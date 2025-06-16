Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Есть в небольшом Венёве достопримечательность практически российского масштаба — одна из самых высоких колоколен в стране. Не просто центр города, а его символ. Изящная постройка виднеется со всех точек Венёва, на любом пейзаже или открытке местных художников. Поднявшись на колокольню по старинной лестнице, вы рассмотрите весь город. А по пути наверх ещё и заглянете в музей.