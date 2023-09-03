Посетите каждый регион Северного Кавказа — Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Кавказские Минеральные Воды.
Ва ждет этно-шоу в Чечне, иммерсивная трапеза в Дербенте и обед с мастер-классом по приготовлению чуду в этно-доме.
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Программа тура по дням
Республика Дагестан. Махачкала
Прилет до 14:00.
Каким бы транспортом вы не добрались до Махачкалы, мы встретим вас и отвезем в отель.
А потом, нам предстоит первое знакомство с городом — отправляемся на обзорную экскурсию.
Поднимитесь на гору Тарки-Тау, прогуляйтесь по Родопскому бульвару, отдайте дань уважения Русской учительнице, пройдитесь по коврам на площади Республики…
Ну, а вечером все вместе отправимся на ужин в ресторан-музей.
В ресторане представлены образцы национальной одежды и традиционных ремесел и это будет первое знакомство с культурой Дагестана.
Тайминг дня:
- 15:30 Выезд на маршрут.
- 15:30-18:45 Обзорная экскурсия по Махачкале.
- 19:00 Приветственный ужин в ресторане на Лермонтова.
- 21:00 Прибытие в отель.
Размещение: Махачкала.
Питание: приветственный ужин.
Дагестан. Дербент. Крепость Нарын-Кала, прогулка по магалам города
Дербент — один из самых древних городов мира, название города переводится как — Связанные ворота.
Узкой полосой город вытянулся между Каспийским морем и горами Кавказа, опоясанный двумя мощными стенами, он выдержал смену многих правителей, народов, эпох.
Не зря город является объектом ЮНЕСКО и сегодня мы в этом убедимся.
Но, древний город не стоит на месте, он продолжает развиваться и подтверждением тому служит современная набережная и прекрасный фонтан.
Тайминг дня:
- 08:00 Выезд на маршрут.
- 11:30-13:30 Обзорная экскурсия по крепости Нарын Кала.
- 14:00-15:00 Обед в иммерсивном кафе.
- 15:00-17:50 Обзорная по городу.
- 20:30 Прибытие в отель.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице, обед в иммерсивном кафе.
Хунзах, Тобот, Каменная Чаша, обед с мастер-классом по приготовлению чуду
Одно из самых больших плато Дагестана — Хунзахское, раскинулось на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря!
Его украшением служат многочисленные водопады, один из них — Тобот — срывающийся 80 метровой струной в отвесную пропасть.
Тайминг дня:
- 08:00 Выезд на маршрут.
- 11:30-13:30 Экскурсия.
- 14:00-15:00 Обед у местных жителей.
- 15:00-17:50 Продолжение экскурсии.
- 21:00 Прибытие в отель.
Размещение: Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице, обед с мастер-классом по приготовлению чуду в этно-доме.
Дагестан. Каньон реки Сулак. Чиркейское водохранилище. Обзорная экскурсия по Грозному
Сегодня мы покидаем гостеприимный Дагестан и перебираемся в не менее приветливую Чеченскую Республику.
Но, прежде чем отправиться в Грозный, полюбуемся огромным рукотворным морем — Чиркейским водохранилищем и тонкой лентой реки Сулак на дне глубочайшего каньона.
Добравшись до Грозного, разместимся в гостинице, а, уже после, отправимся на прогулку по городу.
Посетим одну из крупнейших мечетей Европы — Сердце Чечни, осмотрим город, возродившийся из пепла, с высоты птичьего полета, вдохнем аромат цветов в прекрасном Цветочном парке.
Тайминг дня:
- 08:00 Выезд на маршрут.
- 11:30-13:30 Экскурсия.
- 14:00-15:00 Обед Глав Рыба.
- 15:00-17:30 Переезд в Грозный.
- 17:30-20:00 Обзорная по Грозному.
- 20:30 Прибытие в отель.
В случае отсутствия возможности катания по водохранилищу, будет предоставлено катание на Главрыбе.
Размещение: Грозный
Питание: завтрак в гостинице, обед в ГлавРыба.
Чеченская Республика. Нихалойские водопады, Ушкалойские башни
Аргунское ущелье — одно из самых протяженных и красивых в Чеченской Республике.
Здесь мы немного прогуляемся по лесу, чтобы полюбоваться Нихалойскими водопадами, проедем по самому краю пропасти над бурной рекой, увидим башни-близнецы, не Нью-Йоркские, конечно, но Ушкалойские.
Узнаем историю замка Пхакоч, а после побываем в самой молодой и красивой мечети — Гордость мусульман, что расположилась в городе Шали.
Тайминг дня:
- 08:00 Выезд на маршрут.
