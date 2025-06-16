Есть в небольшом Венёве достопримечательность практически российского масштаба — одна из самых высоких колоколен в стране. Не просто центр города, а его символ. Изящная постройка виднеется со всех точек Венёва, на любом пейзаже или открытке местных художников. Поднявшись на колокольню по старинной лестнице, вы рассмотрите весь город. А по пути наверх ещё и заглянете в музей.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Панораму исторической части Венёва.
- Покровскую церковь.
- Воскресенский собор.
- Бывший Богоявленский монастырь.
- Каменные палаты.
- Излучину реки Венёвки.
- Озеренский карьер по добыче белого камня.
Вы узнаете:
- Какой след оставил в истории архитектуры Василий Иванович Баженов.
- Чем прославился купец-миллионщик Матвей Филатович Ярцев, сыгравший важную роль в развитии региона.
- В чём особенность венёвского мрамора и как его применяли в строительстве.
- Как проходила реставрация колокольни с 2016 по 2022 гг.
Организационные детали
- Рассчитывайте свои силы: потребуется преодолеть 150 ступеней, 64 из которых старинные и выше нынешних стандартов.
- На середине подъёма предусмотрена пауза для осмотра музея колокольни, где можно отдохнуть на лавочке.
- Дети до 18 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых.
- Экскурсию для вас проведу я или моя жена Анастасия.
во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00, в субботу в 13:00, 14:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|400 ₽
|Дети 7-18 лет
|200 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Николаевской колокольни
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 13:00, в субботу в 13:00, 14:00 и 15:00, в воскресенье в 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Денис — ваш гид в Венёве
Провёл экскурсии для 124 туристов
Я — Денис, председатель клуба краеведов «Венёвский уезд». В Венёве создал Музей фототехники и Музей колокольни. Автор городских путеводителей по славному Венёву.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ольга
16 июн 2025
Нам ОЧЕНЬ понравилось! Ребята были в восторге от увиденного и услышенного! Спасибо вам огромное! За ваше внимание к нашим небольшим трудностям. СПАСИБО!!!!!
