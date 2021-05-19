Полезная информация о Верхняя Пышме
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Местное время в Верхняя Пышме
05:0118
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Верхняя Пышма
|По-английски
|Verkhnyaya Pyshma
|Население города
|59 061 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|276 м. от уровня моря