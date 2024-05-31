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Авторский тур
4 дня
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное вре...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 999₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Яркие краски Северной Осетии и современный облик Чечни
Отведать настоящие осетинские пироги и погулять по современным улицам Грозного
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
38 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотрип по Северной Осетии: ущелья, башни, арт-объекты
Исследовать высокогорные селения, насладиться горными пейзажами и покачаться на качелях над обрывом
Начало: Владикавказ, 9:30. Заберём вас по адресу проживани...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 ...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
«Та самая Северная Осетия»: джип-тур
Начало: Владикавказ или аэропорт в Беслане
11 июня в 19:00
12 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
16 июня в 08:30
23 июня в 08:30
17 835₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Башни Ингушетии
Начало: г. Назрань
2 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Начало: г. Владикавказ
23 июня в 10:00
13 июля в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Экскурсионный тур «Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня» на 3 дня
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
29 500₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
Национальный Маршрут Республики Северная Осетия-Алания
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 3724036 123₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
Загадочная Осетия
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 2592525 148₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
Другая Осетия. Джип-тур в Северную Осетию
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 5000048 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у могучего Казбека. Весна-лето
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 47 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспресс Кавказ
Начало: г. Владикавказ
11 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осетия и Ингушетия. Экспресс-тур
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 18 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Легенды горцев. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 20 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выходные в Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 18 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Привет, Алания! Экспресс тур по Осетии
Начало: Владикавказ
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 350₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у могучего Казбека. Зимнее путешествие
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
1 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
от 47 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у могучего Казбека. Осеннее путешествие
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
12 сен в 10:00
10 окт в 10:00
от 47 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя сказка Кавказа
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
2 янв в 10:00
от 30 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Легенды горцев. Зимний экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 20 295₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Привет, Алания! Зимний экспресс тур по Осетии
Начало: Владикавказ
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 14 240₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осетия и Ингушетия. Зимний экспресс-тур
Начало: Владикавказ
27 дек в 10:00
28 дек в 10:00
от 18 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние выходные в Осетии
Начало: Владикавказ
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 18 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Осетинское гостеприимство и башни Ингушетии
Вдоволь насладиться настоящими осетинскими пирогами и познакомиться с традициями горных народов
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж. - д. вокзал
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
38 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Привет, Алания
Начало: Владикавказ, я заберу вас из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Сегодня в 10:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии
Экскурсионный тур «Экскурсионный тур по Чечне и Северной Осетии» на 3 дня
Начало: Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
38 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
19 июня в 08:00
27 июня в 08:00
105 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В гостях у осетин
Пожить в осетинском доме и насладиться местной едой и горами
Начало: Аэропорт Владикавказа или ж/д вокзал
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
33 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Осетинские выходные: уютный Владикавказ и впечатляющие ущелья
Поучаствовать в национальном застолье, увидеть «Рог изобилия» и взлететь над пропастью на качелях
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, время за...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2700024 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вот такие пироги! Выходные в Осетии с пикником в горах и застольем в гостях у местных
Увидеть настоящий деревенский быт, попробовать национальную кухню и побывать в безлюдных ущельях
Начало: Владикавказ, 14:00
28 июня в 14:00
27 сен в 14:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Горная Ингушетия и знакомство со столицей республики
Рассмотреть старинные башни на фоне неприступных гор и погулять по Магасу
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00
11 июня в 13:00
28 июня в 13:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня в Северной Осетии: горные ущелья, горячие источники и осетинские пироги
Прогуляться по узким горным ущельям и попасть в Город мертвых
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, пя...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые романтичные места в горах: лавочки и качели Северной Осетии
Загадать желание на «лавочке счастья» и пронестись на горных качелях
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13 или 14 часов (с учетом а...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По горным тропам и улицам Владикавказа: 3 дня в Северной Осетии
Погулять по уютной столице, искупаться в горячих источниках и полюбоваться горами
Начало: Владикавказ, аэропорт, время - по договорённости. ...
12 июня в 08:00
19 июля в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
1 ноя в 08:00
34 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ВВоронова31 мая 2024Путешествие было хорошо продуманно и организованно. Спасибо Вам за это!!! Очень познавательный и насыщенный экскурсиями тур. С нами были дети
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ААнастасия29 мая 2024Приятно удивилась уровню организованности!
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ЛЛарина27 мая 2024В общем и целом отдых запомнится на всю жизнь, своей уникальностью, красотами, своими неописуемыми видами! Ну и обо всём по
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ННадежда20 мая 2024Отличный тур, только положительные впечатления! За короткое время посмотрела великолепную природу Осетии, древнюю архитектуру, побывала почти во всех временах года.
- ННаталья19 мая 2024Понравился гид Заурбек. Много интересной информации, которая была преподнесена непринужденно, доступно и с юмором.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «3-дневные туры»
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