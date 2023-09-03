1 день

Республика Дагестан. Махачкала

Прилет до 14:00.

Каким бы транспортом вы не добрались до Махачкалы, мы встретим вас и отвезем в отель.

А потом, нам предстоит первое знакомство с городом — отправляемся на обзорную экскурсию.

Поднимитесь на гору Тарки-Тау, прогуляйтесь по Родопскому бульвару, отдайте дань уважения Русской учительнице, пройдитесь по коврам на площади Республики…

Ну, а вечером все вместе отправимся на ужин в ресторан-музей.

В ресторане представлены образцы национальной одежды и традиционных ремесел и это будет первое знакомство с культурой Дагестана.

Тайминг дня:

15:30 Выезд на маршрут.

15:30-18:45 Обзорная экскурсия по Махачкале.

19:00 Приветственный ужин в ресторане на Лермонтова.

21:00 Прибытие в отель.

Размещение: Махачкала.

Питание: приветственный ужин.