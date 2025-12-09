Мои заказы

Увидеть самое главное в Венёве

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Венёве, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Венёв: несоветский город
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Прогуляться по историческому центру и продегустировать главное венёвское лакомство
Начало: В Туристическом информационном центре Венёва
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Венёв и его колокольня
1 час
1 отзыв
Групповая
до 25 чел.
Подняться на смотровую площадку на высоте 45 метров и посетить музей
Начало: Около Николаевской колокольни
Завтра в 13:00
11 дек в 13:00
400 ₽ за человека
Провинциальное очарование Венёва (на вашем автомобиле)
4 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
От древних храмов до местных деликатесов
11 дек в 13:00
12 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.

