Полезная информация о Верхняя Салде
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Местное время в Верхняя Салде
05:0124
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Верхняя Салда
|По-английски
|Verkhnyaya Salda
|Население города
|48 992 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|201 м. от уровня моря