Венёв миновала индустриализация. Вы ощутите это сразу: в городе не найти признаков СССР. Даже улицы Ленина нет! Зато в Венёве сохранились купеческие особняки и шесть старинных храмов. Колокольня одного из них — Николаевского — до сих пор считается самым высоким зданием Тульской области. А бренд Венёва — булочка, которая нравилась ещё Александру II. С неё мы и начнём!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главное лакомство Венёва

Знакомство с городом вы начнёте с дегустации его гастрономического бренда — сладкой булочки «Венёвка». Она выпекается из пышной пшеничной муки в форме буквы «В» с большим количеством сахара. Согласно городской легенде, впервые булочку преподнесли цесаревичу Александру Николаевичу (будущему Александру II) во время его визита в Венёв в 1837 году. Цесаревич восхитился — и булочку мгновенно возвели в ранг достояния Венёва. Вы не только оцените вкус знаменитой выпечки, но и увидите аппетитный арт-объект, посвящённый ей.

Прогулка по городу

Я покажу вам главные достопримечательности Венёва:

Новый корпус Уездного земства (без осмотра внутри),

Хлебную площадь, Московскую заставу и почтовую станцию

Дом купца Тулина 19 века, куда захаживал прототип литературного персонажа — поручика Ржевского

Каменные палаты на Красной площади. Сейчас здесь заседает Городская дума.

Древние храмы: бывший Богоявленский монастырь (прогуляемся по территории), Воскресенский собор, Покровскую церковь и Николаевскую колокольню, на которую при желании можно подняться

Вы также посетите художественную галерею в помещении бывших Земских складов и прикоснётесь к старинным предметам в Музее фототехники на Красной площади.

Организационные детали