Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венёва

Погрузиться в атмосферу старинного русского города на обзорной экскурсии по историческому центру

Венёв — тихий провинциальный город, где сохранились интересные архитектурные памятники прошлого.

Вы побываете на местной Красной площади, рассмотрите купеческие особняки и заглянете в древний Воскресенский собор.

Мы расскажем, как складывалась история Венёва, какие знаменитые люди в нем бывали и чем он живет сегодня.
Уездный Венёв
Уездный Венёв
Уездный Венёв
Уездный Венёв
Уездный Венёв
Уездный Венёв
Уездный Венёв
Уездный Венёв

Что вас ожидает

Символы Венёва

Вы увидите Николаевскую колокольню, известную как одна из самых высоких звонниц Тульской области. Осмотрите старейшее гражданское здание региона — Каменные палаты, где ныне располагается краеведческий музей. А также посетите Воскресенский собор и узнаете, почему его называют «главным храмом Веневского благочиния». Прогуляетесь по набережной речки Моржовка и отыщете святой источник Монастырский колодец.

Путешествие во времени

Венёв — маленький город с богатой историей. Мы расскажем, что такое Большая засечная черта и какую роль в охране границ Российского государства играла местная крепость. Раскроем историю строительства важнейшей колокольни Тульской епархии и покажем, где в Венёве находится мироточащая икона. Проведем вас по тихим живописным улочкам и посвятим в события, которые на них происходили.

Организационные детали

Любители ж/д техники могут посетить историко-культурный комплекс на станции «Венев». Детали уточняйте в личном сообщении.

Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: у туристско-информационного центра
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Здравствуйте, дорогие путешественники. Приветствуем вас в Венёве! Мы — дружная команда местных гидов. С радостью покажем вам главные достопримечательности нашего старинного города и расскажем о них самое интересное.
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