Венев — небольшой старинный русский город, и я посвящу вас в детали его истории. Вместе мы изучим исторический центр города, вы увидите Венев купеческий и средневековый.
Также мы обязательно поднимемся на самую высокую смотровую площадку — Николаевскую колокольню и посмотрим на город с высоты птичьего полета.
Также мы обязательно поднимемся на самую высокую смотровую площадку — Николаевскую колокольню и посмотрим на город с высоты птичьего полета.
Описание экскурсии
Об экскурсииЕсли вы любите гулять и слушать интересные истории, то вам подойдет моя экскурсия по Веневу. Я здесь родилась и живу, как и все мои предки с XVII века. Знаю все закоулки, люблю рассказывать истории и показывать красоту. Мы поднимемся на самую высокую смотровую площадку — Николаевскую колокольню и посмотрим на город с высоты птичьего полета. Также вы увидите исторический центр города, Венев средневековый и Венев купеческий, жд вокзал и каменные палаты XVII века. Организационные моменты• Экскурсия длится два часа с заходом в два музея и картинную галерею.
В выходные дни с 11:00 до 15:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия
- Посещение галереи и музея фотоаппаратов
Что не входит в цену
- Посещение колокольни и музея колокольни - 300 руб. с человека
Место начала и завершения?
Венев, ул. Володарского, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: В выходные дни с 11:00 до 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Связь с гидом +7 910 943 30 37
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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