- 11:30-13:00 Экскурсия.
- 13:00-14:00 Этно-обед в Герменчуке.
- 15:00-18:30 Продолжение экскурсии.
- 20:30 Прибытие в отель.
Размещение: Грозный.
Питание: завтрак в гостинице, обед в Герменчуке с национальными блюдами и танцами.
Республика Ингушетия. Вовнушки, Джейрахское ущелье
Ингушетия — самая маленькая из всех республик Северного Кавказа, но ее горная часть доверху наполнена старинными памятниками и нам предстоит познакомиться с ними поближе.
Мы проедем по таинственному ущелью реки Асса и попадем к башням, выросшим прямо из скал — это замковый комплекс Вовнушки.
Познакомимся с башенным городом Эгикал, полюбуемся горными вершинами с перевала Цей-Лоам.
Дополнением к такому насыщенному дню будет пикник.
Ну, а вечером нас ждет красавец Владикавказ.
Тайминг дня:
- 08:00 Выезд на маршрут.
- 10:30-12:40 Экскурсия.
- 13:00-14:00 Обед-пикник.
- 15:00-18:30 Продолжение экскурсии.
- 20:30 Прибытие в отель.
Размещение: Владикавказ.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Республика Северная Осетия-Алания. Три ущелья: Куртатинское ущелье, Дзивгис, Даргавс
Северная Осетия, как, впрочем, и весь Северный Кавказ, наполнена красотами и чудесами, и доказательством тому послужит каньон, пробитый рекой Фиагдон в скалах, крепость, прилепившаяся к скале, мужской монастырь высоко в горах.
Сегодня мы посетим необычный город — город мертвых.
А еще, побываем в одном из красивейших ущелий, к сожалению, ставшим известным в связи с большой трагедией — сходом ледника…
Тайминг дня
- 09:00 Выезд на маршрут.
- 10:30-12:30 Экскурсия.
- 13:00-14:00 Обед.
- 15:00-17:30 Продолжение экскурсии.
- 19:00 Прибытие в отель.
Размещение: Владикавказ.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте в ресторане Роза ветров/Боче/Долина солнца.
Кабардино-Балкария. Верхняя Балкария, Голубое озеро, Черекская теснина
Сегодня нас ожидает захватывающая Черекская теснина, прогулка по дороге вдоль громадной пропасти, древнее селение Верхняя Балкария со старинными башнями.
Загадочные, таинственные Голубые озера, где вода имеет невероятно голубой цвет, а глубина не поддается измерению.
Ну, а ночевать мы будем уже у подножия белоснежного великана — Эльбруса!
Тайминг дня:
- 08:00 Выезд на маршрут.
- 10:30-12:30 Экскурсия.
- 13:00-14:00 Обед.
- 15:00-18:30 Продолжение экскурсии.
- 20:00 Прибытие в отель.
Размещение: Азау.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Кабардино-Балкария. Эльбрус, Поляна нарзанов
Эльбрус всегда притягивал людей своей снежно-белой шапкой, сюда стремятся альпинисты, лыжники и просто туристы, всем хочется прикоснуться к этому исполину!
Мы поднимемся, с помощью канатных дорог, на высоту 3850 метров и полюбуемся миром сверху.
Перед вами, как на ладони разлеглись вдоль реки белоснежные великаны, с острыми зубьями скал и голубыми ледниками…
А после горы полакомимся нарзаном, узнаем, кто его «производит» и «разливает» по подземным трещинам.
Тайминг дня:
- 10:00 Выезд на маршрут.
- 10:30-13:30 Экскурсия.
- 13:30-14:30 Обед.
- 15:00-17:30 Продолжение экскурсии.
- 18:00 Прибытие в отель.
Размещение: Азау.
Питание: завтрак в гостинице, обед в кафе на поляне Азау.
Кавказские Минеральные Воды. Обзорная экскурсия по Пятигорску. Выезд в Домбай
И вот, спустившись с горной высоты, мы оказываемся в великолепном оазисе Пятигорска — парке Цветник.
Прогуляемся по тропинкам, где когда-то гуляли герои произведений М. Ю. Лермонтова.
Узнаем историю возникновения парка Цветник: почему галерею назвали Лермонтовской а рукотворный грот — гротом Дианы.
Как появился на курорте Орел и почему беседка оказалась Китайской.
Попробуем воду, принесшую Пятигорску славу курорта и пообедаем здесь же в кафе.
Далее нам снова предстоит подъем в горы, но теперь нас ждет Домбай.
Тайминг дня:
- 08:00 Выезд на маршрут.
- 11:30-13:30 Экскурсия.
- 13:30-14:30 Обед.
