Венёв и его колокольня

Подняться на смотровую площадку на высоте 45 метров и посетить музей
Есть в небольшом Венёве достопримечательность практически российского масштаба — одна из самых высоких колоколен в стране. Не просто центр города, а его символ. Изящная постройка виднеется со всех точек Венёва, на любом пейзаже или открытке местных художников. Поднявшись на колокольню по старинной лестнице, вы рассмотрите весь город. А по пути наверх ещё и заглянете в музей.
Время начала: 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Панораму исторической части Венёва.
  • Покровскую церковь.
  • Воскресенский собор.
  • Бывший Богоявленский монастырь.
  • Каменные палаты.
  • Излучину реки Венёвки.
  • Озеренский карьер по добыче белого камня.

Вы узнаете:

  • Какой след оставил в истории архитектуры Василий Иванович Баженов.
  • Чем прославился купец-миллионщик Матвей Филатович Ярцев, сыгравший важную роль в развитии региона.
  • В чём особенность венёвского мрамора и как его применяли в строительстве.
  • Как проходила реставрация колокольни с 2016 по 2022 гг.

Организационные детали

  • Рассчитывайте свои силы: потребуется преодолеть 150 ступеней, 64 из которых старинные и выше нынешних стандартов.
  • На середине подъёма предусмотрена пауза для осмотра музея колокольни, где можно отдохнуть на лавочке.
  • Дети до 18 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых.
  • Экскурсию для вас проведу я или моя жена Анастасия.

во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00, в субботу в 13:00, 14:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный400 ₽
Дети 7-18 лет200 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Денис
Денис — ваш гид в Венёве
Провёл экскурсии для 124 туристов
Я — Денис, председатель клуба краеведов «Венёвский уезд». В Венёве создал Музей фототехники и Музей колокольни. Автор городских путеводителей по славному Венёву.
Ольга
Ольга
16 июн 2025
Нам ОЧЕНЬ понравилось! Ребята были в восторге от увиденного и услышенного! Спасибо вам огромное! За ваше внимание к нашим небольшим трудностям. СПАСИБО!!!!!

