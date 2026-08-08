Найдено 3 экскурсии в Венёве , цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 16 отзывов Индивидуальная до 15 чел. Венёв: несоветский город Прогуляться по историческому центру и продегустировать главное венёвское лакомство Начало: В Туристическом информационном центре Венёва от 5000 ₽ за всё до 15 чел. 4 часа Индивидуальная до 15 чел. Провинциальное очарование Венёва (на вашем автомобиле) От древних храмов до местных деликатесов от 5500 ₽ за всё до 15 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная Прогулка по Веневу Начало: Венев, ул. Володарского, д. 11 Расписание: В выходные дни с 11:00 до 15:00 3500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Венёву Самые популярные экскурсии в Венёве Венёв: несоветский город; Провинциальное очарование Венёва (на вашем автомобиле); Прогулка по Веневу. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Венёву в августе 2026 Сейчас в Венёве можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 5500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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