Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Венев — небольшой старинный русский город, и я посвящу вас в детали его истории. Вместе мы изучим исторический центр города, вы увидите Венев купеческий и средневековый.



Также мы обязательно поднимемся на самую высокую смотровую площадку — Николаевскую колокольню и посмотрим на город с высоты птичьего полета.

Анастасия Ваш гид в Венёве Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1 человек Как проходит Пешком Когда В выходные дни с 11:00 до 15:00 3500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии Об экскурсии Если вы любите гулять и слушать интересные истории, то вам подойдет моя экскурсия по Веневу. Я здесь родилась и живу, как и все мои предки с XVII века. Знаю все закоулки, люблю рассказывать истории и показывать красоту. Мы поднимемся на самую высокую смотровую площадку — Николаевскую колокольню и посмотрим на город с высоты птичьего полета. Также вы увидите исторический центр города, Венев средневековый и Венев купеческий, жд вокзал и каменные палаты XVII века. Организационные моменты• Экскурсия длится два часа с заходом в два музея и картинную галерею.

В выходные дни с 11:00 до 15:00 Выбрать дату