Всё о Верхняя Салде

Полезная информация о Верхняя Салде

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Местное время в Верхняя Салде
05:0124
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаВерхняя Салда
По-английскиVerkhnyaya Salda
Население города48 992 чел.
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота201 м. от уровня моря

Где находится Верхняя Салда на карте

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