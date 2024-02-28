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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии
Встреча группы в аэропорту г. Беслан «Владикавказ».
Трансфер до Магаса с 13:00-14:00.
13:00Обед в ресторане «Лучи».
14:30Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в гостиницу «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива апартаменты в Армхи, гостиница «Артис Плаза», гостиница «Империал», гостиница «Планета Люкс», в апартаментах в Армхи).
19:00Ужин (за доп. плату).
Экскурсия по горной Ингушетии
Завтрак в отеле.
Выезд в горную часть.
Экскурсия по горной Ингушетии.
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии.
Башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
13:00 Обед.
Вы попробуете национальные ингушские блюда.
Продолжение экскурсии.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.
Эгикал – крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии, Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
Башенный комплекс «Хамхи» – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Древний христианский храм Тхаба-Ерды.
Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара.
Заезд к знаменитым башням Вовнушки – победитель конкурса «7 чудес России».
Ужин (за доп. плату).
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии
Завтрак в отеле.
Выезд в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии.
Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.
Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье.
Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье.
Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон.
Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса).
Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке прямо на краю ущелья.
А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами – старинной башне Курта и Тага.
Обед в кафе "Папа Жора".
Возвращение в Армхи.
Или можно присоединиться к экскурсии по Владикавказу за доп. плату.
Ужин (за доп. плату).
Свободный день на курорте «Армхи»
Завтрак в отеле.
Свободный день в ЛОК «Армхи».
Обед.
На курорте «Армхи» работает верёвочный городок «Маугли».
Это новый вид активного отдыха для малышей и взрослых (за доп. плату).
Бассейны – одна из обязательных процедур оздоровления в санатории (за доп. плату)
Конные и велосипедные прогулки по горам (за доп. плату)
Лестница здоровья.
На территории отеля работает мед. центр «Синай», где можно получить реабилитацию по многим направлениям (за доп. плату).
Ужин (за доп. плату).
Отъезд
Завтрак в отеле.
Выезд с вещами.
Групповой трансфер до аэропорта/ж. д.
Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Даты
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|обычные
|45000
|53000
|40500
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Варианты проживания
Гостиница «Армхи»
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Планета-Люкс
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Отель «Чайка»
Отель «Чайка Ингушетия» расположен в поселке Армхи, в 34 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. В числе удобств прямой доступ к лыжным склонам, пункт продажи ски-пассов, а также общий лаундж и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней и пунктом обмена валюты.
В каждом номере установлен письменный стол. обустроена собственная ванная комната с душем и тапочками, а в некоторых номерах отеля «Чайка Ингушетия» — и гостиная зона. Во всех номерах гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Чайка Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.
Артис Плаза
Империал
Апартаменты в Армхи
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание, указанное в программе
- Питание (полупансион: завтрак-обед по программе)
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Беслан и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное за дополнительную плату (ужины)
- Дополнительные услуги и развлечения на курорте Армхи
- Верёвочный городок «Маугли»
- Конные и велосипедные прогулки по горам
- Экскурсия по Владикавказу в 3й день
- Услуги в мед. центре «Синай»
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каких рейсах лучше лететь?
Рекомендованные рейсы:
- из Москвы-Владикавказ Победа (09:40-16:05) Smartavia (17:05-19:25), Utair (12:55-15:20)из Санкт-Петербурга -Владикавказ а/к Победа (14:50-18:00)
Рекомендуемые рейсы:
- Владикавказ- Москва Аэрофлот (12:30-19:00), S7 Airlines (13:40-16:00), Рейс UT (16:15-18:55) Smartavia 20:05-22:30Владикавказ – Санкт-Петербург а/к Победа 18:30-21:40
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельную благодарность выражаю нашим гидам❤️
И нашему водителю, он вытерпел все наши капризы😂👌
Я отдохнула, и всем буду вас советовать👏💕
Вчера были бессильны, на какие либо комментарии, из-за перелета!)😁
Хотелось бы выразить слова благодарности, за незабываемый драйв, за красоту, за море положительных эмоций!)
Спасибо вам за то, что смогли уместить массу незабываемых эмоций за такой короткий промежуток!)🌹