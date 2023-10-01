1 день

Дзивгис, Аланский мужской монастырь и «Аланский вечер»

Ранний выезд из Пятигорска (ориентировочно в 07:30).

Выезд на экскурсию «Тайны древнего Иристона».

Древнее селение Дзивгис стоит на левом берегу реки Фиагдон, в самом начале Куртатинского (Фиагдонского) ущелья. В Дзивгисе находится одна из самых знаменитых и удивительных достопримечательностей Северной Осетии: скальная (пещерная) крепость.

Обед (входит в стоимость).

Посещаем Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России. Здесь хранится одна из главных святынь Осетии «Чудотворная икона Моздокской Иверской божьей матери» — подарок царицы Тамары народу Осетии.

Размещение в отеле «Владикавказ».

Свободное время.

Выезд на застолье «Аланский вечер». Пора познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами этой удивительной республики Кавказа!

Национальный вечер с осетинским застольем, главным ритуалом аланского культа: великим молитвенным пиром — КУВД. Это не трапеза или посиделки, это определенное действо. По сей день осетины всех поколений строго чтут традицию КУВДа.

После ужина вас ждет зрелищное продолжение вечера.

История и культура осетинского народа раскроются через рассказы, молитвенные тосты, поэмы, выступления вокалистов и музыкантов. Вы услышите звуки национальных музыкальных инструментов: от мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули. Полюбуетесь профессиональным исполнением кавказской лезгинки и традиционного массового аланского танца Симд.

А в финале участников вечера ждет веселая дискотека, где вы сами сможете вдоволь потанцевать.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дополнительные траты: Кадаргаванский каньон — 300 рублей.