

Отдых.

На завтрак чай с блинами.

12:00 Обед.

12:30 Обзорная пешеходная экскурсия по городу проведёт вас по уютной набережной, храмовые комплексы на площадях порадуют своим великолепием, а местные предания и легенды всецело окунут вас в далёкое прошлое северного славного города. Город Каргополь расположен у самого истока реки Онеги, берущей своё начало из озера Лаче.

В прошлом – это известный торговый город древнерусского государства, земли уезда которого простирались вдоль реки Онеги до самого Белого моря. Через Каргополь проходил транзитный соляной путь из Поморья. Выгодное экономическое положение, монополия на торговлю солью, пожалованная Иваном Грозным способствовали экономическому развитию города.

14:00 Экскурсия в Христорождественский собор. Заложен в 1552 году и строился десять лет. Главная святыня Каргополя, хотя и ушла за столетия на пару метров в почву и пережила пожар, но сохранила белокаменную стать и нарядную резьбу по камню.

17:30 По желанию гостей организуется трансфер в Каргополь для самостоятельного знакомства с городом.

Эта часть "неорганизованного" путешествия наверняка будет чрезвычайно интересной и познавательной. Сюда приезжают за "атмосферой".

По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки. От улицы Ивана Болотникова, героя смутного времени и предводителя крестьянского восстания 1606 - 1607 годов можно дойти до белоснежного памятника другому революционеру - Ильичу. Здесь жили люди в 16 веке, 17, 18, 19… живут и сейчас.

По желанию (самостоятельно, за дополнительную плату) – посещение первого в Каргополе Частного Дома – музея династии гончаров Шевелевых с возможностью проведения мастер-класса по лепке каргопольской глиняной игрушки.

Берестяная сувенирная лавка.

Русская баня (за доп. плату).