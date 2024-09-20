Комфортабельный трансфер на автомобиле с возможностью индивидуальной встречи и организацией обратного трансфера.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание трансфер
Важная информация при бронировании
- При бронировании, пожалуйста, указывайте свой номер рейса, количество детей (и их возраст) и конечную точку.
- Обязательно уточняйте, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер.
- Стоимость указана за трансфер на автомобиле.
- Вы можете заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке.
- Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам заранее.
Подготовьтесь к поездке!Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сделать свою поездку более комфортной и приятной. Заблаговременное уточнение всех деталей поможет избежать ненужных хлопот и сосредоточиться на том, что действительно важно — наслаждаться путешествием!
Всю неделю, с понедельника по воскресенье
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Владикавказ
Завершение: Г. Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Всю неделю, с понедельника по воскресенье
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Мы начинаем наше путешествие во Владикавказе. И заканчиваем в городе Тбилиси или в любом другом регионе в Грузии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Владикавказа
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