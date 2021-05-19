Всё о Верхняя Пышме

Полезная информация о Верхняя Пышме

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Местное время в Верхняя Пышме
05:0118
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаВерхняя Пышма
По-английскиVerkhnyaya Pyshma
Население города59 061 чел.
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота276 м. от уровня моря

Где находится Верхняя Пышма на карте

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