- 15:00-17:30 Выезд в Домбай.
- 19:30 Прибытие в отель.
Размещение: Домбай.
Питание: завтрак в гостинице, обед в кафе Оранжерея.
Карачаево-Черкесия. Тебердинский заповедник. Гора Мусса-Ачитара
Горный хребет Мусса-Ачитара, а вокруг «синие горы, вершины, покрытые льдом»!
Здесь прямо с горных вершин «стекают» в дремучие хвойные леса сияющие ледники…
Домбай — место, где отдыхает душа!
Напитавшись энергией гор, отправляемся в Тебердинский национальный парк — настоящую жемчужину региона.
А вечер проведем в Форелевом хозяйстве, где для нас будет приготовлен вкуснейший ужин.
Тайминг дня:
- 09:30 Выход на маршрут.
- 10:00-13:00 Экскурсия.
- 13:00-14:00 Обед.
- 15:00-17:30 Экскурсия Тебердинский заповедник.
- 18:30 Прибытие в отель.
Размещение. Домбай.
Питание: завтрак в гостинице, ужин в форелевом хозяйстве.
Карачаево-Черкесия. Шоанинский храм. Отъезд
Пора домой! Наш увлекательный, содержательный, обогащающий впечатлениями и знаниями экскурсионный тур по Северному Кавказу заканчивается.
Напоследок мы поднимемся к древнему аланскому храму, устроившемуся на площадке высокого горного отрога.
Виды, открывающиеся с этой площадки, просто завораживают!
Тайминг дня:
- 09:30 Выезд на маршрут.
- 11:00-13:00 Экскурсия.
- 13:00-17:00 Трансфер в Минеральные Воды.
Питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Доплата за одноместное размещение – 21 000 руб. за весь период тура.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Метрополь
Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.
Планета Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Владикавказ
Кристалл 139, Домбай
Барс Азау
Шахерезад
Голд Стар, Домбай
Таурух
Тийнала
Шали
Беркат
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Питание: приветственный ужин, завтраки, обеды на маршруте (кроме 11-го дня, в этот день ужин на форелевом хозяйстве)
- Ужин на форелевом хозяйстве
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Катание по водохранилищу на катере
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно из г. Минеральные Воды
- Индивидуальный трансфер
- Входные билеты в комплекс термальных источников
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Питание (кроме включенного в основную стоимость)
- Подъемы по канатным дорогам
- Экологические сборы
- Курортный сбор - для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- Одноместное размещение
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- кепка / панамка;
- удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте).
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Какие документы нужно оформить дополнительно иностранным гражданам?
Требуется оформление пропуска иностранным гражданам в Джейрахский район Ингушетии.
Бронирование – не позднее 30 дней до даты проведения тура. Для оформления всех пропусков требуется: копия паспорта, перевод заверенный нотариусом.
Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы
г. Махачкала, воскресенье, аэропорт или ж/д вокзал любой рейс с 9:00 - 19:00 (рекомендуемое время прибытия до 14:00)
Место и время завершения тура
Минеральные Воды, аэропорт и ж/д вокзал, ориентировочное время прибытия 17:00. Рекомендуем рейсы после 19:00
Где и в какое время мы будем находиться?
|Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из него
|Наименование объектов размещения
|Запланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа
|Внутримаршрутные перевозки
|9:00 - 19:00 прибытие в аэропорт Махачкалы (рекомендуемое время прибытие до 14:30)
|Метрополь 3*, г. Махачкала
|Обзорная экскурсия по Махачкале (Джума мечеть, родопский бульвар, памятник русской учительнице, смотровая Тарки-Тау.)
|Автобус - 18/20 местный
08:00 выезд из Махачкалы
11:00 Прибытие в Дербент
20:30 Прибытие в Махачкалу
|Метрополь 3*, г. Махачкала
|Обзорная по Дербенту: Цитадель Нарын-Кала, прогулка по древним улочкам - Магалы, Джума мечеть, Армянский храм, фонтан в Дербенте, набережная Каспийского моря
|Автобус - 18/20 местный
|08:00 выезд из Махачкалы
11:30 Прибытие в Хунзах
21:00 Прибытие в отель
|Метрополь 3*, г. Махачкала
|Плато Хунзах, Водопад Тобот, Музей им. Гамзатова. Каменная чаша, обед с мастер-классом по приготовлению Чуду в этно-доме.
