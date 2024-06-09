Венёв миновала индустриализация. Вы ощутите это сразу: в городе не найти признаков СССР. Даже улицы Ленина нет! Зато в Венёве сохранились купеческие особняки и шесть старинных храмов.
Колокольня одного из них — Николаевского — до сих пор считается самым высоким зданием Тульской области. А бренд Венёва — булочка, которая нравилась ещё Александру II. С неё мы и начнём!
Колокольня одного из них — Николаевского — до сих пор считается самым высоким зданием Тульской области. А бренд Венёва — булочка, которая нравилась ещё Александру II. С неё мы и начнём!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Главное лакомство Венёва
Знакомство с городом вы начнёте с дегустации его гастрономического бренда — сладкой булочки «Венёвка». Она выпекается из пышной пшеничной муки в форме буквы «В» с большим количеством сахара. Согласно городской легенде, впервые булочку преподнесли цесаревичу Александру Николаевичу (будущему Александру II) во время его визита в Венёв в 1837 году. Цесаревич восхитился — и булочку мгновенно возвели в ранг достояния Венёва. Вы не только оцените вкус знаменитой выпечки, но и увидите аппетитный арт-объект, посвящённый ей.
Прогулка по городу
Я покажу вам главные достопримечательности Венёва:
- Новый корпус Уездного земства (без осмотра внутри),
- Хлебную площадь, Московскую заставу и почтовую станцию
- Дом купца Тулина 19 века, куда захаживал прототип литературного персонажа — поручика Ржевского
- Каменные палаты на Красной площади. Сейчас здесь заседает Городская дума.
- Древние храмы: бывший Богоявленский монастырь (прогуляемся по территории), Воскресенский собор, Покровскую церковь и Николаевскую колокольню, на которую при желании можно подняться
Вы также посетите художественную галерею в помещении бывших Земских складов и прикоснётесь к старинным предметам в Музее фототехники на Красной площади.
Организационные детали
- В стоимость входят: услуги гида, дегустация выпечки, посещение дома купца Тулина, Музея фототехники и художественной галереи
- На Николаевскую колокольню входной билет оплачивается дополнительно: взрослый — 300 руб., школьный (от 6 до 18 лет) — 100 руб., детям до 6 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Туристическом информационном центре Венёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Венёве
Я — Денис, председатель клуба краеведов «Венёвский уезд». В Венёве создал Музей фототехники и Музей колокольни. Автор городских путеводителей по славному Венёву.Задать вопрос
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