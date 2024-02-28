3 день

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии

Завтрак в отеле.

Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.

Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.

Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.

Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье.

Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.

Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.

Обед в кафе "Папа Жора".

Возвращение в Армхи.

Или можно присоединиться к экскурсии по Владикавказу за доп. плату.

Ужин (за доп. плату).