|Автобус - 18/20 местный
08:00 Выезд из Махачкалы
15:00 Выезд в Грозный
г. Грозный
|Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, обед в Главрыбе, Грозный (церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, комплекс высоток «Грозный-Сити», Духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни». Проспект М. Эсамбаева, Алея Славы, посещение музея имени Кадырова)
|Автобус - 18/20 местный
|08:00 - Выезд из Грозного
11:30 прибытие в Аргунское ущелье
20:30 Прибытие в Грозный
|г. Грозный
“Беркат”/”Тийнала”/ ”Шали”
|Аргунское ущелье, г. Аргун, Нихайловские водопады, Башни-близнецы Ушкалойские, селение Итум-Кали, музей Хусейна Исаева, замковый комплекс Пхакоч, Обзорно мечеть «Сердце Матери»г. Аргун,(проедут мимо, не заходя в данную мечеть). мечеть «Гордость Мусульман» г. Шали (в данную мечеть группа заедет). Обед в Герменчуке с национальными блюдами и танцами
|Автобус - 18/20 местный
|08:00 Выезд из Грозного
10:30- 18:30 Республика Ингушетия
20:30 Прибытие во Владикавказ
|г. Владикавказ Планета Люкс/Владикавказ
|Республика Ингушетия, Джейрахское ущелье, Вовнушки, Тхаба Ерды, Эгикал, пикник-обед на природе
|Автобус - 18/20 местный
|09:00 Выезд из Владикавказа
10:30 - 17:30 экскурсия по Северной Осетии
19:00 - Прибытие во Владикавказ
|г. Владикавказ Планета Люкс/Владикавказ/
|Северная Осетия. Три ущелья: Куртатинское ущелье, Дзивгис, Кадаргаванский каньон, Фиагдон, Осетинская буква “А”, Башня Курта и Тага”, Качель парящая над небом, Аланский мужской монастырь, Даргавский некрополь, Кармадонское ущелье, обед в Бочче/Солнечной Долине
|Автобус - 18/20 местный
|08:00 Выезд на маршрут
10:30 - 18:30 Экскурсия Черекская Теснина,Верхняя Балкария, Голубые озера
20:00 Прибытие на поляну Азау
|пос. Азау
Шахерезада/Кристалл 139/Барс Азау
|Черекская теснина, Верхняя Балкария, Голубые озера (все три)
|Автобус - 18/20 местный
|10:00-18.00 Поляна Азау
|пос. Азау
Шахерезада/Кристалл 139/Барс Азау
|Подъем по канатным дорогам на г. Эльбрус Станция “Мир”, обед в кафе на поляне Азау, Поляна нарзанов.
|Автобус - 18/20 местный
08:00 Выезд из поляны Азау
11:30 прибытие в Пятигорск
15:00 - 17:30 Выезд в Домбай
19:30 Прибытие в Домбай
|пос. Домбай
Голд Стар/Таурух
|Обзорная экскурсия по Пятигорску (Цветникъ, Провалъ, Китайская беседка, скульптура Орлу, эоловая арфа) обед в кафе Оранжерея, дегустация Пятигорского мороженого, заселение в Домбай.
|Автобус - 18/20 местный
09:30 - 18.30 Домбай
|пос. Домбай
Голд Стар/Таурух
|Подъем по канатным дорогам на г. Мусса-Ачитара (3 подъемника), Тебердинский заповедник, Ужин на форелевом хозяйстве.
|Автобус - 18/20 местный
09:30 Выезд на маршрут
11:00 - 13:00 Экскурсия
13:00 Трансфер в Минеральные Воды
|Шоанинский храм, трансфер в аэропорт.
|Автобус - 18/20 местный
Какие могут быть дополнительные расходы?
- 200 руб. с человека (взрослый билет) - входной билет крепость Нарын-Кала
- 150 руб. - входные билеты Девичьи Бани
- 100 руб. с человека - экологический сбор водопад Тобот
- 50 руб. с человека- входной билет в музей Р. Гамзатова
- 1000 руб. катание на лодках по Чиркейскому водохранилищу
- 50 руб. с человека- входной билет в Пхакоч /
- 200 руб. с человека - входные билеты на смотровую "Грозный-Сити"
- 100 руб. с человека - экологический сбор Нихалоевские водопады
- 160 руб. с человека - экологический сбор Джейрахско-Ассинский заповедник
- 200 руб. с человека - экологический сбор заповедник Эрзи
- 100 руб. с человека - экологический сбор Некрополь Даргавс.
- 200 руб. с человека - экологический сбор в Приэльбрусье
- 1600 руб. с человека - канатная дорога на г. Эльбрус, все очереди
- 1800 руб с человека - канатная дорога на г. Мусса Ачитара, все очереди
- 200 руб с человека - экологический сбор Тебердинский нац. парк
- 150 руб с человека - визит-центр
- ориентировочно 800 руб. /чел. ужин в городе проживания