Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венёва

Что вас ожидает

Символы Венёва

Вы увидите Николаевскую колокольню, известную как одна из самых высоких звонниц Тульской области. Осмотрите старейшее гражданское здание региона — Каменные палаты, где ныне располагается краеведческий музей. А также посетите Воскресенский собор и узнаете, почему его называют «главным храмом Веневского благочиния». Прогуляетесь по набережной речки Моржовка и отыщете святой источник Монастырский колодец.

Путешествие во времени

Венёв — маленький город с богатой историей. Мы расскажем, что такое Большая засечная черта и какую роль в охране границ Российского государства играла местная крепость. Раскроем историю строительства важнейшей колокольни Тульской епархии и покажем, где в Венёве находится мироточащая икона. Проведем вас по тихим живописным улочкам и посвятим в события, которые на них происходили.

Организационные детали

Любители ж/д техники могут посетить историко-культурный комплекс на станции «Венев». Детали уточняйте в личном сообщении.