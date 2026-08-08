Индивидуальная
до 15 чел.
Венёв: несоветский город
Прогуляться по историческому центру и продегустировать главное венёвское лакомство
Начало: В Туристическом информационном центре Венёва
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Провинциальное очарование Венёва (на вашем автомобиле)
От древних храмов до местных деликатесов
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Веневу
Начало: Венев, ул. Володарского, д. 11
Расписание: В выходные дни с 11:00 до 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Венёву
Самые популярные экскурсии в Венёве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Венёву в августе 2026
Сейчас в Венёве можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 5500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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